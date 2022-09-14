18:50 14.09.2022 (обновлено: 22:39 14.09.2022)
В конгрессе США призвали готовиться к катастрофе "как в Европе"
Конгрессвумен ван Дайн: США ждет коллапс из-за решения Байдена не наращивать добычу газа
© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. США могут столкнуться с такой же тяжелой зимой, как в Европе, из-за энергетической политики главы Белого дома Джо Байдена, заявила конгрессвумен Бет ван Дайн.
"Байден прекращает разработку нефти и природного газа в США. В то время как Европу ждет темная, холодная и смертоносная зима, <…> мы можем избежать катастрофы в нашей богатой энергоносителями стране. Чтобы этого не произошло, мы должны положить конец контролю Демократической партии в округе Колумбия", — написала политик в Twitter.
Ранее газета New York Post предрекла Соединенным Штатам "топливный кошмар" из-за действий американского лидера, который практически прекратил в стране сдачу в аренду участков для добычи нефти и газа.
Площадь территорий, переданных нынешней администрацией Белого дома инвесторам под бурение, меньше в 35 раз, чем в период правления Ричарда Никсона, и в 378 раз — чем при Рональде Рейгане, отметило издание, напомнив, что аналогичные решения в Европе уже привели к тяжелейшему энергетическому и экономическому кризису.
Топливный коллапс усугубили также санкции, введенные Западом против России после начала Москвой специальной операции по освобождению Донбасса. Антироссийские ограничительные меры США, Великобритании и Евросоюза сильно ударили по их экономике и промышленности.