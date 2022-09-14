Спецоперация, 14 сентября: ВС России наносят удары по ВСУ под Харьковом
Спецоперация, 14 сентября: российские военные наносят удары по ВСУ в Харьковской области
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские военные
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские военные. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ВС РФ продолжают наносить удары по живой силе и военной технике украинской армии в районе Балаклеи, Купянска и Двуречной в Харьковской области.
Президент РФ Владимир Путин в среду провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, обсуждался ход выполнения продуктовой сделки, ситуация с Запорожской АЭС в Энергодаре и предстоящая миссия ООН в Еленовку.
Ход операции
ВС РФ массированными ударами по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад украинских военных в районе Балаклеи, Купянска и Двуречной в Харьковской области уничтожили до 150 украинских военных и свыше 10 единиц техники на харьковском направлении, сообщили в среду в Минобороны.
На николаевско-криворожском направлении войска Украины в ходе продолжающихся попыток наступления потеряли еще 150 военных, добавили в ведомстве.
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили украинскую РСЗО "Ураган" в районе Красного Лимана ДНР, радиолокационную станцию производства США AN/TPQ-64 в Николаевской области и четыре склада боеприпасов в ДНР и Харьковской области. Кроме того, по данным Минобороны РФ, уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Северска и Райгородка в Донецкой Народной Республики, городов Харьков и Изюм Харьковской области.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 снаряда украинских РСЗО, в том числе 26 HIMARS. Кроме того, российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника, а также ракету "Точка-У" в Херсонской и Запорожской областях.
Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в ДНР до 250 украинских военных. Истребители ВКС России уничтожили украинский вертолет Ми-8 с диверсантами в Херсонской области.
ВС РФ высокоточными ударами по 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригадам в Новоселовке и Доброполье Запорожской области уничтожили до 70 украинских боевиков и пять единиц военной техники.
Путин созвонился с Гутеррешем
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе разговора обсуждалась ситуация вокруг Запорожской АЭС, а также предстоящая поездка миссии ООН по расследованию фактов обстрела СИЗО в Еленовке.
Стороны также обсудили ход выполнения продуктовой сделки, акцентировав при этом важность приоритетного обеспечения нуждающихся в продуктах стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, сообщила пресс-служба Кремля. Генсек ООН информировал президента РФ об усилиях ООН по снятию всех препятствий для поставок на мировые рынки сельхозпродукции и удобрений РФ. Путин и Гутерреш также условились о дальнейшей работе по линии Россия-ООН на различных уровнях.
Президент РФ также рассказал Гутеррешу о мерах России по защите объектов Запорожской АЭС.
12 сентября, 13:14В Кремле прокомментировали заявления Верховного комиссара ООН о России
Антонов про переговоры с Киевом
Россия считает, что западные "кураторы Киева" не согласятся на мирное урегулирование украинского конфликта и продолжат подталкивать его к новым самоубийственным авантюрам, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Как отметил глава российской дипмиссии, на войне всегда богатели американские производители вооружений, что подтверждает опыт как Первой, так и Второй мировых войн. Аналогичные процессы, по словам Антонова, происходят и сейчас - когда на украинский фронт поступают "миллионы снарядов и огромное количество оружия", произведенного в США.
Антонов также заявил, что начало поставок Киеву американских баллистических ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров чревато прямым втягиванием США в военный конфликт с Россией. Как указал глава российской дипмиссии, если Киев получит такое оружие от США, в область возможного поражения попадут крупные российские города, а также объекты промышленной и транспортной инфраструктуры РФ.