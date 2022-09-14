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В Грузии ответили на призывы Киева открыть "второй фронт" против России - РИА Новости, 14.09.2022
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В Грузии ответили на призывы Киева открыть "второй фронт" против России
В Грузии ответили на призывы Киева открыть "второй фронт" против России - РИА Новости, 14.09.2022
В Грузии ответили на призывы Киева открыть "второй фронт" против России
Власти Грузии после призывов представителей Украины открыть "второй фронт" против России готовы провести референдум, чтобы узнать позицию населения по этому... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T01:34
2022-09-14T01:34
в мире
ираклий кобахидзе
федор вениславский
алексей данилов
украина
россия
грузия
верховная рада украины
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Власти Грузии после призывов представителей Украины открыть "второй фронт" против России готовы провести референдум, чтобы узнать позицию населения по этому вопросу, заявил в эфире грузинского "Первого канала" председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.При этом Кобахидзе подчеркнул, что официальный Тбилиси не поддерживает идею "второго фронта". Решение, заявил он, должно оставаться за народом. "Если люди хотят, мы можем позже вместе обсудить этот вопрос. Если нет, то мы должны сделать другой выбор и придерживаться уже принятого решения", - сказал председатель "Грузинской мечты".Кобахидзе напомнил, что ранее ряд высокопоставленных лиц Украины неоднократно указывали Грузии, насколько для них желательно открытие второго фронта против России.Ранее с призывами к грузинам "предпринять конкретные шаги по освобождению Южной Осетии и Абхазии" обратился член Верховной рады Украины Федор Вениславский. Кроме того, с призывами к Тбилиси выступали глава СНБО Украины Алексей Данилов, а также советники руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович.Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям против России, которые были введены Западом из-за военной операции на Украине.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху и Мариуполь.
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в мире, ираклий кобахидзе, федор вениславский, алексей данилов, украина, россия, грузия, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Ираклий Кобахидзе, Федор Вениславский, Алексей Данилов, Украина, Россия, Грузия, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
01:34 14.09.2022
 
В Грузии ответили на призывы Киева открыть "второй фронт" против России

В Грузии предложили референдум после призыва Киева открыть "второй фронт" против России

© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в медиабанкВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Вид на Тбилиси. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Власти Грузии после призывов представителей Украины открыть "второй фронт" против России готовы провести референдум, чтобы узнать позицию населения по этому вопросу, заявил в эфире грузинского "Первого канала" председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
"Мы можем провести опрос, плебисцит, хотят ли люди открывать второй фронт в Грузии или нет", - сказал политик.
При этом Кобахидзе подчеркнул, что официальный Тбилиси не поддерживает идею "второго фронта". Решение, заявил он, должно оставаться за народом. "Если люди хотят, мы можем позже вместе обсудить этот вопрос. Если нет, то мы должны сделать другой выбор и придерживаться уже принятого решения", - сказал председатель "Грузинской мечты".
Кобахидзе напомнил, что ранее ряд высокопоставленных лиц Украины неоднократно указывали Грузии, насколько для них желательно открытие второго фронта против России.
Ранее с призывами к грузинам "предпринять конкретные шаги по освобождению Южной Осетии и Абхазии" обратился член Верховной рады Украины Федор Вениславский. Кроме того, с призывами к Тбилиси выступали глава СНБО Украины Алексей Данилов, а также советники руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович.
Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям против России, которые были введены Западом из-за военной операции на Украине.
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Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху и Мариуполь.
 
В миреИраклий КобахидзеФедор ВениславскийАлексей ДаниловУкраинаРоссияГрузияВерховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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