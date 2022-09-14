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Врачи оценили состояние ребенка, найденного в квартире с телами родителей - РИА Новости, 14.09.2022
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Врачи оценили состояние ребенка, найденного в квартире с телами родителей
Врачи оценили состояние ребенка, найденного в квартире с телами родителей - РИА Новости, 14.09.2022
Врачи оценили состояние ребенка, найденного в квартире с телами родителей
Шестилетняя девочка, которую обнаружили в квартире с умершими родителями в Раменском, находится в больнице, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:23
2022-09-14T18:39
происшествия
ксения мишонова
московская область (подмосковье)
раменское
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Шестилетняя девочка, которую обнаружили в квартире с умершими родителями в Раменском, находится в больнице, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова уточнила в Telegram-канале, что у девочки наблюдаются истощение и сильнейший психологический стресс. Она плохо ест и не разговаривает. По словам омбудсмена, с ребенком круглосуточно работают психологи.Накануне сообщалось, что в квартире в подмосковном Раменском нашли тела мужчины и женщины без следов насильственной смерти. С ними в квартире также находилась шестилетняя девочка, ее забрали в больницу на обследование. По информации источника РИА Новости, родители ребенка могли отравиться наркотиками.По данным следствия, семья не состояла на учете в органах комиссии по делам несовершеннолетних. Проводится проверка, назначена экспертиза для установления причины смерти. Кроме того, городская прокуратура также намерена выяснить, как исполнялись требования законодательства о несовершеннолетних, а также полноту и своевременность действий органов системы профилактики.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, ксения мишонова, московская область (подмосковье), раменское
Происшествия, Ксения Мишонова, Московская область (Подмосковье), Раменское
17:23 14.09.2022 (обновлено: 18:39 14.09.2022)
 
Врачи оценили состояние ребенка, найденного в квартире с телами родителей

Минздрав Подмосковья: найденная в квартире с телами родителей девочка находится в больнице

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Шестилетняя девочка, которую обнаружили в квартире с умершими родителями в Раменском, находится в больнице, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

"На данный момент ребенок находится в больнице в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", — подчеркнули там.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова уточнила в Telegram-канале, что у девочки наблюдаются истощение и сильнейший психологический стресс. Она плохо ест и не разговаривает. По словам омбудсмена, с ребенком круглосуточно работают психологи.
Накануне сообщалось, что в квартире в подмосковном Раменском нашли тела мужчины и женщины без следов насильственной смерти. С ними в квартире также находилась шестилетняя девочка, ее забрали в больницу на обследование. По информации источника РИА Новости, родители ребенка могли отравиться наркотиками.
По данным следствия, семья не состояла на учете в органах комиссии по делам несовершеннолетних. Проводится проверка, назначена экспертиза для установления причины смерти. Кроме того, городская прокуратура также намерена выяснить, как исполнялись требования законодательства о несовершеннолетних, а также полноту и своевременность действий органов системы профилактики.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 12:31
Источник рассказал о ребенке, найденном в квартире с телами родителей
 
ПроисшествияКсения МишоноваМосковская область (Подмосковье)Раменское
 
 
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