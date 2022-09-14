https://ria.ru/20220914/pvo-1816710367.html
Российская ПВО за сутки перехватила 26 украинских снарядов HIMARS
Российская ПВО за сутки перехватила 26 украинских снарядов HIMARS - РИА Новости, 14.09.2022
Российская ПВО за сутки перехватила 26 украинских снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 снаряда украинских РСЗО, в том числе 26 HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:20
2022-09-14T13:20
2022-09-14T13:21
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 снаряда украинских РСЗО, в том числе 26 HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Кроме того, за сутки перехвачены 33 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе семь - "Ольха" в районах Кисилёвки, Бургунки Херсонской области и города Донецк, а также 26 - "HIMARS" в районах населённых пунктов: Музыковка, Новая Каховка, Веселое, Раковка, Томарино Каховской ГЭС, Антоновского моста в Херсонской области и Старомлиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника, а также ракету "Точка-У" в Херсонской и Запорожской областях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , донецк (днр), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины
13:20 14.09.2022 (обновлено: 13:21 14.09.2022)
Российская ПВО за сутки перехватила 26 украинских снарядов HIMARS
Минобороны: российская ПВО за сутки перехватила 33 украинских снаряда, включая 26 HIMARS