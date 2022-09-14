https://ria.ru/20220914/serbiya-1816791121.html

Вучич пообещал не подписывать документов о нарушении целостности Сербии

Вучич пообещал не подписывать документов о нарушении целостности Сербии - РИА Новости, 14.09.2022

Вучич пообещал не подписывать документов о нарушении целостности Сербии

Президент Сербии Вучич пообещал не подписывать никаких документов, которые нарушили бы территориальную целостность Сербии, особенно по вопросу Косово и Метохии. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:14

2022-09-14T17:14

2022-09-14T17:14

в мире

сербия

косово

александр вучич

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БЕЛГРАД, 14 сен – РИА Новости. Президент Сербии Вучич пообещал не подписывать никаких документов, которые нарушили бы территориальную целостность Сербии, особенно по вопросу Косово и Метохии.Глава сербского государства второй день участвует в специальном заседании Скупщины (парламента) Сербии, посвященном ситуации в Косово и переговорам Белграда и Приштины, на фоне возросшего давления Запада, требований от Белграда уступок и подталкивания к признанию самопровозглашенной республики."Мне не придет в голову ничего подписывать не только без (согласия – ред.) Скупщины, но и без народа. Потому что, что бы ни было подписано, это должно пройти референдум, надо спросить у народа", - заявил президент Сербии депутатам."Можете получить обещание – посредственно и непосредственно, прямо или косвенно, а я отлично понимаю, что под этим понимается, ...от имени Республики Сербия даже не подумаю подписывать какие-либо вредоносные документы, которые могли бы способствовать нарушению целостности Сербии или навсегда ограничить Сербию на намного меньшей территории", - подчеркнул сербский лидер.Накануне Вучич сообщил парламентариям, что готов письмом заверить КНР и Россию, что не согласится с тем, чтобы самопровозглашенная республика Косово стала членом ООН на случай голосования по этому вопросу в Совбезе ООН.

https://ria.ru/20220912/serbiya-1816234407.html

https://ria.ru/20220902/kosovo-1813793958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, косово, александр вучич