https://ria.ru/20220914/ssha-1816741042.html

СМИ: два американских корабля с десантом прибыли в Польшу

СМИ: два американских корабля с десантом прибыли в Польшу - РИА Новости, 14.09.2022

СМИ: два американских корабля с десантом прибыли в Польшу

Два американских десантных корабля с морской пехотой на борту прибыли в Польшу, сообщило издание dziennik.pl. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T14:59

2022-09-14T14:59

2022-09-14T17:09

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ВАРШАВА, 14 сен — РИА Новости. Два американских десантных корабля с морской пехотой на борту прибыли в Польшу, сообщило издание dziennik.pl."Американские корабли USS Gunston Hall и USS Kearsarge причаливают в порты Труймяста (Гданьск, Гдыня, Сопот)", — указала газета.По данным издания, утром в гдыньский порт вошел десантный корабль USS Kearsarge и пришвартовался у Французской набережной. Как сообщил городской портал trojmiasto.pl, корабль будет находиться здесь до следующего понедельника. За это время он должен пополнить запасы и обеспечить отдых экипажу. При этом USS Kearsarge сменил у Французской набережной корабль USS Gunston Hall, который накануне отплыл в Гданьск и пришвартовался в свободной таможенной зоне (WOC) в Новом порту, уточняет dziennik.pl.Десантный корабль класса Wasp USS Kearsarge — флагман 22-го морского экспедиционного отряда США. Корабль имеет длину 257 метров, ширину 60 метров и может двигаться со скоростью в 22 узла. Корабль вооружен стандартным для класса Wasp вооружением многоцелевого десантного штурмового корабля. Экипаж корабля насчитывает более двух тысяч человек.Десантный корабль-док USS Gunston Hall с экипажем из 413 человек может принять 402 морских пехотинцев, он также оснащен десантными катерами или десантными судами на воздушной подушке. На корме корабля находится вертолетная палуба.В свою очередь, польский специализированный портал defence24.pl сообщает, что "на обоих кораблях находятся отряды морской пехоты, которые постоянно тренируются, совершенствуют свою физическую форму и находятся в состоянии готовности к возможным действиям". По мнению обозревателя defence24 поручика Максимилиана Дуры, действия американских моряков можно рассматривать как "демонстрацию силы на Балтике". Дура добавил, что такие суда, как USS Kearsarge, никогда ранее не входили в Балтийское море.

https://ria.ru/20220908/polsha-1815355507.html

https://ria.ru/20220812/voennye-1809186295.html

https://ria.ru/20220708/polsha-1801184321.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, сша, нато