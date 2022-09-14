https://ria.ru/20220914/spetsoperatsiya-1816861401.html

Спецоперация, 14 сентября: ВС России наносят удары по ВСУ под Харьковом

Спецоперация, 14 сентября: ВС России наносят удары по ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 14.09.2022

Спецоперация, 14 сентября: ВС России наносят удары по ВСУ под Харьковом

ВС РФ продолжают наносить удары по живой силе и военной технике украинской армии в районе Балаклеи, Купянска и Двуречной в Харьковской области. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T22:58

2022-09-14T22:58

2022-09-14T22:58

специальная военная операция на украине

владимир путин

антониу гутерреш

анатолий антонов

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харьковская область

донецкая народная республика

оон

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ВС РФ продолжают наносить удары по живой силе и военной технике украинской армии в районе Балаклеи, Купянска и Двуречной в Харьковской области.Президент РФ Владимир Путин в среду провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, обсуждался ход выполнения продуктовой сделки, ситуация с Запорожской АЭС в Энергодаре и предстоящая миссия ООН в Еленовку.Ход операцииВС РФ массированными ударами по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад украинских военных в районе Балаклеи, Купянска и Двуречной в Харьковской области уничтожили до 150 украинских военных и свыше 10 единиц техники на харьковском направлении, сообщили в среду в Минобороны.На николаевско-криворожском направлении войска Украины в ходе продолжающихся попыток наступления потеряли еще 150 военных, добавили в ведомстве.Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили украинскую РСЗО "Ураган" в районе Красного Лимана ДНР, радиолокационную станцию производства США AN/TPQ-64 в Николаевской области и четыре склада боеприпасов в ДНР и Харьковской области. Кроме того, по данным Минобороны РФ, уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Северска и Райгородка в Донецкой Народной Республики, городов Харьков и Изюм Харьковской области.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 снаряда украинских РСЗО, в том числе 26 HIMARS. Кроме того, российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника, а также ракету "Точка-У" в Херсонской и Запорожской областях.Авиация РФ ударами высокоточного оружия уничтожила в ДНР до 250 украинских военных. Истребители ВКС России уничтожили украинский вертолет Ми-8 с диверсантами в Херсонской области.ВС РФ высокоточными ударами по 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригадам в Новоселовке и Доброполье Запорожской области уничтожили до 70 украинских боевиков и пять единиц военной техники.Путин созвонился с ГутеррешемПрезидент России Владимир Путин провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе разговора обсуждалась ситуация вокруг Запорожской АЭС, а также предстоящая поездка миссии ООН по расследованию фактов обстрела СИЗО в Еленовке.Стороны также обсудили ход выполнения продуктовой сделки, акцентировав при этом важность приоритетного обеспечения нуждающихся в продуктах стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, сообщила пресс-служба Кремля. Генсек ООН информировал президента РФ об усилиях ООН по снятию всех препятствий для поставок на мировые рынки сельхозпродукции и удобрений РФ. Путин и Гутерреш также условились о дальнейшей работе по линии Россия-ООН на различных уровнях.Президент РФ также рассказал Гутеррешу о мерах России по защите объектов Запорожской АЭС.Антонов про переговоры с КиевомРоссия считает, что западные "кураторы Киева" не согласятся на мирное урегулирование украинского конфликта и продолжат подталкивать его к новым самоубийственным авантюрам, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.Как отметил глава российской дипмиссии, на войне всегда богатели американские производители вооружений, что подтверждает опыт как Первой, так и Второй мировых войн. Аналогичные процессы, по словам Антонова, происходят и сейчас - когда на украинский фронт поступают "миллионы снарядов и огромное количество оружия", произведенного в США.Антонов также заявил, что начало поставок Киеву американских баллистических ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров чревато прямым втягиванием США в военный конфликт с Россией. Как указал глава российской дипмиссии, если Киев получит такое оружие от США, в область возможного поражения попадут крупные российские города, а также объекты промышленной и транспортной инфраструктуры РФ.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html

https://ria.ru/20220914/obstrel-1816779993.html

https://ria.ru/20220912/oon-1816166670.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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