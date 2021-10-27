10:44 27.10.2021 (обновлено: 11:52 27.10.2021)
В Российском союзе туриндустрии прокомментировали рост цен на авиабилеты
РСТ: цены на туры в Турцию и Египет на длинные выходные выросли из-за загрузки рейсов
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Стоимость туров из России в Турцию и Египет на период длинных выходных выросла на фоне загрузки рейсов и приближающихся дат вылета, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
"С учетом динамического ценообразования на последние места на рейсах, которых не так много, билеты продаются. Например, в турецкую Анталью по 35 тысяч рублей, а в Хургаду и Шарм-эш-Шейх — от 50-60 тысяч рублей. Цены действительно стали выше, так как увеличилась загрузка рейсов. Цена динамичная, но длинные выходные позволили как загрузить рейсы, так и улучшить загрузку гостиниц", — сказал Горин.
"Сейчас мы видим, что после окончания выходных и длинных каникул цены на туры ниже. В этой ситуации совет один — планировать путешествие заранее, потому что на эти же даты месяц назад цены были еще ниже", — добавил он.
В агрегаторе туров Level.Travel, в свою очередь, отметили заметное повышение цен на недельные путевки на двоих с датой вылета 29 октября. Стоимость тура в Египет в этот день начинается от 133 тысяч рублей, а в Анталью — от 90 тысяч.
На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Такое решение приняли из-за распространения коронавируса и подъема заболеваемости. При этом регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.
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