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Полиция проверяет информацию о фургоне с бездомными собаками в Сочи - РИА Новости, 14.09.2022
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Полиция проверяет информацию о фургоне с бездомными собаками в Сочи
Полиция проверяет информацию о фургоне с бездомными собаками в Сочи - РИА Новости, 14.09.2022
Полиция проверяет информацию о фургоне с бездомными собаками в Сочи
Сочинская полиция проверяет опубликованную в соцсетях информацию о собаках, находящихся в фургоне, которых якобы планировалось увезти, чтобы усыпить, сообщили... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T22:56
2022-09-14T22:56
происшествия
сочи
краснодарский край
собаки
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СОЧИ, 14 сен – РИА Новости. Сочинская полиция проверяет опубликованную в соцсетях информацию о собаках, находящихся в фургоне, которых якобы планировалось увезти, чтобы усыпить, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.В социальных сетях появилось видео с фургоном, в котором находится около 10 собак, включая щенков. На видео прохожие окружили грузовик, чтобы понять, куда везут собак. По словам очевидцев, предположительно, их отловили, чтобы усыпить, потому как некоторые собаки были якобы мертвы, либо обездвижены."В настоящее время назначено проведение проверки", - сказал собеседник агентства.В краевом управлении МВД рассказали, что до настоящего времени заявлений от очевидцев в полицию не поступало. В ведомстве отметили, что по результатам проведённой проверки было установлено, что фургон, в котором находились собаки, предназначен для отлова животных, организованного департаментом по охране окружающей среды администрации Сочи. Позже в соцсетях также появились видео, как местные жители, обеспокоенные судьбой животных, перекрыли дорогу по улице Московской, где находился фургон с собаками. Собак отдали волонтёрам, заявляют очевидцы.
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происшествия, сочи, краснодарский край, собаки
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Собаки
22:56 14.09.2022
 
Полиция проверяет информацию о фургоне с бездомными собаками в Сочи

Полиция в Сочи начала проверку после видео с фургоном, в котором находились собаки

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкБездомные собаки
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Бездомные собаки. Архивное фото
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СОЧИ, 14 сен – РИА Новости. Сочинская полиция проверяет опубликованную в соцсетях информацию о собаках, находящихся в фургоне, которых якобы планировалось увезти, чтобы усыпить, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В социальных сетях появилось видео с фургоном, в котором находится около 10 собак, включая щенков. На видео прохожие окружили грузовик, чтобы понять, куда везут собак. По словам очевидцев, предположительно, их отловили, чтобы усыпить, потому как некоторые собаки были якобы мертвы, либо обездвижены.
"В настоящее время назначено проведение проверки", - сказал собеседник агентства.
В краевом управлении МВД рассказали, что до настоящего времени заявлений от очевидцев в полицию не поступало. В ведомстве отметили, что по результатам проведённой проверки было установлено, что фургон, в котором находились собаки, предназначен для отлова животных, организованного департаментом по охране окружающей среды администрации Сочи. Позже в соцсетях также появились видео, как местные жители, обеспокоенные судьбой животных, перекрыли дорогу по улице Московской, где находился фургон с собаками. Собак отдали волонтёрам, заявляют очевидцы.
Кадр видео, опубликованного в сообществе Машинка добра в Сочи
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ПроисшествияСочиКраснодарский крайСобаки
 
 
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