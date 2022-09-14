https://ria.ru/20220914/referendum-1816619989.html

В Грузии ответили на призывы Киева открыть "второй фронт" против России

В Грузии ответили на призывы Киева открыть "второй фронт" против России - РИА Новости, 14.09.2022

В Грузии ответили на призывы Киева открыть "второй фронт" против России

Власти Грузии после призывов представителей Украины открыть "второй фронт" против России готовы провести референдум, чтобы узнать позицию населения по этому... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T01:34

2022-09-14T01:34

2022-09-14T01:34

в мире

ираклий кобахидзе

федор вениславский

алексей данилов

украина

россия

грузия

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569025800_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2bd8f72c2618292a15941b31ecb1bdc7.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Власти Грузии после призывов представителей Украины открыть "второй фронт" против России готовы провести референдум, чтобы узнать позицию населения по этому вопросу, заявил в эфире грузинского "Первого канала" председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.При этом Кобахидзе подчеркнул, что официальный Тбилиси не поддерживает идею "второго фронта". Решение, заявил он, должно оставаться за народом. "Если люди хотят, мы можем позже вместе обсудить этот вопрос. Если нет, то мы должны сделать другой выбор и придерживаться уже принятого решения", - сказал председатель "Грузинской мечты".Кобахидзе напомнил, что ранее ряд высокопоставленных лиц Украины неоднократно указывали Грузии, насколько для них желательно открытие второго фронта против России.Ранее с призывами к грузинам "предпринять конкретные шаги по освобождению Южной Осетии и Абхазии" обратился член Верховной рады Украины Федор Вениславский. Кроме того, с призывами к Тбилиси выступали глава СНБО Украины Алексей Данилов, а также советники руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович.Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям против России, которые были введены Западом из-за военной операции на Украине.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху и Мариуполь.

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html

украина

россия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ираклий кобахидзе, федор вениславский, алексей данилов, украина, россия, грузия, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины