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Сейм Польши принял резолюцию с требованием военных репараций от Германии - РИА Новости, 14.09.2022
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Сейм Польши принял резолюцию с требованием военных репараций от Германии
Сейм Польши принял резолюцию с требованием военных репараций от Германии - РИА Новости, 14.09.2022
Сейм Польши принял резолюцию с требованием военных репараций от Германии
Сейм Польши подавляющим большинством голосов поддержал резолюцию с требованием выплат от Германии за ущерб от Второй мировой войны, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T21:26
2022-09-14T23:46
в мире
польша
германия
ярослав качиньский
право и справедливость
вторая мировая война (1939-1945)
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ВАРШАВА, 14 сен — РИА Новости. Сейм Польши подавляющим большинством голосов поддержал резолюцию с требованием выплат от Германии за ущерб от Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.За ее принятие проголосовали 418 депутатов, против высказались четверо, а 15 воздержались.Документ подготовила фракция правящей партии "Право и справедливость". В нем говорится, что "Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причиненные немецким государством".В резолюции также утверждается, что Варшава никогда не отказывалась от претензий к Берлину.Свои проекты резолюций по этому вопросу внесли также другие фракции сейма. В итоге в первоначальном документе появилась поправка о том, что "Польша никогда не получала возмещения убытков в результате российской агрессии и оккупации". При этом утверждается, что эти потери нуждаются в подсчете и оценке, которая станет основой для принятия мер в отношении Москвы.Ранее власти в Варшаве заявили, что требуют от Берлина 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. При этом польские политики неоднократно заявляли, что надеются получить выплаты не только от Германии, но и от России. Несколько лет назад глава "Права и справедливости" Ярослав Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Его поддержали многие польские политики. Так, замминистра иностранных дел Павел Яблонский заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России.
https://ria.ru/20220902/reparatsii-1814045458.html
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в мире, польша, германия, ярослав качиньский, право и справедливость, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Польша, Германия, Ярослав Качиньский, Право и справедливость, Вторая мировая война (1939-1945)
21:26 14.09.2022 (обновлено: 23:46 14.09.2022)
 
Сейм Польши принял резолюцию с требованием военных репараций от Германии

Сейм Польши принял резолюцию с требованием выплаты военных репараций от Германии

© AP Photo / Alik KepliczЗал заседаний парламента Польши в Варшаве
Зал заседаний парламента Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Alik Keplicz
Зал заседаний парламента Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 сен — РИА Новости. Сейм Польши подавляющим большинством голосов поддержал резолюцию с требованием выплат от Германии за ущерб от Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.
За ее принятие проголосовали 418 депутатов, против высказались четверо, а 15 воздержались.
Документ подготовила фракция правящей партии "Право и справедливость". В нем говорится, что "Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причиненные немецким государством".
В резолюции также утверждается, что Варшава никогда не отказывалась от претензий к Берлину.

"Утверждение о том, что эти претензии были отозваны или перестали быть актуальными за давностью лет, не имеет никаких оснований, ни моральных, ни юридических", — говорится в документе.

Свои проекты резолюций по этому вопросу внесли также другие фракции сейма. В итоге в первоначальном документе появилась поправка о том, что "Польша никогда не получала возмещения убытков в результате российской агрессии и оккупации". При этом утверждается, что эти потери нуждаются в подсчете и оценке, которая станет основой для принятия мер в отношении Москвы.
Ранее власти в Варшаве заявили, что требуют от Берлина 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. При этом польские политики неоднократно заявляли, что надеются получить выплаты не только от Германии, но и от России. Несколько лет назад глава "Права и справедливости" Ярослав Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Его поддержали многие польские политики. Так, замминистра иностранных дел Павел Яблонский заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России.

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