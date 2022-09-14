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В "Комсомольской правде" назвали причину смерти главреда Сунгоркина - РИА Новости, 14.09.2022
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В "Комсомольской правде" назвали причину смерти главреда Сунгоркина
В "Комсомольской правде" назвали причину смерти главреда Сунгоркина - РИА Новости, 14.09.2022
В "Комсомольской правде" назвали причину смерти главреда Сунгоркина
Главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт, сообщил РИА Новости журналист КП Александр Гамов. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:03
2022-09-14T11:04
владимир сунгоркин
комсомольская правда (газета)
общество
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт, сообщил РИА Новости журналист КП Александр Гамов."Он умер в командировке, подозрения на инсульт", - сказал Гамов.По информации КП, Сунгоркин скончался в Приморье."Трагедия случилась во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве", - отмечается в Telegram-канале издания.
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владимир сунгоркин, комсомольская правда (газета), общество
Владимир Сунгоркин, Комсомольская правда (газета), Общество
11:03 14.09.2022 (обновлено: 11:04 14.09.2022)
 
В "Комсомольской правде" назвали причину смерти главреда Сунгоркина

Журналист "Комсомольской правды" Гамов: причиной смерти главреда Сунгоркина стал инсульт

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкГлавный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт, сообщил РИА Новости журналист КП Александр Гамов.
"Он умер в командировке, подозрения на инсульт", - сказал Гамов.
По информации КП, Сунгоркин скончался в Приморье.
"Трагедия случилась во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве", - отмечается в Telegram-канале издания.

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