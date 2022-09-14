https://ria.ru/20220914/reaktory-1816622844.html
В США на сотнях угольных электростанций могут разместить ядерные реакторы
В США на сотнях угольных электростанций могут разместить ядерные реакторы - РИА Новости, 14.09.2022
В США на сотнях угольных электростанций могут разместить ядерные реакторы
Министерство энергетики США в ходе исследования пришло к выводу, что на 80% проверенных американских действующих и выведенных из эксплуатации угольных... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T03:18
2022-09-14T03:18
2022-09-14T03:25
в мире
министерство энергетики сша
сша
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министерство энергетики США в ходе исследования пришло к выводу, что на 80% проверенных американских действующих и выведенных из эксплуатации угольных электростанциях можно разместить ядерные реакторы."После проверки недавно выведенных из эксплуатации и действующих угольных электростанций, исследовательская группа выявила 157 выведенных из эксплуатации электростанций и 237 действующих электростанций в качестве потенциальных кандидатов перехода от угля к ядерной энергетике. Группа обнаружила, что среди этих объектов 80% являются хорошими кандидатами на размещение усовершенствованных реакторов", - говорится в релизе к исследованию министерства.Согласно докладу, переход к ядерной энергетики может способствовать улучшению качества воздуха, росту числа трудоустроенных и повышению экономической активности.
https://ria.ru/20220521/koreya-1789899934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство энергетики сша, сша
В мире, Министерство энергетики США, США
03:18 14.09.2022 (обновлено: 03:25 14.09.2022)
В США на сотнях угольных электростанций могут разместить ядерные реакторы
Минэнерго США: на 80% угольных электростанций можно разместить ядерные реакторы
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министерство энергетики США в ходе исследования пришло к выводу, что на 80% проверенных американских действующих и выведенных из эксплуатации угольных электростанциях можно разместить ядерные реакторы.
"После проверки недавно выведенных из эксплуатации и действующих угольных электростанций, исследовательская группа выявила 157 выведенных из эксплуатации электростанций и 237 действующих электростанций в качестве потенциальных кандидатов перехода от угля к ядерной энергетике. Группа обнаружила, что среди этих объектов 80% являются хорошими кандидатами на размещение усовершенствованных реакторов", - говорится в релизе к исследованию министерства.
Согласно докладу, переход к ядерной энергетики может способствовать улучшению качества воздуха, росту числа трудоустроенных и повышению экономической активности.