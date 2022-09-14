https://ria.ru/20220914/sobaki-1816861161.html
Полиция проверяет информацию о фургоне с бездомными собаками в Сочи
Полиция проверяет информацию о фургоне с бездомными собаками в Сочи - РИА Новости, 14.09.2022
Полиция проверяет информацию о фургоне с бездомными собаками в Сочи
Сочинская полиция проверяет опубликованную в соцсетях информацию о собаках, находящихся в фургоне, которых якобы планировалось увезти, чтобы усыпить, сообщили... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T22:56
2022-09-14T22:56
2022-09-14T22:56
происшествия
сочи
краснодарский край
собаки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729142680_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_7e3684b3fb9a6966b020002d01a8322f.jpg
СОЧИ, 14 сен – РИА Новости. Сочинская полиция проверяет опубликованную в соцсетях информацию о собаках, находящихся в фургоне, которых якобы планировалось увезти, чтобы усыпить, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.В социальных сетях появилось видео с фургоном, в котором находится около 10 собак, включая щенков. На видео прохожие окружили грузовик, чтобы понять, куда везут собак. По словам очевидцев, предположительно, их отловили, чтобы усыпить, потому как некоторые собаки были якобы мертвы, либо обездвижены."В настоящее время назначено проведение проверки", - сказал собеседник агентства.В краевом управлении МВД рассказали, что до настоящего времени заявлений от очевидцев в полицию не поступало. В ведомстве отметили, что по результатам проведённой проверки было установлено, что фургон, в котором находились собаки, предназначен для отлова животных, организованного департаментом по охране окружающей среды администрации Сочи. Позже в соцсетях также появились видео, как местные жители, обеспокоенные судьбой животных, перекрыли дорогу по улице Московской, где находился фургон с собаками. Собак отдали волонтёрам, заявляют очевидцы.
https://ria.ru/20220815/dobro-1809825601.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729142680_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_aac526941ccec2f047fdb6b1e65568af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край, собаки
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Собаки
Полиция проверяет информацию о фургоне с бездомными собаками в Сочи
Полиция в Сочи начала проверку после видео с фургоном, в котором находились собаки