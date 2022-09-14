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В Совбезе ООН призвали Баку и Ереван к скорейшему прекращению огня - РИА Новости, 14.09.2022
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В Совбезе ООН призвали Баку и Ереван к скорейшему прекращению огня
В Совбезе ООН призвали Баку и Ереван к скорейшему прекращению огня - РИА Новости, 14.09.2022
В Совбезе ООН призвали Баку и Ереван к скорейшему прекращению огня
Члены СБ ООН на заседании в среду высказались за скорейшее прекращение огня между Баку и Ереваном, готовится заявление Совбеза в формате "элементы для прессы",... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T21:53
2022-09-14T21:53
василий небензя
в мире
армения
россия
азербайджан
одкб
совет безопасности оон
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ООН, 14 сен – РИА Новости. Члены СБ ООН на заседании в среду высказались за скорейшее прекращение огня между Баку и Ереваном, готовится заявление Совбеза в формате "элементы для прессы", сообщил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, Москва настаивает на том, чтобы в этих пресс-элементах непременно была ссылка на трехсторонние заявления президентов России, Армении и Азербайджана от 2020 и 2021 года, которые являются основой нормализации отношений двух стран, содержат обязательства по прекращению огня и целый ряд проектов, которые стороны должны предпринять."Мы рассказали об усилиях, которые предприняла Россия как в индивидуальном качестве, так и через ОДКБ по нормализации обстановки и по достижению перемирия, о тех усилиях, которые будет предпринимать ОДКБ после заседания Совета коллективной безопасности. Партнеры поблагодарили нас за то, что мы поделились этой информацией, поблагодарили за предпринятые нами усилия", - добавил он.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
https://ria.ru/20220914/armeniya-1816777488.html
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василий небензя, в мире, армения, россия, азербайджан, одкб, совет безопасности оон, оон, ситуация на армяно-азербайджанской границе
Василий Небензя, В мире, Армения, Россия, Азербайджан, ОДКБ, Совет Безопасности ООН, ООН, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
21:53 14.09.2022
 
В Совбезе ООН призвали Баку и Ереван к скорейшему прекращению огня

Постпред при ООН Небензя: в Совбезе призвали Баку и Ереван к скорейшему прекращению огня

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 14 сен – РИА Новости. Члены СБ ООН на заседании в среду высказались за скорейшее прекращение огня между Баку и Ереваном, готовится заявление Совбеза в формате "элементы для прессы", сообщил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Все единодушно высказались за скорейшее прекращение огня и урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствами. Сейчас обсуждаются "элементы для прессы". Эксперты их дорабатывают", - сказал Небензя.
По его словам, Москва настаивает на том, чтобы в этих пресс-элементах непременно была ссылка на трехсторонние заявления президентов России, Армении и Азербайджана от 2020 и 2021 года, которые являются основой нормализации отношений двух стран, содержат обязательства по прекращению огня и целый ряд проектов, которые стороны должны предпринять.
"Мы рассказали об усилиях, которые предприняла Россия как в индивидуальном качестве, так и через ОДКБ по нормализации обстановки и по достижению перемирия, о тех усилиях, которые будет предпринимать ОДКБ после заседания Совета коллективной безопасности. Партнеры поблагодарили нас за то, что мы поделились этой информацией, поблагодарили за предпринятые нами усилия", - добавил он.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
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В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана
13 сентября, 10:41Инфографика
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана
 
Василий НебензяВ миреАрменияРоссияАзербайджанОДКБСовет Безопасности ООНООНСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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