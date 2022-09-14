https://ria.ru/20220914/stantsiya-1816710875.html

В Удмуртии запустили импортозамещающую углекислотную станцию

В Удмуртии запустили импортозамещающую углекислотную станцию - РИА Новости, 14.09.2022

В Удмуртии запустили импортозамещающую углекислотную станцию

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о запуске в регионе новой углекислотной станции, которая намерена заместить импортные пищевые и технические газы. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:24

2022-09-14T13:24

2022-09-14T13:24

удмуртская республика

экономика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

россия

импортозамещение

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УФА, 14 сен – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о запуске в регионе новой углекислотной станции, которая намерена заместить импортные пищевые и технические газы."Сегодня компания "Технические Газы" запустила новую углекислотную станцию. Она будет выпускать пищевую и техническую углекислоту для производства газированных напитков, пищевых газовых смесей, сухого льда. Раньше около 80% рынка промышленных газов контролировали американские, французские и немецкие предприятия", - рассказал Бречалов в своем Telegram-канале.По его словам, станция будет производить одну тонну газа в час. "Этого достаточно, чтобы закрыть все нужды республики и обеспечить соседей — Татарстан, Башкирию, Пермский край. Одной тонны углекислого газа достаточно, чтобы сделать 45 тысяч литров газировки. За рабочую смену это больше 20 фур", - пояснил глава Удмуртии.В пресс-службе руководителя республики сообщили, что на новом производстве организовали 20 рабочих мет, сумма инвестиций составила 560 миллионов рублей. Кроме того, сторона Удмуртии представила компании государственную поддержку: льготные займы, субсидии на возмещение затрат на подключение к газу и новое оборудование."Время, которые многие оценивают как кризисное, это точно про возможности для Удмуртии. Предприятия, которые формировали планы на 2025-2027 год, сейчас сдвигают их влево, чтобы быстрее начать производство той или иной продукции, заполнить полки: от сельского хозяйства до сложного высокотехнологичного производства. Здесь мы в авангарде", - приводятся слова Бречалова.Власти республики сообщают, что в планах компании в 2023 году запустить производства жидкого медицинского кислорода и жидкого азота. "После этого мы станем заводом полного цикла по производству промышленных, медицинских и пищевых газов. Этот завод будет первый в республике, он отличается своей энергоэффективностью и потенциалом импортозамещения", - цитирует пресс-служба председателя совета директоров организации Михаила Кондратенкова.

https://ria.ru/20220910/fermery-1815881932.html

https://ria.ru/20220910/udmurtiya-1815866266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), россия, импортозамещение