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Замглавы партии "Шор" назвала смягчение ей меры пресечения первой победой - РИА Новости, 14.09.2022
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Замглавы партии "Шор" назвала смягчение ей меры пресечения первой победой
Замглавы партии "Шор" назвала смягчение ей меры пресечения первой победой - РИА Новости, 14.09.2022
Замглавы партии "Шор" назвала смягчение ей меры пресечения первой победой
Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер назвала "первой победой" решение суда о переводе ее под домашний арест. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:42
2022-09-14T15:42
в мире
марина таубер
илан шор
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 14 сен – РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер назвала "первой победой" решение суда о переводе ее под домашний арест.В среду судейская коллегия Апелляционной палаты Кишинева удовлетворила запрос адвокатов Таубер об изменении ей меры пресечения. Политик была переведена из СИЗО под домашний арест на 20 суток."Это решение радует только отчасти. Жду, что смогу в кратчайшие сроки вернуться к работе в парламенте, потому что начинается новая парламентская сессия. Конечно, домашний арест - это лучше, чем пребывание за решеткой. Для меня 54 дня нахождения в камере были сложными… Сегодня случилась наша первая победа. Скоро будет полная победа, люди выйдут на протесты против действующей власти", - заявила Таубер журналистам на выходе из зала суда.Представители партии "Шор" ранее призвали своих сторонников выйти 18 сентября на массовую акцию протеста.В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток. Седьмого сентября суд продлил этот срок еще на 20 суток, адвокаты опротестовали решение в Апелляционной палате. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.Глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу ранее заявил, что партию "Шор" могут ликвидировать, если будет доказано, что ее незаконно финансировали.Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства.
https://ria.ru/20220914/moldaviya-1816699413.html
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в мире, марина таубер, илан шор, молдавия, кишинев
В мире, Марина Таубер, Илан Шор, Молдавия, Кишинев
15:42 14.09.2022
 
Замглавы партии "Шор" назвала смягчение ей меры пресечения первой победой

Замглавы партии "Шор" Тайбер назвала смягчение ей меры пресечения первой победой

© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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КИШИНЕВ, 14 сен – РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер назвала "первой победой" решение суда о переводе ее под домашний арест.
В среду судейская коллегия Апелляционной палаты Кишинева удовлетворила запрос адвокатов Таубер об изменении ей меры пресечения. Политик была переведена из СИЗО под домашний арест на 20 суток.
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"Это решение радует только отчасти. Жду, что смогу в кратчайшие сроки вернуться к работе в парламенте, потому что начинается новая парламентская сессия. Конечно, домашний арест - это лучше, чем пребывание за решеткой. Для меня 54 дня нахождения в камере были сложными… Сегодня случилась наша первая победа. Скоро будет полная победа, люди выйдут на протесты против действующей власти", - заявила Таубер журналистам на выходе из зала суда.
Представители партии "Шор" ранее призвали своих сторонников выйти 18 сентября на массовую акцию протеста.
В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток. Седьмого сентября суд продлил этот срок еще на 20 суток, адвокаты опротестовали решение в Апелляционной палате. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.
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В Молдавии опасаются "шока" от сокращения поставок российского газа
Глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу ранее заявил, что партию "Шор" могут ликвидировать, если будет доказано, что ее незаконно финансировали.
Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства.
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В миреМарина ТауберИлан ШорМолдавияКишинев
 
 
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