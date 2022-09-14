https://ria.ru/20220914/strelba-1816714618.html
В Бишкеке сообщили о прекращении стрельбы на границе с Таджикистаном
В Бишкеке сообщили о прекращении стрельбы на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 14.09.2022
В Бишкеке сообщили о прекращении стрельбы на границе с Таджикистаном
Перестрелка в местности Паскы-Арык на границе Киргизии с Таджикистаном прекратилась, однако ситуация остается напряженной, сообщили РИА Новости в среду в... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:37
2022-09-14T13:37
2022-09-14T13:37
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таджикистан
киргизия
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БИШКЕК, 14 сен - РИА Новости. Перестрелка в местности Паскы-Арык на границе Киргизии с Таджикистаном прекратилась, однако ситуация остается напряженной, сообщили РИА Новости в среду в пресс-центре киргизской погранслужбы госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ)."Перестрелка в местности Паскы-Арык участка пограничной заставы "Самаркандек" прекращена", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, по состоянию на 16.00 (13.00 мск) обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы в Баткенской районе Баткенской области продолжает оставаться напряженной."Начиная с 08.10 (05.10 мск) в Баткенском районе периодически происходят перестрелки, спровоцированные таджикской стороной. Так, в 08.10 (05.10 мск) произошел вооруженный конфликт в местности Булак-Башы, в 14.00 (11.00 мск) таджикская сторона начала перестрелку в местности Как-Сай, а в 15.08 (12.08 мск) в местности Паскы-Арык", - уточнили в ведомстве.Сообщается, что в настоящее время пограничные представители двух стран объезжают места инцидентов для выяснения обстоятельств произошедших перестрелок и проводят переговоры по прекращению стрельбы. Ожидается, что переговоры продолжатся уже в местности Паскы-Арык.По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников, в Таджикистане - один погибший и двое пострадавших.Утром в среду погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограннаряд занял боевые позиции на неописанном участке границы.Таджикская сторона, в свою очередь, обвинила киргизстанских пограничников в необоснованном обстреле таджикистанской погранзаставы.Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай.
https://ria.ru/20220914/granitsa-1816680071.html
https://ria.ru/20220914/kirgiziya-1816663745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, таджикистан, киргизия
В мире, Таджикистан, Киргизия
В Бишкеке сообщили о прекращении стрельбы на границе с Таджикистаном
Киргизия сообщила о прекращении стрельбы на границе с Таджикистаном в местности Паскы-Арык
БИШКЕК, 14 сен - РИА Новости. Перестрелка в местности Паскы-Арык на границе Киргизии с Таджикистаном прекратилась, однако ситуация остается напряженной, сообщили РИА Новости в среду в пресс-центре киргизской погранслужбы госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ).
"Перестрелка в местности Паскы-Арык участка пограничной заставы "Самаркандек" прекращена", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, по состоянию на 16.00 (13.00 мск) обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы в Баткенской районе Баткенской области
продолжает оставаться напряженной.
"Начиная с 08.10 (05.10 мск) в Баткенском районе периодически происходят перестрелки, спровоцированные таджикской стороной. Так, в 08.10 (05.10 мск) произошел вооруженный конфликт в местности Булак-Башы, в 14.00 (11.00 мск) таджикская сторона начала перестрелку в местности Как-Сай, а в 15.08 (12.08 мск) в местности Паскы-Арык", - уточнили в ведомстве.
Сообщается, что в настоящее время пограничные представители двух стран объезжают места инцидентов для выяснения обстоятельств произошедших перестрелок и проводят переговоры по прекращению стрельбы. Ожидается, что переговоры продолжатся уже в местности Паскы-Арык.
По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников, в Таджикистане - один погибший и двое пострадавших.
Утром в среду погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограннаряд занял боевые позиции на неописанном участке границы.
Таджикская сторона, в свою очередь, обвинила киргизстанских пограничников в необоснованном обстреле таджикистанской погранзаставы.
Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай.