https://ria.ru/20220914/rossiya-1816761841.html

Кадыров заявил, что российские войска никуда не отступали

Кадыров заявил, что российские войска никуда не отступали - РИА Новости, 14.09.2022

Кадыров заявил, что российские войска никуда не отступали

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал успокоиться буйным комментаторам и заявил, что российские войска в ходе специальной военной операции никуда не отступали,... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:53

2022-09-14T15:53

2022-09-14T16:28

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

в мире

россия

чеченская республика (чечня)

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал успокоиться буйным комментаторам и заявил, что российские войска в ходе специальной военной операции никуда не отступали, призвав вспомнить о тактике и стратегии, которая, по его словам, у российских военных более тонкая.Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. В свою очередь Кадыров заявил, что все потерянные Россией города на харьковском направлении специальной военной операции будут возвращены обратно, он пообещал конкретные результаты в ближайшем будущем."Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это всё вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он добавил, что "мы не можем позволить себе без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан, только ради того, чтобы утолить маниакальные желания диванных невежд". "Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы. А вот бандеровские нацики могут себе это позволить вплоть до того, что стреляют по своим же. Отсюда и различия в тактике", - объяснил Кадыров.Он призвал не "махать шашкой на диване", а найти "нужные слова поддержки наших бойцов и помолимся за них, чтобы все вернулись живыми и здоровыми, с победой".

https://ria.ru/20220912/syurpriz-1816280299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

рамзан кадыров, в мире, россия, чеченская республика (чечня), украина, ситуация в днр и лнр