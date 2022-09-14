https://ria.ru/20220914/reaktory-1816622844.html

В США на сотнях угольных электростанций могут разместить ядерные реакторы

В США на сотнях угольных электростанций могут разместить ядерные реакторы - РИА Новости, 14.09.2022

В США на сотнях угольных электростанций могут разместить ядерные реакторы

Министерство энергетики США в ходе исследования пришло к выводу, что на 80% проверенных американских действующих и выведенных из эксплуатации угольных... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T03:18

2022-09-14T03:18

2022-09-14T03:25

в мире

министерство энергетики сша

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154967/35/1549673545_0:214:3262:2048_1920x0_80_0_0_8cb7d9acbc0168aea339abbc0a202ed3.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министерство энергетики США в ходе исследования пришло к выводу, что на 80% проверенных американских действующих и выведенных из эксплуатации угольных электростанциях можно разместить ядерные реакторы."После проверки недавно выведенных из эксплуатации и действующих угольных электростанций, исследовательская группа выявила 157 выведенных из эксплуатации электростанций и 237 действующих электростанций в качестве потенциальных кандидатов перехода от угля к ядерной энергетике. Группа обнаружила, что среди этих объектов 80% являются хорошими кандидатами на размещение усовершенствованных реакторов", - говорится в релизе к исследованию министерства.Согласно докладу, переход к ядерной энергетики может способствовать улучшению качества воздуха, росту числа трудоустроенных и повышению экономической активности.

https://ria.ru/20220521/koreya-1789899934.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, министерство энергетики сша, сша