https://ria.ru/20220914/shos-1816799542.html
Алиев и Пашинян не уведомляли об отмене визитов на саммит ШОС
Алиев и Пашинян не уведомляли об отмене визитов на саммит ШОС - РИА Новости, 14.09.2022
Алиев и Пашинян не уведомляли об отмене визитов на саммит ШОС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян не уведомляли организаторов саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) об... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:40
2022-09-14T17:40
2022-09-14T17:40
в мире
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никол пашинян
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САМАРКАНД, 14 сен - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян не уведомляли организаторов саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) об отмене своих визитов на саммит ШОС в Самарканде, заявил РИА Новости национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов.Саммит ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября."Планируется, что все 15 лидеров государств, ранее заявившие об участии в саммите, приедут в Самарканд. Нам не известно, чтобы кто-то в настоящий момент отменял такого решения" - сказал Нуримбетов, отвечая на вопрос о возможном отмене визитов в Самарканд Алиева и Пашиняна из-за ситуации на азербайджано-армянской границе.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
https://ria.ru/20220914/azerbaydzhan-1816779696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, шос, одкб, самарканд, никол пашинян, ильхам алиев
В мире, Армения, Азербайджан, ШОС, ОДКБ, Самарканд, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
Алиев и Пашинян не уведомляли об отмене визитов на саммит ШОС
Координатор ШОС Нуримбетов: Алиев и Пашинян не уведомляли об отмене визитов на саммит
САМАРКАНД, 14 сен - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян не уведомляли организаторов саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) об отмене своих визитов на саммит ШОС в Самарканде, заявил РИА Новости национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов.
Саммит ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября.
"Планируется, что все 15 лидеров государств, ранее заявившие об участии в саммите, приедут в Самарканд. Нам не известно, чтобы кто-то в настоящий момент отменял такого решения" - сказал Нуримбетов, отвечая на вопрос о возможном отмене визитов в Самарканд Алиева и Пашиняна из-за ситуации на азербайджано-армянской границе.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.