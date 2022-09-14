https://ria.ru/20220914/shtraf-1816790515.html
Суд оштрафовал экс-главу "Комитета против пыток"* на сто тысяч рублей
Суд оштрафовал экс-главу "Комитета против пыток"* на сто тысяч рублей - РИА Новости, 14.09.2022
Суд оштрафовал экс-главу "Комитета против пыток"* на сто тысяч рублей
Советский районный суд Нижнего Новгорода оштрафовал на 100 тысяч рублей руководителя самоликвидировавшегося Комитета против пыток* Сергея Бабинца за отсутствие... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:13
2022-09-14T17:13
2022-09-14T17:13
россия
комитет против пыток
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Советский районный суд Нижнего Новгорода оштрафовал на 100 тысяч рублей руководителя самоликвидировавшегося Комитета против пыток* Сергея Бабинца за отсутствие маркировки иноагента в публикациях, сообщили РИА Новости в суде.Минюст России 10 июня включил "Комитет против пыток"* в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функцию иностранного агента, после чего члены правозащитной организации приняли решение о ее ликвидации. Вскоре Бабинец объявил, что организация продолжит работу как "Команда против пыток"*."Бабинцу назначен административный штраф 100 тысяч рублей за правонарушение по статье 19.7.5-3 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности общественного объединения, функционирующего без приобретения прав юридического лица). Распространялась информация о деятельности без указания статуса незарегистрированного общественного объединения, выполняющего функции иностранного агента", - заявили агентству в Советском районном суде.Бабинец сообщил в своем Telegram-канале, что намерен обжаловать решение суда.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20220914/pesnya-1816658394.html
https://ria.ru/20220906/rudina-1814852777.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, комитет против пыток, нижний новгород, происшествия
Россия, Комитет против пыток, Нижний Новгород, Происшествия
Суд оштрафовал экс-главу "Комитета против пыток"* на сто тысяч рублей
Нижегородский суд оштрафовал экс-главу "Комитета против пыток" Бабинца на сто тысяч рублей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Советский районный суд Нижнего Новгорода оштрафовал на 100 тысяч рублей руководителя самоликвидировавшегося Комитета против пыток* Сергея Бабинца за отсутствие маркировки иноагента в публикациях, сообщили РИА Новости в суде.
Минюст России 10 июня включил "Комитет против пыток"* в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функцию иностранного агента, после чего члены правозащитной организации приняли решение о ее ликвидации. Вскоре Бабинец объявил, что организация продолжит работу как "Команда против пыток"*.
"Бабинцу назначен административный штраф 100 тысяч рублей за правонарушение по статье 19.7.5-3 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности общественного объединения, функционирующего без приобретения прав юридического лица). Распространялась информация о деятельности без указания статуса незарегистрированного общественного объединения, выполняющего функции иностранного агента", - заявили агентству в Советском районном суде.
Бабинец сообщил в своем Telegram-канале
, что намерен обжаловать решение суда.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.