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Киселев выразил соболезнования из-за смерти Сунгоркина - РИА Новости, 14.09.2022
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Киселев выразил соболезнования из-за смерти Сунгоркина
Киселев выразил соболезнования из-за смерти Сунгоркина - РИА Новости, 14.09.2022
Киселев выразил соболезнования из-за смерти Сунгоркина
Кончина главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина – это большая утрата для российской журналистики и всей страны, поскольку он был истинным РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:41
2022-09-14T11:41
медиа - общество
владимир сунгоркин
дмитрий киселев
россия
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Кончина главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина – это большая утрата для российской журналистики и всей страны, поскольку он был истинным патриотом России и сумел создать очень влиятельный медиахолдинг, сказал РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Как сообщил РИА Новости журналист КП Александр Гамов, Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт. Как уточнили в издании, он умер в Приморье во время экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве."Володя был очень легким в общении, приветлив, мягок и доброжелателен. И в то же время он создал огромную и очень влиятельную медиаструктуру, холдинг "Комсомольская правда", которой удавалось чувствовать настроения самой разной аудитории - это всё не просто так, это его личная заслуга. Несмотря на свой ироничный стиль, он очень серьезно и глубоко относился к России, был её подлинным патриотом, без двусмысленностей. И человеком, который умел дружить, у нас были очень тёплые отношения. Такое сочетание качеств создало очень достойную личность. Для российской журналистики, всего нашего цеха и страны это большая утрата", - сказал Киселев.
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медиа - общество, владимир сунгоркин, дмитрий киселев, россия
Медиа - Общество, Владимир Сунгоркин, Дмитрий Киселев, Россия
11:41 14.09.2022
 
Киселев выразил соболезнования из-за смерти Сунгоркина

Гендиректор "России сегодня" Киселев назвал Сунгоркина подлинным патриотом России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкГлавный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Кончина главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина – это большая утрата для российской журналистики и всей страны, поскольку он был истинным патриотом России и сумел создать очень влиятельный медиахолдинг, сказал РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Как сообщил РИА Новости журналист КП Александр Гамов, Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт. Как уточнили в издании, он умер в Приморье во время экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.
"Володя был очень легким в общении, приветлив, мягок и доброжелателен. И в то же время он создал огромную и очень влиятельную медиаструктуру, холдинг "Комсомольская правда", которой удавалось чувствовать настроения самой разной аудитории - это всё не просто так, это его личная заслуга. Несмотря на свой ироничный стиль, он очень серьезно и глубоко относился к России, был её подлинным патриотом, без двусмысленностей. И человеком, который умел дружить, у нас были очень тёплые отношения. Такое сочетание качеств создало очень достойную личность. Для российской журналистики, всего нашего цеха и страны это большая утрата", - сказал Киселев.

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