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Умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
Умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин - РИА Новости, 14.09.2022
Умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
Умер Владимир Сунгоркин, который больше двух десятилетий возглавлял "Комсомольскую правду", сообщила газета на своем сайте. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T10:45
2022-09-14T10:45
2022-09-14T13:01
владимир сунгоркин
комсомольская правда (газета)
общество
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Умер Владимир Сунгоркин, который больше двух десятилетий возглавлял "Комсомольскую правду", сообщила газета на своем сайте.Как рассказал РИА Новости журналист КП Александр Гамов, по предварительной информации, причиной смерти стал инсульт."Комсомольская правда" сообщила в своем Telegram-канале, что главред находился в экспедиции в Приморье, где собирал материал для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.Владимир Сунгоркин родился в 1954 году в Хабаровске, получил журналистское образование и с 1976-го трудился по профессии. С 1985 года он начал работать в "Комсомольской правде", где прошел путь от собкора до главного редактора.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сунгоркин, комсомольская правда (газета), общество
Владимир Сунгоркин, Комсомольская правда (газета), Общество
10:45 14.09.2022 (обновлено: 13:01 14.09.2022)
Умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
Главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет от инсульта
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
Умер Владимир Сунгоркин, который больше двух десятилетий возглавлял "Комсомольскую правду", сообщила газета на своем сайте
.
"В возрасте 68 лет ушел из жизни главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин", — говорится в сообщении.
Как рассказал РИА Новости журналист КП Александр Гамов, по предварительной информации, причиной смерти стал инсульт.
"Комсомольская правда" сообщила в своем Telegram-канале, что главред находился в экспедиции в Приморье, где собирал материал для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.
Владимир Сунгоркин родился в 1954 году в Хабаровске, получил журналистское образование и с 1976-го трудился по профессии. С 1985 года он начал работать в "Комсомольской правде", где прошел путь от собкора до главного редактора.