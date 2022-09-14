https://ria.ru/20220914/rabota-1816623406.html

СМИ: около ста сотрудников резиденции Карла III могут потерять работу

СМИ: около ста сотрудников резиденции Карла III могут потерять работу - РИА Новости, 14.09.2022

СМИ: около ста сотрудников резиденции Карла III могут потерять работу

Около 100 представителей персонала резиденции британского короля Карла III уведомили о том, что они могут потерять работу после того, как его провозгласили... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T03:59

2022-09-14T03:59

2022-09-14T03:59

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великобритания

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Около 100 представителей персонала резиденции британского короля Карла III уведомили о том, что они могут потерять работу после того, как его провозгласили новым монархом, сообщает газета Guardian.По данным газеты, около 100 человек, в том числе тех, кто работал в резиденции на протяжении десятилетий, получили уведомления о возможном увольнении. Прислуга, личные секретари, сотрудники финансового отдела и отдела по связям с общественностью были проинформированы во время благодарственного молебна 12 сентября."Все просто вне себя, в том числе личные секретари и старшие сотрудники. Все сотрудники работали допоздна каждую ночь с четверга и столкнулись вот с этим. Люди были потрясены", - сообщил один из источников.Однако, отмечается, что некоторые представители персонала, которые "оказывают поддержку и дают советы" Чарльзу и его супруге Камилле, не будут уволены.По данным газеты, в резиденции короля по меньшей мере 101 сотрудник: 31 человек работает в канцелярии личных секретарей, примерно столько же - в казначейском отделе, а также 12 человек в отделе по связям с общественностью. Домашний персонал состоит из 28 человек, среди них четыре повара, три камердинера и пара дворецких. На королеву Елизавету II в свою очередь работали по меньшей мере 491 человек.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

https://ria.ru/20220914/karl-1816620916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, елизавета ii, великобритания, шотландия, карл iii, умерла королева елизавета ii