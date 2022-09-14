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ЕС на полгода продлил антироссийские санкции - РИА Новости, 14.09.2022
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ЕС на полгода продлил антироссийские санкции
ЕС на полгода продлил антироссийские санкции - РИА Новости, 14.09.2022
ЕС на полгода продлил антироссийские санкции
Совет ЕС на шесть месяцев (до 15 марта 2023 года) продлил действующие с 2014 года персональные санкции за "подрыв суверенитета Украины", следует из заявления... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T20:09
2022-09-14T23:34
россия
евросоюз
совет евросоюза
брюссель
украина
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Совет ЕС на шесть месяцев (до 15 марта 2023 года) продлил действующие с 2014 года персональные санкции за "подрыв суверенитета Украины", следует из заявления Совета Евросоюза.В Совете ЕС напомнили, что после 24 февраля 2022 года Брюссель значительно расширил санкции против России. В частности, ограничительные меры затронули политическое руководство, крупный бизнес, военных, представителей СМИ. "ЕС также принял беспрецедентные меры для того, чтобы значительно ослабить российскую экономику, лишить ее критически важных технологий и рынков", - говорится в заявлении.Всего персональные санкции по Украине введены уже против 1206 физлиц и 108 организаций. Речь идет о российском руководстве, ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов. Кроме того, Евросоюз закрыл небо для российских авиакомпаний, запретил продажу и обслуживание авиалайнеров из РФ. Россияне также лишились визовых привилегий для поездок в ЕС.Европейцам, кроме того, запретили передавать технологии для нефтеперерабатывающих предприятий России, инвестировать в российский энергетический сектор. Ряд санкций ввели также против сектора черной металлургии. Европейцы запретили экспорт в Россию предметов роскоши, к примеру, автомобилей, цена которых превышает 50 тысяч евро. Новые ограничительные меры предусматривают и запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220913/sanktsii-1816549493.html
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россия, евросоюз, совет евросоюза, брюссель, украина, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Совет Евросоюза, Брюссель, Украина, В мире, Санкции в отношении России
20:09 14.09.2022 (обновлено: 23:34 14.09.2022)
 
ЕС на полгода продлил антироссийские санкции

Евросоюз продлил до 15 марта санкции против российских граждан и компаний

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Совет ЕС на шесть месяцев (до 15 марта 2023 года) продлил действующие с 2014 года персональные санкции за "подрыв суверенитета Украины", следует из заявления Совета Евросоюза.
В Совете ЕС напомнили, что после 24 февраля 2022 года Брюссель значительно расширил санкции против России. В частности, ограничительные меры затронули политическое руководство, крупный бизнес, военных, представителей СМИ. "ЕС также принял беспрецедентные меры для того, чтобы значительно ослабить российскую экономику, лишить ее критически важных технологий и рынков", - говорится в заявлении.
Вантовый мост на остров Русский через пролив Босфор Восточный во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 17:12
GT: западные санкции не убьют Россию, а создадут новую
Всего персональные санкции по Украине введены уже против 1206 физлиц и 108 организаций. Речь идет о российском руководстве, ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменах, руководителях крупных компаний. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов. Кроме того, Евросоюз закрыл небо для российских авиакомпаний, запретил продажу и обслуживание авиалайнеров из РФ. Россияне также лишились визовых привилегий для поездок в ЕС.
Европейцам, кроме того, запретили передавать технологии для нефтеперерабатывающих предприятий России, инвестировать в российский энергетический сектор. Ряд санкций ввели также против сектора черной металлургии. Европейцы запретили экспорт в Россию предметов роскоши, к примеру, автомобилей, цена которых превышает 50 тысяч евро. Новые ограничительные меры предусматривают и запрет на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года, запрет на заход судов под флагом России в порты ЕС, ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Здание Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 11:52
Глава Европарламента призвала партнеров ЕС усилить санкции против России
 
РоссияЕвросоюзСовет ЕвросоюзаБрюссельУкраинаВ миреСанкции в отношении России
 
 
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