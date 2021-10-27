https://ria.ru/20211027/tseny-1756433788.html

Россияне бросились скупать билеты на популярные курорты

В Российском союзе туриндустрии прокомментировали рост цен на авиабилеты - РИА Новости, 27.10.2021

Россияне бросились скупать билеты на популярные курорты

Стоимость туров из России в Турцию и Египет на период длинных выходных выросла на фоне загрузки рейсов и приближающихся дат вылета, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T10:44

2021-10-27T10:44

2021-10-27T11:52

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Стоимость туров из России в Турцию и Египет на период длинных выходных выросла на фоне загрузки рейсов и приближающихся дат вылета, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин."Сейчас мы видим, что после окончания выходных и длинных каникул цены на туры ниже. В этой ситуации совет один — планировать путешествие заранее, потому что на эти же даты месяц назад цены были еще ниже", — добавил он.В сервисе по бронированию билетов Aviasales сообщили, что цены на билеты в Хургаду из Москвы 29 октября стартуют от 45 тысяч рублей, а в турецкую Анталью — от 24,2 тысячи.В агрегаторе туров Level.Travel, в свою очередь, отметили заметное повышение цен на недельные путевки на двоих с датой вылета 29 октября. Стоимость тура в Египет в этот день начинается от 133 тысяч рублей, а в Анталью — от 90 тысяч.На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Такое решение приняли из-за распространения коронавируса и подъема заболеваемости. При этом регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.

https://ria.ru/20210817/turtsiya-1746074290.html

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владимир путин, egyptair, аэрофлот, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, анталья (провинция)