https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816709286.html

Путин выразил соболезнования из-за смерти Сунгоркина

Путин выразил соболезнования из-за смерти Сунгоркина - РИА Новости, 14.09.2022

Путин выразил соболезнования из-за смерти Сунгоркина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной главреда "Комсомолки" Владимира Сунгоркина, отметив его верность призванию и умение... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:18

2022-09-14T13:18

2022-09-14T13:18

общество

владимир путин

владимир сунгоркин

россия

комсомольская правда (газета)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной главреда "Комсомолки" Владимира Сунгоркина, отметив его верность призванию и умение сплотить коллег, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Ранее "Комсомольская правда" сообщила, что Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет."Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. Кончина Владимира Николаевича Сунгоркина - это большая потеря для отечественной журналистики, для всех нас. Он был патриотом, неординарным, творчески одарённым, талантливым человеком. Прошёл путь от корреспондента, освещавшего стройки Байкало-Амурской магистрали, до руководителя одного из крупнейших и популярных СМИ – легендарной "Комсомолки". И всегда подавал пример верности своему призванию, профессиональной этике, умел сплотить коллег в настоящую команду единомышленников", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что добрая память о Сунгоркине навсегда сохранится в сердцах.

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Владимир Лаврентьев

общество, владимир путин, владимир сунгоркин, россия, комсомольская правда (газета)