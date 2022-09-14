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В Ростове-на-Дону отменили концерт и фейерверк в честь Дня города - РИА Новости, 14.09.2022
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В Ростове-на-Дону отменили концерт и фейерверк в честь Дня города
В Ростове-на-Дону отменили концерт и фейерверк в честь Дня города - РИА Новости, 14.09.2022
В Ростове-на-Дону отменили концерт и фейерверк в честь Дня города
Концерт и фейерверк в честь Дня города, которые должны были состояться в ближайшие выходные в Ростове-на-Дону, проводиться не будут, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T16:35
2022-09-14T16:35
общество
василий голубев
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен – РИА Новости. Концерт и фейерверк в честь Дня города, которые должны были состояться в ближайшие выходные в Ростове-на-Дону, проводиться не будут, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Праздничные мероприятия в честь Дня города были запланированы в Ростове-на-Дону 17-18 сентября. Накануне, 13 сентября, Ростовская область отметила 85-летний юбилей. При этом в комментариях под постом губернатора в Telegram, посвященным юбилейной дате, появились комментарии с призывами отменить будущее празднование Дня города в связи с проведением спецоперации."Друзья, все комментарии вижу! Принял решение концерт и фейерверк на Театральной площади в Ростове отменить", - написал Голубев в Telegram.Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края. Также от празднования Дня города отказались власти Советска в Калининградской области из-за "напряженной ситуация в зоне боевых действий и гибели земляков, выполнявших воинский долг".
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общество, василий голубев, ростов-на-дону, ростовская область
Общество, Василий Голубев, Ростов-на-Дону, Ростовская область
16:35 14.09.2022
 
В Ростове-на-Дону отменили концерт и фейерверк в честь Дня города

Ростовский губернатор Голубев отменил концерт и фейерверк в честь Дня города

© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону
Вид на Ростов-на Дону - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Ростов-на Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен – РИА Новости. Концерт и фейерверк в честь Дня города, которые должны были состояться в ближайшие выходные в Ростове-на-Дону, проводиться не будут, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Праздничные мероприятия в честь Дня города были запланированы в Ростове-на-Дону 17-18 сентября. Накануне, 13 сентября, Ростовская область отметила 85-летний юбилей. При этом в комментариях под постом губернатора в Telegram, посвященным юбилейной дате, появились комментарии с призывами отменить будущее празднование Дня города в связи с проведением спецоперации.
"Друзья, все комментарии вижу! Принял решение концерт и фейерверк на Театральной площади в Ростове отменить", - написал Голубев в Telegram.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края. Также от празднования Дня города отказались власти Советска в Калининградской области из-за "напряженной ситуация в зоне боевых действий и гибели земляков, выполнявших воинский долг".
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ОбществоВасилий ГолубевРостов-на-ДонуРостовская область
 
 
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