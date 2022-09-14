https://ria.ru/20220914/shos-1816799542.html

Алиев и Пашинян не уведомляли об отмене визитов на саммит ШОС

Алиев и Пашинян не уведомляли об отмене визитов на саммит ШОС - РИА Новости, 14.09.2022

Алиев и Пашинян не уведомляли об отмене визитов на саммит ШОС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян не уведомляли организаторов саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) об... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:40

2022-09-14T17:40

2022-09-14T17:40

в мире

армения

азербайджан

шос

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самарканд

никол пашинян

ильхам алиев

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САМАРКАНД, 14 сен - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян не уведомляли организаторов саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) об отмене своих визитов на саммит ШОС в Самарканде, заявил РИА Новости национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов.Саммит ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября."Планируется, что все 15 лидеров государств, ранее заявившие об участии в саммите, приедут в Самарканд. Нам не известно, чтобы кто-то в настоящий момент отменял такого решения" - сказал Нуримбетов, отвечая на вопрос о возможном отмене визитов в Самарканд Алиева и Пашиняна из-за ситуации на азербайджано-армянской границе.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

https://ria.ru/20220914/azerbaydzhan-1816779696.html

https://ria.ru/20220914/armeniya-1816777488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, армения, азербайджан, шос, одкб, самарканд, никол пашинян, ильхам алиев