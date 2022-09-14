https://ria.ru/20220914/sovbez-1816854991.html

В Совбезе ООН призвали Баку и Ереван к скорейшему прекращению огня

В Совбезе ООН призвали Баку и Ереван к скорейшему прекращению огня - РИА Новости, 14.09.2022

В Совбезе ООН призвали Баку и Ереван к скорейшему прекращению огня

Члены СБ ООН на заседании в среду высказались за скорейшее прекращение огня между Баку и Ереваном, готовится заявление Совбеза в формате "элементы для прессы",... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T21:53

2022-09-14T21:53

2022-09-14T21:53

василий небензя

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ООН, 14 сен – РИА Новости. Члены СБ ООН на заседании в среду высказались за скорейшее прекращение огня между Баку и Ереваном, готовится заявление Совбеза в формате "элементы для прессы", сообщил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, Москва настаивает на том, чтобы в этих пресс-элементах непременно была ссылка на трехсторонние заявления президентов России, Армении и Азербайджана от 2020 и 2021 года, которые являются основой нормализации отношений двух стран, содержат обязательства по прекращению огня и целый ряд проектов, которые стороны должны предпринять."Мы рассказали об усилиях, которые предприняла Россия как в индивидуальном качестве, так и через ОДКБ по нормализации обстановки и по достижению перемирия, о тех усилиях, которые будет предпринимать ОДКБ после заседания Совета коллективной безопасности. Партнеры поблагодарили нас за то, что мы поделились этой информацией, поблагодарили за предпринятые нами усилия", - добавил он.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.

https://ria.ru/20220914/armeniya-1816777488.html

https://ria.ru/20220913/armeniya-1816383225.html

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