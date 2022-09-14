https://ria.ru/20220914/ssha-1816816840.html

В конгрессе США призвали готовиться к катастрофе "как в Европе"

В конгрессе США призвали готовиться к катастрофе "как в Европе" - РИА Новости, 14.09.2022

В конгрессе США призвали готовиться к катастрофе "как в Европе"

США могут столкнуться с такой же тяжелой зимой, как в Европе, из-за энергетической политики главы Белого дома Джо Байдена, заявила конгрессвумен Бет ван Дайн. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T18:50

2022-09-14T18:50

2022-09-14T22:39

в мире

джо байден

сша

европа

россия

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. США могут столкнуться с такой же тяжелой зимой, как в Европе, из-за энергетической политики главы Белого дома Джо Байдена, заявила конгрессвумен Бет ван Дайн.Ранее газета New York Post предрекла Соединенным Штатам "топливный кошмар" из-за действий американского лидера, который практически прекратил в стране сдачу в аренду участков для добычи нефти и газа.Площадь территорий, переданных нынешней администрацией Белого дома инвесторам под бурение, меньше в 35 раз, чем в период правления Ричарда Никсона, и в 378 раз — чем при Рональде Рейгане, отметило издание, напомнив, что аналогичные решения в Европе уже привели к тяжелейшему энергетическому и экономическому кризису.Топливный коллапс усугубили также санкции, введенные Западом против России после начала Москвой специальной операции по освобождению Донбасса. Антироссийские ограничительные меры США, Великобритании и Евросоюза сильно ударили по их экономике и промышленности.

https://ria.ru/20220914/evropa-1816777968.html

сша

европа

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, джо байден, сша, европа, россия