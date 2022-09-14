https://ria.ru/20220914/sanktsii-1816616872.html

В Венгрии допустили, что ЕС пересмотрит санкции с наступлением холодов

В Венгрии допустили, что ЕС пересмотрит санкции с наступлением холодов - РИА Новости, 14.09.2022

В Венгрии допустили, что ЕС пересмотрит санкции с наступлением холодов

Евросоюз осенью может пересмотреть санкционную политику, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе, заявил... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T00:35

2022-09-14T00:35

2022-09-14T04:05

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БУДАПЕШТ, 14 сен - РИА Новости. Евросоюз осенью может пересмотреть санкционную политику, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе, заявил госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер.Менцер не исключил, что "все больше людей увидят реальность" на фоне уходящего лета. "Когда на улице тридцатиградусная жара, хорошо рассуждать о поставках газа, но когда наступают холодные недели и месяцы и надо топить и управлять экономикой, защищать рабочие места, реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе", - заметил госсекретарь.При этом он заверил, что "в Венгрии газ обязательно будет, хранилища заполнены на 38% относительно потребления, у нас уже достаточно запасов газа на 81 зимний день".Отвечая на вопрос журналиста о высказывании главы МИД Германии Анналены Бербок, которая пообещала быть с Украиной "столько, сколько будет нужно", невзирая на мнение немецких избирателей, Менцер отметил, что это внутреннее дело ФРГ и он не вправе его комментировать, однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто "никогда бы так не сказал, никогда бы не сказал, что его не интересует, что думают венгерские избиратели о чрезвычайно важном решении".Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии.

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Максим Горбачев

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