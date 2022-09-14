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В Хабаровске пройдет мультимедийное шоу "Арсеньев LIVE" - РИА Новости, 14.09.2022
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Хабаровский край
https://ria.ru/20220914/shou-1816694024.html
В Хабаровске пройдет мультимедийное шоу "Арсеньев LIVE"
В Хабаровске пройдет мультимедийное шоу "Арсеньев LIVE" - РИА Новости, 14.09.2022
В Хабаровске пройдет мультимедийное шоу "Арсеньев LIVE"
Мультимедийное шоу "Арсеньев LIVE" пройдет в Хабаровске в эту субботу, сообщает правительство Хабаровского края. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:31
2022-09-14T12:48
хабаровский край
михаил дегтярев
акира куросава
хабаровск
хабаровский край
александр маршал
дальний восток
президентский фонд культурных инициатив
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ХАБАРОВСК, 14 сен - РИА Новости. Мультимедийное шоу "Арсеньев LIVE" пройдет в Хабаровске в эту субботу, сообщает правительство Хабаровского края."Уже в эту субботу, 17 сентября, на площади имени Ленина в Хабаровске пройдёт мультимедийное шоу "Арсеньев LIVE". В программе фестиваля: кинопоказ, концерт и 3D-mapping-проекция. Трансляцию фестиваля можно будет увидеть на телеканале "Губерния" и в режиме онлайн", - говорится в сообщении.Ранее губернатор региона Михаил Дегтярев анонсировал событие, оно приурочено к 150-летию со дня рождения русского путешественника, географа, этнографа, писателя, исследователя Дальнего Востока, военного востоковеда Владимира Арсеньева. Проект "Арсеньев LIVE" создан с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив, при поддержке главы края и правительства региона."Жители и гости краевой столицы "пройдут" тропами Арсеньева, увидят важные события жизни Владимира Клавдиевича. Это уникальный опыт, который необходимо пережить лично", - цитирует краевое правительство министра культуры региона Юрия Ермошкина.Отмечается, что стартует фестиваль в 15.30 (08.30 мск) с показа на проекционных экранах на главной площади Хабаровска оскароносного фильма "Дерсу Узала" Акиры Куросавы. После начнется концерт. На сцену выйдут этнические, хоровые и инструментальные коллективы края, всемирно известный квартет виолончелистов Rastrelli Cello Quartet, победители фестивалей "Рок над Амуром" и "САМ.ФЕСТ" рок-группа "Двадцать", скрипач-виртуоз Родион Петров и многие другие. Хедлайнер фестиваля - экс-участник "Парка Горького" Александр Маршал. Ведущий концерта в роли Владимира Арсеньева - актёр, певец и поэт, уроженец Хабаровска Евгений Дятлов."Кульминацией праздника станет трехмерная проекция на здание краевого правительства, которое превратится в гигантский динамический экран. Сопроводят видеомэппинг световое шоу и музыка в исполнении симфонического оркестра, написанная специально для "Арсеньев LIVE". Закончится фестиваль в 22.22 (15.22 мск) фейерверком", - информируют власти.Вход на мероприятие свободный.
https://ria.ru/20220909/soglasheniya-1815588495.html
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михаил дегтярев, акира куросава, хабаровск, хабаровский край, александр маршал, дальний восток, президентский фонд культурных инициатив
Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Акира Куросава, Хабаровск, Хабаровский край, Александр Маршал, Дальний Восток, Президентский фонд культурных инициатив
12:31 14.09.2022 (обновлено: 12:48 14.09.2022)
 
В Хабаровске пройдет мультимедийное шоу "Арсеньев LIVE"

В Хабаровске 17 сентября пройдет мультимедийное шоу "Арсеньев LIVE"

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского краяМультимедийное шоу "Арсеньев LIVE"
Мультимедийное шоу Арсеньев LIVE - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Хабаровского края
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 14 сен - РИА Новости. Мультимедийное шоу "Арсеньев LIVE" пройдет в Хабаровске в эту субботу, сообщает правительство Хабаровского края.
"Уже в эту субботу, 17 сентября, на площади имени Ленина в Хабаровске пройдёт мультимедийное шоу "Арсеньев LIVE". В программе фестиваля: кинопоказ, концерт и 3D-mapping-проекция. Трансляцию фестиваля можно будет увидеть на телеканале "Губерния" и в режиме онлайн", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор региона Михаил Дегтярев анонсировал событие, оно приурочено к 150-летию со дня рождения русского путешественника, географа, этнографа, писателя, исследователя Дальнего Востока, военного востоковеда Владимира Арсеньева. Проект "Арсеньев LIVE" создан с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив, при поддержке главы края и правительства региона.
"Жители и гости краевой столицы "пройдут" тропами Арсеньева, увидят важные события жизни Владимира Клавдиевича. Это уникальный опыт, который необходимо пережить лично", - цитирует краевое правительство министра культуры региона Юрия Ермошкина.
Отмечается, что стартует фестиваль в 15.30 (08.30 мск) с показа на проекционных экранах на главной площади Хабаровска оскароносного фильма "Дерсу Узала" Акиры Куросавы. После начнется концерт. На сцену выйдут этнические, хоровые и инструментальные коллективы края, всемирно известный квартет виолончелистов Rastrelli Cello Quartet, победители фестивалей "Рок над Амуром" и "САМ.ФЕСТ" рок-группа "Двадцать", скрипач-виртуоз Родион Петров и многие другие. Хедлайнер фестиваля - экс-участник "Парка Горького" Александр Маршал. Ведущий концерта в роли Владимира Арсеньева - актёр, певец и поэт, уроженец Хабаровска Евгений Дятлов.
"Кульминацией праздника станет трехмерная проекция на здание краевого правительства, которое превратится в гигантский динамический экран. Сопроводят видеомэппинг световое шоу и музыка в исполнении симфонического оркестра, написанная специально для "Арсеньев LIVE". Закончится фестиваль в 22.22 (15.22 мск) фейерверком", - информируют власти.
Вход на мероприятие свободный.

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Хабаровский крайМихаил ДегтяревАкира КуросаваХабаровскХабаровский крайАлександр МаршалДальний ВостокПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
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