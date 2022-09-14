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Американский журналист раскрыл крупную ложь Белого дома - РИА Новости, 14.09.2022
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Американский журналист раскрыл крупную ложь Белого дома
Американский журналист раскрыл крупную ложь Белого дома - РИА Новости, 14.09.2022
Американский журналист раскрыл крупную ложь Белого дома
Американские власти скрывают реальное положение дел в экономике, однако опубликованные недавно данные раскрыли всю серьезность ситуации, заявил ведущий Fox News РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:19
2022-09-14T18:19
в мире
сша
такер карлсон
dow jones
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Американские власти скрывают реальное положение дел в экономике, однако опубликованные недавно данные раскрыли всю серьезность ситуации, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон."Нам постоянно лгут о том, в каком состоянии находится американская экономика", — начал журналист.Он напомнил, что до недавнего времени власти не публиковали точные цифры, однако цены выросли на все."Речь не только о шампанском, браслетах для влюбленных и оборудовании для виндсерфинга. Речь о самом необходимом для жизни: продуктах, энергоресурсах, автомобилях", — пояснил Карлсон.По данным правительства, инфляция в августе составила 8,3%, а промышленный индекс Dow Jones упал на 1200 пунктов — рекордное значение с июня 2020 года."Ужасная новость. И это только цветочки", — прокомментировал цифры ведущий.Карлсон напомнил про то, как президент Байден в декабре прошлого года заявлял, что инфляция достигла максимума, и указал на то, что теперь лидер утверждает, что все идет по плану.Западные страны, включая США, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20220914/voyna-1816748365.html
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в мире, сша, такер карлсон, dow jones
В мире, США, Такер Карлсон, Dow Jones
18:19 14.09.2022
 
Американский журналист раскрыл крупную ложь Белого дома

Ведущий Fox News Карлсон раскрыл крупную ложь администрации Байдена об экономике США

© AP Photo / Andrew HarnikЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Американские власти скрывают реальное положение дел в экономике, однако опубликованные недавно данные раскрыли всю серьезность ситуации, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.
"Нам постоянно лгут о том, в каком состоянии находится американская экономика", — начал журналист.
Он напомнил, что до недавнего времени власти не публиковали точные цифры, однако цены выросли на все.
"Речь не только о шампанском, браслетах для влюбленных и оборудовании для виндсерфинга. Речь о самом необходимом для жизни: продуктах, энергоресурсах, автомобилях", — пояснил Карлсон.
По данным правительства, инфляция в августе составила 8,3%, а промышленный индекс Dow Jones упал на 1200 пунктов — рекордное значение с июня 2020 года.
"Ужасная новость. И это только цветочки", — прокомментировал цифры ведущий.
Карлсон напомнил про то, как президент Байден в декабре прошлого года заявлял, что инфляция достигла максимума, и указал на то, что теперь лидер утверждает, что все идет по плану.
Западные страны, включая США, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

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