https://ria.ru/20220914/studenty-1816784744.html
Выжившие после удара ВСУ студенты рассказали, как спасались
Выжившие после удара ВСУ студенты рассказали, как спасались - РИА Новости, 14.09.2022
Выжившие после удара ВСУ студенты рассказали, как спасались
Студенты Перевальского колледжа, по которому в среду утром был нанесен удар со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS, рассказали о том, как они спасались. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T16:57
2022-09-14T16:57
2022-09-14T16:57
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816777006_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_01eb102d164ae40a1f4b6dc4436d22d4.jpg
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Студенты Перевальского колледжа, по которому в среду утром был нанесен удар со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS, рассказали о том, как они спасались.Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что утром в среду украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Перевальск в ЛНР. В результате обстрела погибла девушка, шесть подростков и преподаватель местного колледжа были ранены. Следователи СК РФ и офицеры представительства ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела. Здание колледжа полностью разрушено."Мы спим, и тут просто начинает все прилетать. Было очень страшно. Когда "бахало", я плакать начала, вообще не соображала, еле из комнаты выбралась, у меня дверь была закрыта. Я думала, я вообще не выберусь из комнаты", - рассказала журналистам одна из раненых студенток.Другой студент сообщил журналистам, что была паника и он еле успел выбежать из комнаты перед тем, как обрушился потолок."Сначала был какой-то толчок, шифер заскрипел, а потом как "бахнуло". Вылетаю в коридор, слышу - девочки кричат. Мы только выходим, и сразу потолок "накрывает", еще больше начинает свистеть и "бахать", - рассказал он.Глава администрации Перевальского района Виталий Михайлов сообщил журналистам, что в здании во время обстрела находились семь подростков. Большинство из них сироты, поэтому они жили в колледже.
https://ria.ru/20220914/sk-1816733920.html
https://ria.ru/20220912/plennyy-1816355855.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816777006_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_64ca3f7f396457638ab6a5d5b8b112c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Выжившие после удара ВСУ студенты рассказали, как спасались
Студенты колледжа в ЛНР, выжившие после удара HIMARS, рассказали о спасении
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Студенты Перевальского колледжа, по которому в среду утром был нанесен удар со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS, рассказали о том, как они спасались.
Ранее представительство ЛНР
в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
, сообщало, что утром в среду украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Перевальск в ЛНР. В результате обстрела погибла девушка, шесть подростков и преподаватель местного колледжа были ранены. Следователи СК РФ
и офицеры представительства ЛНР в СЦКК
зафиксировали последствия обстрела. Здание колледжа полностью разрушено.
"Мы спим, и тут просто начинает все прилетать. Было очень страшно. Когда "бахало", я плакать начала, вообще не соображала, еле из комнаты выбралась, у меня дверь была закрыта. Я думала, я вообще не выберусь из комнаты", - рассказала журналистам одна из раненых студенток.
Другой студент сообщил журналистам, что была паника и он еле успел выбежать из комнаты перед тем, как обрушился потолок.
"Сначала был какой-то толчок, шифер заскрипел, а потом как "бахнуло". Вылетаю в коридор, слышу - девочки кричат. Мы только выходим, и сразу потолок "накрывает", еще больше начинает свистеть и "бахать", - рассказал он.
Глава администрации Перевальского района Виталий Михайлов сообщил журналистам, что в здании во время обстрела находились семь подростков. Большинство из них сироты, поэтому они жили в колледже.