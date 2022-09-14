https://ria.ru/20220914/studenty-1816784744.html

Выжившие после удара ВСУ студенты рассказали, как спасались

Выжившие после удара ВСУ студенты рассказали, как спасались - РИА Новости, 14.09.2022

Выжившие после удара ВСУ студенты рассказали, как спасались

Студенты Перевальского колледжа, по которому в среду утром был нанесен удар со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS, рассказали о том, как они спасались. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T16:57

2022-09-14T16:57

2022-09-14T16:57

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Студенты Перевальского колледжа, по которому в среду утром был нанесен удар со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS, рассказали о том, как они спасались.Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что утром в среду украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Перевальск в ЛНР. В результате обстрела погибла девушка, шесть подростков и преподаватель местного колледжа были ранены. Следователи СК РФ и офицеры представительства ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела. Здание колледжа полностью разрушено."Мы спим, и тут просто начинает все прилетать. Было очень страшно. Когда "бахало", я плакать начала, вообще не соображала, еле из комнаты выбралась, у меня дверь была закрыта. Я думала, я вообще не выберусь из комнаты", - рассказала журналистам одна из раненых студенток.Другой студент сообщил журналистам, что была паника и он еле успел выбежать из комнаты перед тем, как обрушился потолок."Сначала был какой-то толчок, шифер заскрипел, а потом как "бахнуло". Вылетаю в коридор, слышу - девочки кричат. Мы только выходим, и сразу потолок "накрывает", еще больше начинает свистеть и "бахать", - рассказал он.Глава администрации Перевальского района Виталий Михайлов сообщил журналистам, что в здании во время обстрела находились семь подростков. Большинство из них сироты, поэтому они жили в колледже.

https://ria.ru/20220914/sk-1816733920.html

https://ria.ru/20220912/plennyy-1816355855.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины