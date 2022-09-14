https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816676474.html

Киселев выразил соболезнования из-за смерти Сунгоркина

Киселев выразил соболезнования из-за смерти Сунгоркина - РИА Новости, 14.09.2022

Киселев выразил соболезнования из-за смерти Сунгоркина

Кончина главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина – это большая утрата для российской журналистики и всей страны, поскольку он был истинным РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:41

2022-09-14T11:41

2022-09-14T11:41

медиа - общество

владимир сунгоркин

дмитрий киселев

россия

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Кончина главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина – это большая утрата для российской журналистики и всей страны, поскольку он был истинным патриотом России и сумел создать очень влиятельный медиахолдинг, сказал РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Как сообщил РИА Новости журналист КП Александр Гамов, Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт. Как уточнили в издании, он умер в Приморье во время экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве."Володя был очень легким в общении, приветлив, мягок и доброжелателен. И в то же время он создал огромную и очень влиятельную медиаструктуру, холдинг "Комсомольская правда", которой удавалось чувствовать настроения самой разной аудитории - это всё не просто так, это его личная заслуга. Несмотря на свой ироничный стиль, он очень серьезно и глубоко относился к России, был её подлинным патриотом, без двусмысленностей. И человеком, который умел дружить, у нас были очень тёплые отношения. Такое сочетание качеств создало очень достойную личность. Для российской журналистики, всего нашего цеха и страны это большая утрата", - сказал Киселев.

https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816664942.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, владимир сунгоркин, дмитрий киселев, россия