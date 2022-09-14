https://ria.ru/20220914/pvo-1816710367.html

Российская ПВО за сутки перехватила 26 украинских снарядов HIMARS

Российская ПВО за сутки перехватила 26 украинских снарядов HIMARS - РИА Новости, 14.09.2022

Российская ПВО за сутки перехватила 26 украинских снарядов HIMARS

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 снаряда украинских РСЗО, в том числе 26 HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:20

2022-09-14T13:20

2022-09-14T13:21

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

донецк (днр)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 снаряда украинских РСЗО, в том числе 26 HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Кроме того, за сутки перехвачены 33 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе семь - "Ольха" в районах Кисилёвки, Бургунки Херсонской области и города Донецк, а также 26 - "HIMARS" в районах населённых пунктов: Музыковка, Новая Каховка, Веселое, Раковка, Томарино Каховской ГЭС, Антоновского моста в Херсонской области и Старомлиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за сутки сбила четыре украинских беспилотника, а также ракету "Точка-У" в Херсонской и Запорожской областях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

донецк (днр)

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Влада Копылова

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , донецк (днр), вооруженные силы украины