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Глава Подмосковья выразил соболезнования семье Сунгоркина - РИА Новости, 14.09.2022
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Глава Подмосковья выразил соболезнования семье Сунгоркина
Глава Подмосковья выразил соболезнования семье Сунгоркина - РИА Новости, 14.09.2022
Глава Подмосковья выразил соболезнования семье Сунгоркина
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования семье и близким скончавшегося главного редактора "Комсомольской правды" Владимира... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:40
2022-09-14T11:40
новости подмосковья
андрей воробьев
владимир сунгоркин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования семье и близким скончавшегося главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина.Ранее обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гамов сообщил РИА Новости, что Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт."Настоящий профессионал, всегда умевший идти в ногу со временем. Очень любил нашу страну и делал много добрых дел для Подмосковья. Соболезнования семье и близким", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
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андрей воробьев, владимир сунгоркин, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Владимир Сунгоркин, Московская область (Подмосковье)
11:40 14.09.2022
 

Глава Подмосковья выразил соболезнования семье Сунгоркина

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования семье и близким скончавшегося главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина.
Ранее обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гамов сообщил РИА Новости, что Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт.
"Настоящий профессионал, всегда умевший идти в ногу со временем. Очень любил нашу страну и делал много добрых дел для Подмосковья. Соболезнования семье и близким", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

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