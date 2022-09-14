15:53 14.09.2022 (обновлено: 16:28 14.09.2022)
Кадыров заявил, что российские войска никуда не отступали
Глава Чечни Кадыров заявил, что ВС России в ходе спецоперации никуда не отступали
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал успокоиться буйным комментаторам и заявил, что российские войска в ходе специальной военной операции никуда не отступали, призвав вспомнить о тактике и стратегии, которая, по его словам, у российских военных более тонкая.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны РФ 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. В свою очередь Кадыров заявил, что все потерянные Россией города на харьковском направлении специальной военной операции будут возвращены обратно, он пообещал конкретные результаты в ближайшем будущем.
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"Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это всё вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что "мы не можем позволить себе без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан, только ради того, чтобы утолить маниакальные желания диванных невежд". "Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы. А вот бандеровские нацики могут себе это позволить вплоть до того, что стреляют по своим же. Отсюда и различия в тактике", - объяснил Кадыров.
Он призвал не "махать шашкой на диване", а найти "нужные слова поддержки наших бойцов и помолимся за них, чтобы все вернулись живыми и здоровыми, с победой".