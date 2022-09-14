В Совбезе ООН призвали Баку и Ереван к скорейшему прекращению огня
Постпред при ООН Небензя: в Совбезе призвали Баку и Ереван к скорейшему прекращению огня
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 14 сен – РИА Новости. Члены СБ ООН на заседании в среду высказались за скорейшее прекращение огня между Баку и Ереваном, готовится заявление Совбеза в формате "элементы для прессы", сообщил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Все единодушно высказались за скорейшее прекращение огня и урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствами. Сейчас обсуждаются "элементы для прессы". Эксперты их дорабатывают", - сказал Небензя.
По его словам, Москва настаивает на том, чтобы в этих пресс-элементах непременно была ссылка на трехсторонние заявления президентов России, Армении и Азербайджана от 2020 и 2021 года, которые являются основой нормализации отношений двух стран, содержат обязательства по прекращению огня и целый ряд проектов, которые стороны должны предпринять.
"Мы рассказали об усилиях, которые предприняла Россия как в индивидуальном качестве, так и через ОДКБ по нормализации обстановки и по достижению перемирия, о тех усилиях, которые будет предпринимать ОДКБ после заседания Совета коллективной безопасности. Партнеры поблагодарили нас за то, что мы поделились этой информацией, поблагодарили за предпринятые нами усилия", - добавил он.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
13 сентября, 10:41ИнфографикаОбострение ситуации на границе Армении и Азербайджана