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В "Комсомольской правде" назвали причину смерти главреда Сунгоркина

В "Комсомольской правде" назвали причину смерти главреда Сунгоркина - РИА Новости, 14.09.2022

В "Комсомольской правде" назвали причину смерти главреда Сунгоркина

Главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт, сообщил РИА Новости журналист КП Александр Гамов. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:03

2022-09-14T11:03

2022-09-14T11:04

владимир сунгоркин

комсомольская правда (газета)

общество

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт, сообщил РИА Новости журналист КП Александр Гамов."Он умер в командировке, подозрения на инсульт", - сказал Гамов.По информации КП, Сунгоркин скончался в Приморье."Трагедия случилась во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве", - отмечается в Telegram-канале издания.

https://ria.ru/20211006/minsk-1753311922.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир сунгоркин, комсомольская правда (газета), общество