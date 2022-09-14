https://ria.ru/20220914/serbiya-1816791121.html
Вучич пообещал не подписывать документов о нарушении целостности Сербии
Вучич пообещал не подписывать документов о нарушении целостности Сербии - РИА Новости, 14.09.2022
Вучич пообещал не подписывать документов о нарушении целостности Сербии
Президент Сербии Вучич пообещал не подписывать никаких документов, которые нарушили бы территориальную целостность Сербии, особенно по вопросу Косово и Метохии. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:14
2022-09-14T17:14
2022-09-14T17:14
в мире
сербия
косово
александр вучич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:307:3096:2048_1920x0_80_0_0_d98a8d4ad13bc552842577846bc994a0.jpg
БЕЛГРАД, 14 сен – РИА Новости. Президент Сербии Вучич пообещал не подписывать никаких документов, которые нарушили бы территориальную целостность Сербии, особенно по вопросу Косово и Метохии.Глава сербского государства второй день участвует в специальном заседании Скупщины (парламента) Сербии, посвященном ситуации в Косово и переговорам Белграда и Приштины, на фоне возросшего давления Запада, требований от Белграда уступок и подталкивания к признанию самопровозглашенной республики."Мне не придет в голову ничего подписывать не только без (согласия – ред.) Скупщины, но и без народа. Потому что, что бы ни было подписано, это должно пройти референдум, надо спросить у народа", - заявил президент Сербии депутатам."Можете получить обещание – посредственно и непосредственно, прямо или косвенно, а я отлично понимаю, что под этим понимается, ...от имени Республики Сербия даже не подумаю подписывать какие-либо вредоносные документы, которые могли бы способствовать нарушению целостности Сербии или навсегда ограничить Сербию на намного меньшей территории", - подчеркнул сербский лидер.Накануне Вучич сообщил парламентариям, что готов письмом заверить КНР и Россию, что не согласится с тем, чтобы самопровозглашенная республика Косово стала членом ООН на случай голосования по этому вопросу в Совбезе ООН.
https://ria.ru/20220912/serbiya-1816234407.html
https://ria.ru/20220902/kosovo-1813793958.html
сербия
косово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c63b5445b88441ad360ff21139852e6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, косово, александр вучич
В мире, Сербия, Косово, Александр Вучич
Вучич пообещал не подписывать документов о нарушении целостности Сербии
Вучич пообещал не подписывать документов, которые нарушат целостность Сербии
БЕЛГРАД, 14 сен – РИА Новости. Президент Сербии Вучич пообещал не подписывать никаких документов, которые нарушили бы территориальную целостность Сербии, особенно по вопросу Косово и Метохии.
Глава сербского государства второй день участвует в специальном заседании Скупщины (парламента) Сербии, посвященном ситуации в Косово и переговорам Белграда
и Приштины
, на фоне возросшего давления Запада, требований от Белграда уступок и подталкивания к признанию самопровозглашенной республики.
"Мне не придет в голову ничего подписывать не только без (согласия – ред.) Скупщины, но и без народа. Потому что, что бы ни было подписано, это должно пройти референдум, надо спросить у народа", - заявил президент Сербии депутатам.
"Можете получить обещание – посредственно и непосредственно, прямо или косвенно, а я отлично понимаю, что под этим понимается, ...от имени Республики Сербия даже не подумаю подписывать какие-либо вредоносные документы, которые могли бы способствовать нарушению целостности Сербии или навсегда ограничить Сербию на намного меньшей территории", - подчеркнул сербский лидер.
Накануне Вучич сообщил парламентариям, что готов письмом заверить КНР
и Россию
, что не согласится с тем, чтобы самопровозглашенная республика Косово стала членом ООН
на случай голосования по этому вопросу в Совбезе ООН
.