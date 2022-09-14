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Биография Владимира Сунгоркина

Биография Владимира Сунгоркина - РИА Новости, 14.09.2022

Биография Владимира Сунгоркина

Советский и российский журналист, медиаменеджер, общественный деятель Владимир Николаевич Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:45

2022-09-14T11:45

2022-09-14T11:45

справки

владимир сунгоркин

хабаровск

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Советский и российский журналист, медиаменеджер, общественный деятель Владимир Николаевич Сунгоркин родился 16 июня 1954 года в Хабаровске.В 1976 году окончил факультет журналистики Дальневосточный государственный университет (ныне Дальневосточный федеральный университет). С 1976 года – собкор газеты "Комсомольская правда" в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, затем собкор по Хабаровскому краю и Магаданской области. С 1981 по 1985 годы – собственный корреспондент газеты "Советская Россия" по Приморскому краю и Сахалинской области.С 1985 года работал в "Комсомольской правде", занимая должности от заместителя редактора отдела рабочей молодежи до главного редактора.Также в 1980-е годы работал по линии ЦК ВЛКСМ в Мозамбике, где шла гражданская война, участвовал в создании комсомольских ячеек на реке Лимпопо.С 1992 года – главный исполнительный директор акционерного общества "Комсомольская правда".В 1993 году общим собранием акционеров Сунгоркин был избран исполнительным директором акционерного общества закрытого типа (АОЗТ) "Комсомольская правда".С 1994 года – председатель совета АОЗТ "Комсомольская правда".В 1997 году был избран главным редактором газеты "Комсомольская правда".С 1998 года – председатель Совета директоров ЗАО "Комсомольская правда".С 29 апреля 1999 года – главный редактор газеты "Комсомольская правда".С 2002 года совмещал две должности: генеральный директор и главный редактор ЗАО ИД "Комсомольская правда".В разные годы был членом Общественных советов при Министерстве обороны России, МЧС России, Министерстве транспорта России, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.Входил в исполнительный совет Всемирной организации редакторов газет (WEF), курирующий Россию и страны СНГ, в Совет по присуждению премий правительства Российской Федерации в области средств массовой информации.14 сентября 2022 года стало известно, что Владимир Сунгоркин скончался.Был награжден медалями "За строительство Байкало-Амурской магистрали" и "За трудовое отличие" (1981), орденом "Знак Почета" (1985), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Лауреат премии Ленинского комсомола (1986). Заслуженный журналист РФ (2018). Лауреат премии "Медиаменеджер России" (2003) в номинации "Печатные СМИ". В 2003 году вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров постсоветской России по версии журнала "Карьера" и еженедельника "Новый Взгляд". Лауреат премии Союза журналистов России "Золотое перо России" в категории "Легенда российской журналистики" (2021). Сунгоркин – автор книги очерков "Тропой вдоль магистрали" (1984), соавтор книг "Таежный репортаж" (1984), "Навстречу времени. От Байкала до Амура" (1985) и др. Продюсер документальных фильмов "Капитан тайги Владимир Арсеньев" (2011), "Река Мая. Григорий Федосеев" (2011), "Перевал Дятлова. Конец истории" (2016), "Где же Тунгусский наш метеорит?" (2017). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, владимир сунгоркин, хабаровск