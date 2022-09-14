https://ria.ru/20220914/rebenok-1816793216.html

Врачи оценили состояние ребенка, найденного в квартире с телами родителей

Врачи оценили состояние ребенка, найденного в квартире с телами родителей - РИА Новости, 14.09.2022

Врачи оценили состояние ребенка, найденного в квартире с телами родителей

Шестилетняя девочка, которую обнаружили в квартире с умершими родителями в Раменском, находится в больнице, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:23

2022-09-14T17:23

2022-09-14T18:39

происшествия

ксения мишонова

московская область (подмосковье)

раменское

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Шестилетняя девочка, которую обнаружили в квартире с умершими родителями в Раменском, находится в больнице, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова уточнила в Telegram-канале, что у девочки наблюдаются истощение и сильнейший психологический стресс. Она плохо ест и не разговаривает. По словам омбудсмена, с ребенком круглосуточно работают психологи.Накануне сообщалось, что в квартире в подмосковном Раменском нашли тела мужчины и женщины без следов насильственной смерти. С ними в квартире также находилась шестилетняя девочка, ее забрали в больницу на обследование. По информации источника РИА Новости, родители ребенка могли отравиться наркотиками.По данным следствия, семья не состояла на учете в органах комиссии по делам несовершеннолетних. Проводится проверка, назначена экспертиза для установления причины смерти. Кроме того, городская прокуратура также намерена выяснить, как исполнялись требования законодательства о несовершеннолетних, а также полноту и своевременность действий органов системы профилактики.

https://ria.ru/20220914/rebenok-1816694178.html

московская область (подмосковье)

раменское

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ксения мишонова, московская область (подмосковье), раменское