https://ria.ru/20220914/sanktsii-1816844027.html
Санкции Запада против России обречены на провал, заявил Антонов
Санкции Запада против России обречены на провал, заявил Антонов - РИА Новости, 14.09.2022
Санкции Запада против России обречены на провал, заявил Антонов
Санкционная политика стран Запада в отношении России обречена на провал: доходы Москвы от экспорта энергоносителей растут, а положение граждан в западных... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T20:32
2022-09-14T20:32
2022-09-14T21:16
цены на нефть
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Санкционная политика стран Запада в отношении России обречена на провал: доходы Москвы от экспорта энергоносителей растут, а положение граждан в западных странах, напротив, стремительно ухудшается, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.По мнению главы российской дипмиссии, политика и экономика Европы все сильнее впадает в зависимость от Вашингтона, в то время как энергетические компании США оказываются "в выигрыше" от сложившегося энергокризиса."Бездумная и совершенно безграмотная санкционная политика, неприкрытая санкционно-информационная война коллективного Запада в отношении нашей страны обречена на провал. Россия, несмотря ни на что, укрепляет свою независимость. Доходы от экспорта энергоресурсов постоянно растут. Положение же простых граждан в западных странах стремительно ухудшается", - заявил российский посол.При этом, как добавил высокопоставленный дипломат, Москва на самом высшем уровне подтверждает нацеленность оказывать помощь нуждающимся странам в самых разных регионах мира.
https://ria.ru/20220914/evropa-1816777968.html
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цены на нефть, анатолий антонов, россия, москва, вашингтон (штат)
Цены на нефть, Анатолий Антонов, Россия, Москва, Вашингтон (штат)
20:32 14.09.2022 (обновлено: 21:16 14.09.2022)
Санкции Запада против России обречены на провал, заявил Антонов
Посол в США Антонов: санкционная политика Запада против России обречена на провал