https://ria.ru/20220914/rebenok-1816793216.html
Врачи оценили состояние ребенка, найденного в квартире с телами родителей
Врачи оценили состояние ребенка, найденного в квартире с телами родителей - РИА Новости, 14.09.2022
Врачи оценили состояние ребенка, найденного в квартире с телами родителей
Шестилетняя девочка, которую обнаружили в квартире с умершими родителями в Раменском, находится в больнице, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:23
2022-09-14T17:23
2022-09-14T18:39
происшествия
ксения мишонова
московская область (подмосковье)
раменское
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Шестилетняя девочка, которую обнаружили в квартире с умершими родителями в Раменском, находится в больнице, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова уточнила в Telegram-канале, что у девочки наблюдаются истощение и сильнейший психологический стресс. Она плохо ест и не разговаривает. По словам омбудсмена, с ребенком круглосуточно работают психологи.Накануне сообщалось, что в квартире в подмосковном Раменском нашли тела мужчины и женщины без следов насильственной смерти. С ними в квартире также находилась шестилетняя девочка, ее забрали в больницу на обследование. По информации источника РИА Новости, родители ребенка могли отравиться наркотиками.По данным следствия, семья не состояла на учете в органах комиссии по делам несовершеннолетних. Проводится проверка, назначена экспертиза для установления причины смерти. Кроме того, городская прокуратура также намерена выяснить, как исполнялись требования законодательства о несовершеннолетних, а также полноту и своевременность действий органов системы профилактики.
https://ria.ru/20220914/rebenok-1816694178.html
московская область (подмосковье)
раменское
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ксения мишонова, московская область (подмосковье), раменское
Происшествия, Ксения Мишонова, Московская область (Подмосковье), Раменское
17:23 14.09.2022 (обновлено: 18:39 14.09.2022)
Врачи оценили состояние ребенка, найденного в квартире с телами родителей
Минздрав Подмосковья: найденная в квартире с телами родителей девочка находится в больнице
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Шестилетняя девочка, которую обнаружили в квартире с умершими родителями в Раменском, находится в больнице, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
"На данный момент ребенок находится в больнице в удовлетворительном состоянии под наблюдением врачей. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", — подчеркнули там.
В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
уточнила в Telegram-канале
, что у девочки наблюдаются истощение и сильнейший психологический стресс. Она плохо ест и не разговаривает. По словам омбудсмена, с ребенком круглосуточно работают психологи.
Накануне сообщалось, что в квартире в подмосковном Раменском нашли тела мужчины и женщины без следов насильственной смерти. С ними в квартире также находилась шестилетняя девочка, ее забрали в больницу на обследование. По информации источника РИА Новости, родители ребенка могли отравиться наркотиками.
По данным следствия, семья не состояла на учете в органах комиссии по делам несовершеннолетних. Проводится проверка, назначена экспертиза для установления причины смерти. Кроме того, городская прокуратура также намерена выяснить, как исполнялись требования законодательства о несовершеннолетних, а также полноту и своевременность действий органов системы профилактики.