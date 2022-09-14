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Гутерреш обсудил с Путиным возможное продление зерновой сделки - РИА Новости, 14.09.2022
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Гутерреш обсудил с Путиным возможное продление зерновой сделки
Гутерреш обсудил с Путиным возможное продление зерновой сделки - РИА Новости, 14.09.2022
Гутерреш обсудил с Путиным возможное продление зерновой сделки
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обсудил в среду с президентом РФ Владимиром Путиным препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений на... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:57
2022-09-14T19:20
оон
экономика
владимир путин
антониу гутерреш
цены на нефть
россия
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ООН, 14 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обсудил в среду с президентом РФ Владимиром Путиным препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, а также перспективы продления зерновой сделки."Последний раз я говорил с президентом Владимиром Путиным сегодня утром. Мы имели возможность обсудить черноморскую зерновую инициативу и ее возможное продление и расширение", - сказал Гутерреш на пресс-конференции.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Есть, как вы знаете, разговоры о возможности экспорта российского аммиака через Черное море в соответствии с методологией, которую применят Совместный координационный центр", - добавил он.Кроме того, по словам Гутерреша, он обсудил с Путиным "препятствия, которые все еще есть в том, что касается экспорта российского продовольствия и удобрений".
https://ria.ru/20220912/zerno-1816147686.html
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оон, экономика, владимир путин, антониу гутерреш, цены на нефть, россия, черное море, стамбул
ООН, Экономика, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, Цены на нефть, Россия, Черное море, Стамбул
18:57 14.09.2022 (обновлено: 19:20 14.09.2022)
 
Гутерреш обсудил с Путиным возможное продление зерновой сделки

Генсек ООН Гутерреш обсудил с Путиным возможное продление зерновой сделки

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 14 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обсудил в среду с президентом РФ Владимиром Путиным препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, а также перспективы продления зерновой сделки.
"Последний раз я говорил с президентом Владимиром Путиным сегодня утром. Мы имели возможность обсудить черноморскую зерновую инициативу и ее возможное продление и расширение", - сказал Гутерреш на пресс-конференции.
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В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
"Есть, как вы знаете, разговоры о возможности экспорта российского аммиака через Черное море в соответствии с методологией, которую применят Совместный координационный центр", - добавил он.
Кроме того, по словам Гутерреша, он обсудил с Путиным "препятствия, которые все еще есть в том, что касается экспорта российского продовольствия и удобрений".
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ООНЭкономикаВладимир ПутинАнтониу ГутеррешЦены на нефтьРоссияЧерное мореСтамбул
 
 
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