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Умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин

Умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин - РИА Новости, 14.09.2022

Умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин

Умер Владимир Сунгоркин, который больше двух десятилетий возглавлял "Комсомольскую правду", сообщила газета на своем сайте. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T10:45

2022-09-14T10:45

2022-09-14T13:01

владимир сунгоркин

комсомольская правда (газета)

общество

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Умер Владимир Сунгоркин, который больше двух десятилетий возглавлял "Комсомольскую правду", сообщила газета на своем сайте.Как рассказал РИА Новости журналист КП Александр Гамов, по предварительной информации, причиной смерти стал инсульт."Комсомольская правда" сообщила в своем Telegram-канале, что главред находился в экспедиции в Приморье, где собирал материал для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.Владимир Сунгоркин родился в 1954 году в Хабаровске, получил журналистское образование и с 1976-го трудился по профессии. С 1985 года он начал работать в "Комсомольской правде", где прошел путь от собкора до главного редактора.

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир сунгоркин, комсомольская правда (газета), общество