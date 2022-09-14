https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816709286.html
Путин выразил соболезнования из-за смерти Сунгоркина
Путин выразил соболезнования из-за смерти Сунгоркина - РИА Новости, 14.09.2022
Путин выразил соболезнования из-за смерти Сунгоркина
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной главреда "Комсомолки" Владимира Сунгоркина, отметив его верность призванию и умение... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:18
2022-09-14T13:18
2022-09-14T13:18
общество
владимир путин
владимир сунгоркин
россия
комсомольская правда (газета)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной главреда "Комсомолки" Владимира Сунгоркина, отметив его верность призванию и умение сплотить коллег, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет."Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. Кончина Владимира Николаевича Сунгоркина - это большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас. Он был патриотом, неординарным, творчески одарённым, талантливым человеком. Прошёл путь от корреспондента, освещавшего стройки Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ – легендарной "Комсомолки". И всегда подавал пример верности своему призванию, профессиональной этике, умел сплотить коллег в настоящую команду единомышленников", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что добрая память о Сунгоркине навсегда сохранится в сердцах.
https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816678471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, владимир сунгоркин, россия, комсомольская правда (газета)
Общество, Владимир Путин, Владимир Сунгоркин, Россия, Комсомольская правда (газета)
Путин выразил соболезнования из-за смерти Сунгоркина
Путин выразил соболезнования из-за смерти главреда "Комсомольской правды" Сунгоркина
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин выразил
соболезнования в связи с кончиной главреда "Комсомолки" Владимира Сунгоркина, отметив его верность призванию и умение сплотить коллег, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет.
"Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. Кончина Владимира Николаевича Сунгоркина - это большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас. Он был патриотом, неординарным, творчески одарённым, талантливым человеком. Прошёл путь от корреспондента, освещавшего стройки Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ – легендарной "Комсомолки". И всегда подавал пример верности своему призванию, профессиональной этике, умел сплотить коллег в настоящую команду единомышленников", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что добрая память о Сунгоркине навсегда сохранится в сердцах.