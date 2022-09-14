Рейтинг@Mail.ru
Эксперты назвали самые популярные страны для путешествий этой зимой - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220914/puteshestviya-1816640595.html
Эксперты назвали самые популярные страны для путешествий этой зимой
Эксперты назвали самые популярные страны для путешествий этой зимой - РИА Новости, 14.09.2022
Эксперты назвали самые популярные страны для путешествий этой зимой
Египет, Турция и ОАЭ могут стать лидерами у россиян в предстоящем зимнем сезоне среди выездных направлений, сообщила в кулуарах международного форума-выставки... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:59
2022-09-14T15:59
туризм
туризм
новости - туризм
майя ломидзе
египет
турция
вьетнам
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/48/1551344891_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_8aa06ef86f7f5ba42813fee5be16b81d.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Египет, Турция и ОАЭ могут стать лидерами у россиян в предстоящем зимнем сезоне среди выездных направлений, сообщила в кулуарах международного форума-выставки по туризму "Отдых" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.Она отметила, что продажи на декабрь, январь и февраль лучше, чем ожидалось. "Сначала было непонятно. Неясен объем перевозки в тот же Египет. Сейчас ситуация меняется, туроператоры ставят, пусть и со стыковками, рейсы в государства Юго-Восточной Азии, в частности, во Вьетнам и Таиланд. Есть планы на страны Карибского бассейна. Получается, зимой будет, что продавать", — добавила глава ассоциации.По мнению Ломидзе, открытие прямого авиасообщения с Таиландом и Вьетнамом могло бы снизить стоимость билетов на 35-40 процентов. "Туры настолько не подешевеют, потому что объем перевозки останется в дефиците, так как не на чем ставить чартеры. Но это будет другая цена все равно," — пояснила она.По словам главы ассоциации, из российских направлений в зимнем сезоне в топе будут Краснодарский край, Санкт-Петербург, а также все горнолыжные курорты РФ."Уже сейчас активно бронируют билеты и размещение там, поскольку туристы боятся повышения цен. Плюс уже понятно, что будет сложно с европейскими горнолыжными курортами. Туда, конечно, кто-то поедет, но это очень небольшой поток", — сообщила Ломидзе.Глава АТОР также заметила, что из-за опасения роста цен путешественники в этом году бронируют на новогодний период в первую очередь билеты на самолеты, и только потом — проживание. "Они уверены, что найдут, где разместиться", — пояснила она.
https://ria.ru/20220903/marmaris-1812066471.html
египет
турция
вьетнам
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155134/48/1551344891_99:0:2828:2047_1920x0_80_0_0_c7c2610d40d22a2b978e738cd8c80275.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, майя ломидзе, египет, турция, вьетнам, ассоциация туроператоров россии (атор), оаэ
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Майя Ломидзе, Египет, Турция, Вьетнам, Ассоциация туроператоров России (АТОР), ОАЭ
15:59 14.09.2022
 
Эксперты назвали самые популярные страны для путешествий этой зимой

АТОР: Египет, Турция и ОАЭ станут самыми популярными турмаршрутами для поездок зимой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкОтдыхающие играют в волейбол на пляже в Шарм-эль-Шейхе
Отдыхающие играют в волейбол на пляже в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Египет, Турция и ОАЭ могут стать лидерами у россиян в предстоящем зимнем сезоне среди выездных направлений, сообщила в кулуарах международного форума-выставки по туризму "Отдых" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Она отметила, что продажи на декабрь, январь и февраль лучше, чем ожидалось. "Сначала было непонятно. Неясен объем перевозки в тот же Египет. Сейчас ситуация меняется, туроператоры ставят, пусть и со стыковками, рейсы в государства Юго-Восточной Азии, в частности, во Вьетнам и Таиланд. Есть планы на страны Карибского бассейна. Получается, зимой будет, что продавать", — добавила глава ассоциации.
По мнению Ломидзе, открытие прямого авиасообщения с Таиландом и Вьетнамом могло бы снизить стоимость билетов на 35-40 процентов. "Туры настолько не подешевеют, потому что объем перевозки останется в дефиците, так как не на чем ставить чартеры. Но это будет другая цена все равно," — пояснила она.
По словам главы ассоциации, из российских направлений в зимнем сезоне в топе будут Краснодарский край, Санкт-Петербург, а также все горнолыжные курорты РФ.
"Уже сейчас активно бронируют билеты и размещение там, поскольку туристы боятся повышения цен. Плюс уже понятно, что будет сложно с европейскими горнолыжными курортами. Туда, конечно, кто-то поедет, но это очень небольшой поток", — сообщила Ломидзе.
Глава АТОР также заметила, что из-за опасения роста цен путешественники в этом году бронируют на новогодний период в первую очередь билеты на самолеты, и только потом — проживание. "Они уверены, что найдут, где разместиться", — пояснила она.

Читайте также:

 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмМайя ЛомидзеЕгипетТурцияВьетнамАссоциация туроператоров России (АТОР)ОАЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала