Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США призвали готовиться к катастрофе "как в Европе" - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220914/ssha-1816816840.html
В конгрессе США призвали готовиться к катастрофе "как в Европе"
В конгрессе США призвали готовиться к катастрофе "как в Европе" - РИА Новости, 14.09.2022
В конгрессе США призвали готовиться к катастрофе "как в Европе"
США могут столкнуться с такой же тяжелой зимой, как в Европе, из-за энергетической политики главы Белого дома Джо Байдена, заявила конгрессвумен Бет ван Дайн. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:50
2022-09-14T22:39
в мире
джо байден
сша
европа
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728888015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80963925cde6291f4c18db17424600d3.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. США могут столкнуться с такой же тяжелой зимой, как в Европе, из-за энергетической политики главы Белого дома Джо Байдена, заявила конгрессвумен Бет ван Дайн.Ранее газета New York Post предрекла Соединенным Штатам "топливный кошмар" из-за действий американского лидера, который практически прекратил в стране сдачу в аренду участков для добычи нефти и газа.Площадь территорий, переданных нынешней администрацией Белого дома инвесторам под бурение, меньше в 35 раз, чем в период правления Ричарда Никсона, и в 378 раз — чем при Рональде Рейгане, отметило издание, напомнив, что аналогичные решения в Европе уже привели к тяжелейшему энергетическому и экономическому кризису.Топливный коллапс усугубили также санкции, введенные Западом против России после начала Москвой специальной операции по освобождению Донбасса. Антироссийские ограничительные меры США, Великобритании и Евросоюза сильно ударили по их экономике и промышленности.
https://ria.ru/20220914/evropa-1816777968.html
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728888015_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_39e2e8be3ee7015121dd4b78c45e91a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, сша, европа, россия
В мире, Джо Байден, США, Европа, Россия
18:50 14.09.2022 (обновлено: 22:39 14.09.2022)
 
В конгрессе США призвали готовиться к катастрофе "как в Европе"

Конгрессвумен ван Дайн: США ждет коллапс из-за решения Байдена не наращивать добычу газа

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. США могут столкнуться с такой же тяжелой зимой, как в Европе, из-за энергетической политики главы Белого дома Джо Байдена, заявила конгрессвумен Бет ван Дайн.

"Байден прекращает разработку нефти и природного газа в США. В то время как Европу ждет темная, холодная и смертоносная зима, <…> мы можем избежать катастрофы в нашей богатой энергоносителями стране. Чтобы этого не произошло, мы должны положить конец контролю Демократической партии в округе Колумбия", — написала политик в Twitter.

Ранее газета New York Post предрекла Соединенным Штатам "топливный кошмар" из-за действий американского лидера, который практически прекратил в стране сдачу в аренду участков для добычи нефти и газа.
Площадь территорий, переданных нынешней администрацией Белого дома инвесторам под бурение, меньше в 35 раз, чем в период правления Ричарда Никсона, и в 378 раз — чем при Рональде Рейгане, отметило издание, напомнив, что аналогичные решения в Европе уже привели к тяжелейшему энергетическому и экономическому кризису.
Топливный коллапс усугубили также санкции, введенные Западом против России после начала Москвой специальной операции по освобождению Донбасса. Антироссийские ограничительные меры США, Великобритании и Евросоюза сильно ударили по их экономике и промышленности.
Завод в Германии - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 16:38
WSJ: экономическая война с Россией ударила по "главному достижению Европы"
 
В миреДжо БайденСШАЕвропаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала