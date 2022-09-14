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СМИ: китайские ученые разрабатывают сверхзвуковую ракету-амфибию - РИА Новости, 14.09.2022
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СМИ: китайские ученые разрабатывают сверхзвуковую ракету-амфибию
СМИ: китайские ученые разрабатывают сверхзвуковую ракету-амфибию - РИА Новости, 14.09.2022
СМИ: китайские ученые разрабатывают сверхзвуковую ракету-амфибию
Китайские ученые разрабатывают сверхзвуковую противокорабельную ракету, способную погружаться под воду, пишет газета South China Morning Post. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T06:42
2022-09-14T15:21
в мире
китай
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ПЕКИН, 14 сен — РИА Новости. Китайские ученые разрабатывают сверхзвуковую противокорабельную ракету, способную погружаться под воду, пишет газета South China Morning Post.Издание со ссылкой на участвующих в проекте ученых сообщает, что пятиметровая ракета будет способна лететь со скоростью, в 2,5 раза превышающей скорость звука, на высоте около десяти километров, прежде чем погрузиться под воду. Под водой ракета сможет преодолеть расстояние в 20 километров.Как отмечает издание, как только ракета окажется в пределах десяти километров от цели, она перейдет в режим торпеды, двигаясь под водой со скоростью до 100 метров в секунду, образуя вокруг себя гигантский воздушный пузырь, который значительно снижает сопротивление. Кроме того, ракета способна менять курс или резко погружаться на глубину до 100 метров при необходимости уклониться от подводных систем защиты, не теряя при этом скорости.Главной трудностью, с которой столкнулись ученые, является создание силовой установки, способной давать необходимую тягу и в воздухе, и под водой. По их словам, данную проблему может решить использование бора, активно реагирующего в обеих средах, выделяя огромное количество тепла.
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в мире, китай
В мире, Китай
06:42 14.09.2022 (обновлено: 15:21 14.09.2022)
 
СМИ: китайские ученые разрабатывают сверхзвуковую ракету-амфибию

South China Morning Post: китайские ученые разрабатывают сверхзвуковую ракету-амфибию

© AP Photo / Pool/ Guang NiuОфицеры ВМФ Китая
Офицеры ВМФ Китая - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Pool/ Guang Niu
Офицеры ВМФ Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 14 сен — РИА Новости. Китайские ученые разрабатывают сверхзвуковую противокорабельную ракету, способную погружаться под воду, пишет газета South China Morning Post.
Издание со ссылкой на участвующих в проекте ученых сообщает, что пятиметровая ракета будет способна лететь со скоростью, в 2,5 раза превышающей скорость звука, на высоте около десяти километров, прежде чем погрузиться под воду. Под водой ракета сможет преодолеть расстояние в 20 километров.
Как отмечает издание, как только ракета окажется в пределах десяти километров от цели, она перейдет в режим торпеды, двигаясь под водой со скоростью до 100 метров в секунду, образуя вокруг себя гигантский воздушный пузырь, который значительно снижает сопротивление. Кроме того, ракета способна менять курс или резко погружаться на глубину до 100 метров при необходимости уклониться от подводных систем защиты, не теряя при этом скорости.
Главной трудностью, с которой столкнулись ученые, является создание силовой установки, способной давать необходимую тягу и в воздухе, и под водой. По их словам, данную проблему может решить использование бора, активно реагирующего в обеих средах, выделяя огромное количество тепла.

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