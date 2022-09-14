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В Венгрии допустили, что ЕС пересмотрит санкции с наступлением холодов - РИА Новости, 14.09.2022
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В Венгрии допустили, что ЕС пересмотрит санкции с наступлением холодов
В Венгрии допустили, что ЕС пересмотрит санкции с наступлением холодов - РИА Новости, 14.09.2022
В Венгрии допустили, что ЕС пересмотрит санкции с наступлением холодов
Евросоюз осенью может пересмотреть санкционную политику, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе, заявил... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T00:35
2022-09-14T04:05
венгрия
евросоюз
мид венгрии
в мире
россия
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БУДАПЕШТ, 14 сен - РИА Новости. Евросоюз осенью может пересмотреть санкционную политику, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе, заявил госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер.Менцер не исключил, что "все больше людей увидят реальность" на фоне уходящего лета. "Когда на улице тридцатиградусная жара, хорошо рассуждать о поставках газа, но когда наступают холодные недели и месяцы и надо топить и управлять экономикой, защищать рабочие места, реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе", - заметил госсекретарь.При этом он заверил, что "в Венгрии газ обязательно будет, хранилища заполнены на 38% относительно потребления, у нас уже достаточно запасов газа на 81 зимний день".Отвечая на вопрос журналиста о высказывании главы МИД Германии Анналены Бербок, которая пообещала быть с Украиной "столько, сколько будет нужно", невзирая на мнение немецких избирателей, Менцер отметил, что это внутреннее дело ФРГ и он не вправе его комментировать, однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто "никогда бы так не сказал, никогда бы не сказал, что его не интересует, что думают венгерские избиратели о чрезвычайно важном решении".Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии.
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венгрия, евросоюз, мид венгрии, в мире, россия
Венгрия, Евросоюз, МИД Венгрии, В мире, Россия
00:35 14.09.2022 (обновлено: 04:05 14.09.2022)
 
В Венгрии допустили, что ЕС пересмотрит санкции с наступлением холодов

Госсекретарь МИД Венгрии Менцер допустил пересмотр санкционной политики ЕС из-за холодов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкРека Дунай в Будапеште
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БУДАПЕШТ, 14 сен - РИА Новости. Евросоюз осенью может пересмотреть санкционную политику, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе, заявил госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер.

"Санкции вызвали дефицит энергии и взрывной скачок цен в Европе... Поэтому санкционную политику стоит пересмотреть, потому что если Брюссель, Евросоюз изменят санкционную политику, энергодефицит и высокие цены можно было бы вскорости купировать. Я в этом не оптимист, но пересмотра санкций можно ожидать осенью, когда истечет полугодовой срок", - сказал он в эфире телеканала М1.

Менцер не исключил, что "все больше людей увидят реальность" на фоне уходящего лета. "Когда на улице тридцатиградусная жара, хорошо рассуждать о поставках газа, но когда наступают холодные недели и месяцы и надо топить и управлять экономикой, защищать рабочие места, реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе", - заметил госсекретарь.
При этом он заверил, что "в Венгрии газ обязательно будет, хранилища заполнены на 38% относительно потребления, у нас уже достаточно запасов газа на 81 зимний день".
Отвечая на вопрос журналиста о высказывании главы МИД Германии Анналены Бербок, которая пообещала быть с Украиной "столько, сколько будет нужно", невзирая на мнение немецких избирателей, Менцер отметил, что это внутреннее дело ФРГ и он не вправе его комментировать, однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто "никогда бы так не сказал, никогда бы не сказал, что его не интересует, что думают венгерские избиратели о чрезвычайно важном решении".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности.
Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии.
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