12:31 14.09.2022 (обновлено: 12:48 14.09.2022)
В Хабаровске пройдет мультимедийное шоу "Арсеньев LIVE"
В Хабаровске 17 сентября пройдет мультимедийное шоу "Арсеньев LIVE"
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского краяМультимедийное шоу "Арсеньев LIVE"
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края
ХАБАРОВСК, 14 сен - РИА Новости. Мультимедийное шоу "Арсеньев LIVE" пройдет в Хабаровске в эту субботу, сообщает правительство Хабаровского края.
"Уже в эту субботу, 17 сентября, на площади имени Ленина в Хабаровске пройдёт мультимедийное шоу "Арсеньев LIVE". В программе фестиваля: кинопоказ, концерт и 3D-mapping-проекция. Трансляцию фестиваля можно будет увидеть на телеканале "Губерния" и в режиме онлайн", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор региона Михаил Дегтярев анонсировал событие, оно приурочено к 150-летию со дня рождения русского путешественника, географа, этнографа, писателя, исследователя Дальнего Востока, военного востоковеда Владимира Арсеньева. Проект "Арсеньев LIVE" создан с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив, при поддержке главы края и правительства региона.
"Жители и гости краевой столицы "пройдут" тропами Арсеньева, увидят важные события жизни Владимира Клавдиевича. Это уникальный опыт, который необходимо пережить лично", - цитирует краевое правительство министра культуры региона Юрия Ермошкина.
Отмечается, что стартует фестиваль в 15.30 (08.30 мск) с показа на проекционных экранах на главной площади Хабаровска оскароносного фильма "Дерсу Узала" Акиры Куросавы. После начнется концерт. На сцену выйдут этнические, хоровые и инструментальные коллективы края, всемирно известный квартет виолончелистов Rastrelli Cello Quartet, победители фестивалей "Рок над Амуром" и "САМ.ФЕСТ" рок-группа "Двадцать", скрипач-виртуоз Родион Петров и многие другие. Хедлайнер фестиваля - экс-участник "Парка Горького" Александр Маршал. Ведущий концерта в роли Владимира Арсеньева - актёр, певец и поэт, уроженец Хабаровска Евгений Дятлов.
"Кульминацией праздника станет трехмерная проекция на здание краевого правительства, которое превратится в гигантский динамический экран. Сопроводят видеомэппинг световое шоу и музыка в исполнении симфонического оркестра, написанная специально для "Арсеньев LIVE". Закончится фестиваль в 22.22 (15.22 мск) фейерверком", - информируют власти.
Вход на мероприятие свободный.