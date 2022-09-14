19:35 14.09.2022 (обновлено: 19:50 14.09.2022)
В Запорожской области пресекли попытку ВСУ провести разведку боем
Запорожская ВГА заявила о пресечении попытки украинских войск провести разведку боем
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий возле КПП "Васильевка" в Запорожской области
Российский военнослужащий возле КПП "Васильевка" в Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Украинским войскам не позволили провести разведку боем в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета местной администрации Владимир Рогов.
Он уточнил, что часть подразделений противника ликвидировали, остальные отступили.
"На линии боевого соприкосновения идет контрбатарейная борьба. В нескольких местах была попытка разведки боем. Ее отбили. Часть мобильных групп была уничтожена, часть рассеяна и отброшена на исходные позиции", — сказал Рогов.
Ранее стало известно, что украинские войска стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения в Запорожской области для подготовки наступления. В числе прочего они перебрасывают много ракетного вооружения типа HIMARS и артиллерии М777.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.