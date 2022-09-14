https://ria.ru/20220914/razvedka-1816832097.html

В Запорожской области пресекли попытку ВСУ провести разведку боем

В Запорожской области пресекли попытку ВСУ провести разведку боем - РИА Новости, 14.09.2022

В Запорожской области пресекли попытку ВСУ провести разведку боем

Украинским войскам не позволили провести разведку боем в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета местной... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T19:35

2022-09-14T19:35

2022-09-14T19:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Украинским войскам не позволили провести разведку боем в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета местной администрации Владимир Рогов.Он уточнил, что часть подразделений противника ликвидировали, остальные отступили.Ранее стало известно, что украинские войска стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения в Запорожской области для подготовки наступления. В числе прочего они перебрасывают много ракетного вооружения типа HIMARS и артиллерии М777.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220914/boeviki-1816707288.html

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Владимир Лаврентьев

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