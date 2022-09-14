https://ria.ru/20220914/puteshestviya-1816641274.html
Эксперт назвал страны, в которые нужно увеличить число авиарейсов
Эксперт назвал страны, в которые нужно увеличить число авиарейсов - РИА Новости, 14.09.2022
Эксперт назвал страны, в которые нужно увеличить число авиарейсов
Количества авиарейсов в популярные у российских туристов Турцию, Египет и ОАЭ необходимо увеличить, заявил в интервью РИА Новости президент Российского союза... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:09
2022-09-14T11:09
2022-09-14T11:09
туризм
туризм
новости - туризм
турция
египет
таиланд
российский союз туриндустрии (рст)
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен — РИА Новости. Количества авиарейсов в популярные у российских туристов Турцию, Египет и ОАЭ необходимо увеличить, заявил в интервью РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский."В выездном туризме самая острая проблема — международная авиаперевозка. Ее катастрофически не хватает. Нужно больше рейсов, в первую очередь, в Турцию, это самое массовое выездное направление, тем более сейчас, пока идет сезон. К тому же это транзитный хаб", — сказал он.РСТ еще в мае обращался по этому поводу в Минтранс, и количество рейсов было увеличено, но этого недостаточно, добавил эксперт.Еще должно стать больше возможностей для прямых перелетов в Египет и ОАЭ, а также по топовым зимним направлениям, таких как Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Куба и Доминикана, говорит Уманский.Дефицит перевозки приводит к росту цен. "По сравнению с прошлым годом средний чек повысился на величину от 30 до 70 процентов по международным направлениям", — заключил он.
https://ria.ru/20220912/vizy-1815754005.html
турция
египет
таиланд
оаэ
индонезия
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куба
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, египет, таиланд, российский союз туриндустрии (рст), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, оаэ, индонезия, вьетнам, зима, куба, доминикана
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Египет, Таиланд, Российский союз туриндустрии (РСТ), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, ОАЭ, Индонезия, Вьетнам, Зима, Куба, Доминикана
Эксперт назвал страны, в которые нужно увеличить число авиарейсов
Президент РСТ Уманский выступает за увеличение числа авиарейсов в Турцию, Египет и ОАЭ
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен — РИА Новости. Количества авиарейсов в популярные у российских туристов Турцию, Египет и ОАЭ необходимо увеличить, заявил в интервью РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"В выездном туризме самая острая проблема — международная авиаперевозка. Ее катастрофически не хватает. Нужно больше рейсов, в первую очередь, в Турцию, это самое массовое выездное направление, тем более сейчас, пока идет сезон. К тому же это транзитный хаб", — сказал он.
РСТ еще в мае обращался по этому поводу в Минтранс, и количество рейсов было увеличено, но этого недостаточно, добавил эксперт.
Еще должно стать больше возможностей для прямых перелетов в Египет и ОАЭ, а также по топовым зимним направлениям, таких как Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Куба и Доминикана, говорит Уманский.
Дефицит перевозки приводит
к росту цен. "По сравнению с прошлым годом средний чек повысился на величину от 30 до 70 процентов по международным направлениям", — заключил он.