СМИ: около ста сотрудников резиденции Карла III могут потерять работу
Guardian: около ста представителей персонала резиденции Карла III могут потерять работу
© AP Photo / Jonathan BradyКороль Великобритании Карл III
© AP Photo / Jonathan Brady
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Около 100 представителей персонала резиденции британского короля Карла III уведомили о том, что они могут потерять работу после того, как его провозгласили новым монархом, сообщает газета Guardian.
"После восшествия на престол на прошлой неделе деятельность дома бывшего принца Уэльского... прекратилась... В то время как некоторые увольнения неизбежны, мы в срочном порядке работаем над определением альтернативных ролей для наибольшего числа сотрудников", - приводит издание слова представителя резиденции Карла.
По данным газеты, около 100 человек, в том числе тех, кто работал в резиденции на протяжении десятилетий, получили уведомления о возможном увольнении. Прислуга, личные секретари, сотрудники финансового отдела и отдела по связям с общественностью были проинформированы во время благодарственного молебна 12 сентября.
"Все просто вне себя, в том числе личные секретари и старшие сотрудники. Все сотрудники работали допоздна каждую ночь с четверга и столкнулись вот с этим. Люди были потрясены", - сообщил один из источников.
Однако, отмечается, что некоторые представители персонала, которые "оказывают поддержку и дают советы" Чарльзу и его супруге Камилле, не будут уволены.
По данным газеты, в резиденции короля по меньшей мере 101 сотрудник: 31 человек работает в канцелярии личных секретарей, примерно столько же - в казначейском отделе, а также 12 человек в отделе по связям с общественностью. Домашний персонал состоит из 28 человек, среди них четыре повара, три камердинера и пара дворецких. На королеву Елизавету II в свою очередь работали по меньшей мере 491 человек.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.