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В "Комсомольской правде" назвали причину смерти главреда Сунгоркина
В "Комсомольской правде" назвали причину смерти главреда Сунгоркина - РИА Новости, 14.09.2022
В "Комсомольской правде" назвали причину смерти главреда Сунгоркина
Главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт, сообщил РИА Новости журналист КП Александр Гамов. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:03
2022-09-14T11:03
2022-09-14T11:04
владимир сунгоркин
комсомольская правда (газета)
общество
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт, сообщил РИА Новости журналист КП Александр Гамов."Он умер в командировке, подозрения на инсульт", - сказал Гамов.По информации КП, Сунгоркин скончался в Приморье."Трагедия случилась во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве", - отмечается в Telegram-канале издания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир сунгоркин, комсомольская правда (газета), общество
Владимир Сунгоркин, Комсомольская правда (газета), Общество
11:03 14.09.2022 (обновлено: 11:04 14.09.2022)
В "Комсомольской правде" назвали причину смерти главреда Сунгоркина
Журналист "Комсомольской правды" Гамов: причиной смерти главреда Сунгоркина стал инсульт