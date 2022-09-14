https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816675548.html

Глава Подмосковья выразил соболезнования семье Сунгоркина

Глава Подмосковья выразил соболезнования семье Сунгоркина - РИА Новости, 14.09.2022

Глава Подмосковья выразил соболезнования семье Сунгоркина

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования семье и близким скончавшегося главного редактора "Комсомольской правды" Владимира... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:40

2022-09-14T11:40

2022-09-14T11:40

новости подмосковья

андрей воробьев

владимир сунгоркин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования семье и близким скончавшегося главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина.Ранее обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гамов сообщил РИА Новости, что Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт."Настоящий профессионал, всегда умевший идти в ногу со временем. Очень любил нашу страну и делал много добрых дел для Подмосковья. Соболезнования семье и близким", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220914/podmoskove-1816669613.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

андрей воробьев, владимир сунгоркин, московская область (подмосковье)