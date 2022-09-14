https://ria.ru/20220914/sobaki-1816861161.html

Полиция проверяет информацию о фургоне с бездомными собаками в Сочи

Полиция проверяет информацию о фургоне с бездомными собаками в Сочи - РИА Новости, 14.09.2022

Полиция проверяет информацию о фургоне с бездомными собаками в Сочи

Сочинская полиция проверяет опубликованную в соцсетях информацию о собаках, находящихся в фургоне, которых якобы планировалось увезти, чтобы усыпить, сообщили... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T22:56

2022-09-14T22:56

2022-09-14T22:56

происшествия

сочи

краснодарский край

собаки

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СОЧИ, 14 сен – РИА Новости. Сочинская полиция проверяет опубликованную в соцсетях информацию о собаках, находящихся в фургоне, которых якобы планировалось увезти, чтобы усыпить, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.В социальных сетях появилось видео с фургоном, в котором находится около 10 собак, включая щенков. На видео прохожие окружили грузовик, чтобы понять, куда везут собак. По словам очевидцев, предположительно, их отловили, чтобы усыпить, потому как некоторые собаки были якобы мертвы, либо обездвижены."В настоящее время назначено проведение проверки", - сказал собеседник агентства.В краевом управлении МВД рассказали, что до настоящего времени заявлений от очевидцев в полицию не поступало. В ведомстве отметили, что по результатам проведённой проверки было установлено, что фургон, в котором находились собаки, предназначен для отлова животных, организованного департаментом по охране окружающей среды администрации Сочи. Позже в соцсетях также появились видео, как местные жители, обеспокоенные судьбой животных, перекрыли дорогу по улице Московской, где находился фургон с собаками. Собак отдали волонтёрам, заявляют очевидцы.

https://ria.ru/20220815/dobro-1809825601.html

сочи

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сочи, краснодарский край, собаки