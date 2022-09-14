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В Хабаровске пройдет мультимедийное шоу "Арсеньев LIVE"

В Хабаровске пройдет мультимедийное шоу "Арсеньев LIVE" - РИА Новости, 14.09.2022

В Хабаровске пройдет мультимедийное шоу "Арсеньев LIVE"

Мультимедийное шоу "Арсеньев LIVE" пройдет в Хабаровске в эту субботу, сообщает правительство Хабаровского края. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:31

2022-09-14T12:31

2022-09-14T12:48

хабаровский край

михаил дегтярев

акира куросава

хабаровск

хабаровский край

александр маршал

дальний восток

президентский фонд культурных инициатив

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ХАБАРОВСК, 14 сен - РИА Новости. Мультимедийное шоу "Арсеньев LIVE" пройдет в Хабаровске в эту субботу, сообщает правительство Хабаровского края."Уже в эту субботу, 17 сентября, на площади имени Ленина в Хабаровске пройдёт мультимедийное шоу "Арсеньев LIVE". В программе фестиваля: кинопоказ, концерт и 3D-mapping-проекция. Трансляцию фестиваля можно будет увидеть на телеканале "Губерния" и в режиме онлайн", - говорится в сообщении.Ранее губернатор региона Михаил Дегтярев анонсировал событие, оно приурочено к 150-летию со дня рождения русского путешественника, географа, этнографа, писателя, исследователя Дальнего Востока, военного востоковеда Владимира Арсеньева. Проект "Арсеньев LIVE" создан с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив, при поддержке главы края и правительства региона."Жители и гости краевой столицы "пройдут" тропами Арсеньева, увидят важные события жизни Владимира Клавдиевича. Это уникальный опыт, который необходимо пережить лично", - цитирует краевое правительство министра культуры региона Юрия Ермошкина.Отмечается, что стартует фестиваль в 15.30 (08.30 мск) с показа на проекционных экранах на главной площади Хабаровска оскароносного фильма "Дерсу Узала" Акиры Куросавы. После начнется концерт. На сцену выйдут этнические, хоровые и инструментальные коллективы края, всемирно известный квартет виолончелистов Rastrelli Cello Quartet, победители фестивалей "Рок над Амуром" и "САМ.ФЕСТ" рок-группа "Двадцать", скрипач-виртуоз Родион Петров и многие другие. Хедлайнер фестиваля - экс-участник "Парка Горького" Александр Маршал. Ведущий концерта в роли Владимира Арсеньева - актёр, певец и поэт, уроженец Хабаровска Евгений Дятлов."Кульминацией праздника станет трехмерная проекция на здание краевого правительства, которое превратится в гигантский динамический экран. Сопроводят видеомэппинг световое шоу и музыка в исполнении симфонического оркестра, написанная специально для "Арсеньев LIVE". Закончится фестиваль в 22.22 (15.22 мск) фейерверком", - информируют власти.Вход на мероприятие свободный.

https://ria.ru/20220909/soglasheniya-1815588495.html

https://ria.ru/20220909/khabarovsk-1815566908.html

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михаил дегтярев, акира куросава, хабаровск, хабаровский край, александр маршал, дальний восток, президентский фонд культурных инициатив