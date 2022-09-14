https://ria.ru/20220914/sanktsii-1816723633.html
Риски для России от западных санкций никуда не делись, заявил Мишустин
Риски для России от западных санкций никуда не делись, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.09.2022
Риски для России от западных санкций никуда не делись, заявил Мишустин
Риски для России от западных санкций никуда не делись, очевидно, что выдавливание РФ с рынков продолжится, это нужно учитывать в бюджете, заявил премьер-министр РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T14:03
2022-09-14T14:03
2022-09-14T17:48
россия
экономика
михаил мишустин
бюджет
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Риски для России от западных санкций никуда не делись, очевидно, что выдавливание РФ с рынков продолжится, это нужно учитывать в бюджете, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по проекту федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов."Однако очевидно, что выдавливание нас с привычных направлений сбыта продолжится. Это нужно учитывать при составлении планов на будущее, не забывая о собственных стратегических задачах", - заявил Мишустин.По словам премьера, правительство продолжит вести работу по адаптации и структурной перестройке экономики РФ. "Будем поддерживать переориентацию экспорта на расширение наших связей с дружественными государствами. Выстраивать производственные цепочки внутри страны и добиваться повышения уровня нашего технологического и экономического суверенитета. В средне- и долгосрочной перспективе такой путь развития более выгоден нам, чем сохранение прежней конфигурации", - сказал Мишустин.Глава кабмина добавил, что такой подход открывает широкие возможности для роста внутреннего производства, привлечения капиталов в российскую юрисдикцию, а также укрепления научно-технологической базы.Мишустин также указал, что динамика ВВП и инвестиций оказалась лучше ожиданий. "Уровень безработицы держится на минимумах. Плавно снижается инфляция. Но самое главное – наблюдается оживление внутреннего, прежде всего потребительского, спроса. В среднесрочной перспективе все эти позитивные тенденции необходимо укрепить", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220912/byudzhet-1816194254.html
https://ria.ru/20220914/byudzhet-1816724521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин, бюджет
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Бюджет
14:03 14.09.2022 (обновлено: 17:48 14.09.2022)
Риски для России от западных санкций никуда не делись, заявил Мишустин
Мишустин заявил, что Западу не удалось исключить Россию из мировой экономики
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Риски для России от западных санкций никуда не делись, очевидно, что выдавливание РФ с рынков продолжится, это нужно учитывать в бюджете, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по проекту федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
"Риски, конечно, никуда не делись. До сих пор коллективному Западу не удалось исключить нашу страну из глобальной экономики", - сказал премьер, напомнив, что попытки привели к сверхвысоким ценам на мировом рынке, опасениям относительно того, как пройдет ближайшая зима.
"Однако очевидно, что выдавливание нас с привычных направлений сбыта продолжится. Это нужно учитывать при составлении планов на будущее, не забывая о собственных стратегических задачах", - заявил Мишустин.
По словам премьера, правительство продолжит вести работу по адаптации и структурной перестройке экономики РФ. "Будем поддерживать переориентацию экспорта на расширение наших связей с дружественными государствами. Выстраивать производственные цепочки внутри страны и добиваться повышения уровня нашего технологического и экономического суверенитета. В средне- и долгосрочной перспективе такой путь развития более выгоден нам, чем сохранение прежней конфигурации", - сказал Мишустин.
Глава кабмина добавил, что такой подход открывает широкие возможности для роста внутреннего производства, привлечения капиталов в российскую юрисдикцию, а также укрепления научно-технологической базы.
Мишустин также указал, что динамика ВВП и инвестиций оказалась лучше ожиданий. "Уровень безработицы держится на минимумах. Плавно снижается инфляция. Но самое главное – наблюдается оживление внутреннего, прежде всего потребительского, спроса. В среднесрочной перспективе все эти позитивные тенденции необходимо укрепить", - подчеркнул он.