https://ria.ru/20220914/strelba-1816697712.html

Студент, раненный при стрельбе в пермском вузе, рассказал о спасении

Студент, раненный при стрельбе в пермском вузе, рассказал о спасении - РИА Новости, 14.09.2022

Студент, раненный при стрельбе в пермском вузе, рассказал о спасении

Студент, ставший инвалидом и лишившийся возможности ходить самостоятельно после нападения Бекмансурова на пермский вуз, рассказал суду, как спасался от... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:42

2022-09-14T12:42

2022-09-14T12:42

происшествия

пермь

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 14 сен - РИА Новости. Студент, ставший инвалидом и лишившийся возможности ходить самостоятельно после нападения Бекмансурова на пермский вуз, рассказал суду, как спасался от стрелявшего, передает корреспондент РИА Новости из зала Пермского краевого суда.По словам юноши, он поступил в 2021 году на первый курс геологического факультета, ходил на занятия регулярно. В день нападения на вуз он находился на втором этаже корпуса №8 и ждал начала лекции. В аудитории с ним сидели около 100 человек. В какой-то момент студенты услышали хлопок, большая часть людей кинулась к окнам, они увидели, что к зданию идет "человек с дробовиком", следует из показаний потерпевшего. Он сам не явился на заседание, так как после инцидента стал инвалидом первой группы и самостоятельно не может передвигаться."Я не видел этого человека, так как не смог протолкнуться к окнам. Раздался хлопок. Началась паника, все стали нервничать, преподавателя еще не было. Двери были прикрыты, но не закрыты. Дверь без ключа не закрывалась, ключ найти не смогли, хоть и пытались. Кто-то предложил баррикадировать дверь, я предпринял действия, но мне никто не помог", - зачитала в суде показания молодого человека прокурор."Кто-то открыл окна, все стали выпрыгивать на улицу. Я тоже выпрыгнул, подумал, что мы на втором этаже, невысоко, потом смогу убежать в безопасное место", - говорилось в показаниях студента. Он уточнил, что не понимал, как правильно вести себя в этой экстремальной ситуации. После приземления студент почувствовал боль в области левого локтя, таза, в кистях рук. "Мне было очень больно, я не мог встать с земли. Минут через пять я услышал хлопок, сразу после него резко перестал чувствовать обе ноги. Что-то сделать не мог, но чувствовал опасность. Я был в шоке и не мог понять, что происходит. Просил помочь мне, но мне никто не помогал", - поделился юноша.Он был прооперирован в Перми, потом еще дважды в клинике в Москве. Домой вернулся почти через два месяца, 11 ноября 2021 года. "Я до сих пор не чувствую ног. Того, что случилось со мной, могло и не быть, если бы не выпрыгнул на улицу. Выпрыгнул из-за всеобщей паники", - добавил пострадавший. Он уточнил, что система оповещения о ЧС в вузе не работала. "У администрации университета есть вина. Если б система оповещения работала, нам дали указания, как себя вести, мы бы вели себя иначе, никто никуда бы не прыгал. Не понимаю, почему так действовал Бекмансуров, хочу, чтоб его привлекли к ответственности. Ущерб, который он нанес мне, моему здоровью, невосполним", - указал потерпевший, добавив, что всего произошедшего можно было избежать.Прокурор по делу рассказала РИА Новости, что давший показания студент самостоятельно не может передвигаться из-за повреждения позвоночника.Уголовное дело о нападении на Пермский госуниверситет краевой суд начал рассматривать 5 сентября. Сейчас идет допрос потерпевших, их около 60, и свидетелей. Бекмансуров обвиняется в убийстве на территории вуза 20 сентября 2021 года шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушении на это преступление, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и повреждении чужого имущества. Ему грозит пожизненный срок.

https://ria.ru/20220912/knopka-1816121933.html

https://ria.ru/20211026/perm-1756355973.html

пермь

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, пермь, стрельба в пермском госуниверситете