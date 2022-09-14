https://ria.ru/20220914/sanktsii-1816723633.html

Риски для России от западных санкций никуда не делись, заявил Мишустин

Риски для России от западных санкций никуда не делись, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.09.2022

Риски для России от западных санкций никуда не делись, заявил Мишустин

Риски для России от западных санкций никуда не делись, очевидно, что выдавливание РФ с рынков продолжится, это нужно учитывать в бюджете, заявил премьер-министр РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T14:03

2022-09-14T14:03

2022-09-14T17:48

россия

экономика

михаил мишустин

бюджет

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Риски для России от западных санкций никуда не делись, очевидно, что выдавливание РФ с рынков продолжится, это нужно учитывать в бюджете, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по проекту федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов."Однако очевидно, что выдавливание нас с привычных направлений сбыта продолжится. Это нужно учитывать при составлении планов на будущее, не забывая о собственных стратегических задачах", - заявил Мишустин.По словам премьера, правительство продолжит вести работу по адаптации и структурной перестройке экономики РФ. "Будем поддерживать переориентацию экспорта на расширение наших связей с дружественными государствами. Выстраивать производственные цепочки внутри страны и добиваться повышения уровня нашего технологического и экономического суверенитета. В средне- и долгосрочной перспективе такой путь развития более выгоден нам, чем сохранение прежней конфигурации", - сказал Мишустин.Глава кабмина добавил, что такой подход открывает широкие возможности для роста внутреннего производства, привлечения капиталов в российскую юрисдикцию, а также укрепления научно-технологической базы.Мишустин также указал, что динамика ВВП и инвестиций оказалась лучше ожиданий. "Уровень безработицы держится на минимумах. Плавно снижается инфляция. Но самое главное – наблюдается оживление внутреннего, прежде всего потребительского, спроса. В среднесрочной перспективе все эти позитивные тенденции необходимо укрепить", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220912/byudzhet-1816194254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, михаил мишустин, бюджет