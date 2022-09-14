https://ria.ru/20220914/puteshestviya-1816640595.html
Эксперты назвали самые популярные страны для путешествий этой зимой
Эксперты назвали самые популярные страны для путешествий этой зимой - РИА Новости, 14.09.2022
Эксперты назвали самые популярные страны для путешествий этой зимой
Египет, Турция и ОАЭ могут стать лидерами у россиян в предстоящем зимнем сезоне среди выездных направлений, сообщила в кулуарах международного форума-выставки... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:59
2022-09-14T15:59
2022-09-14T15:59
туризм
туризм
новости - туризм
майя ломидзе
египет
турция
вьетнам
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Египет, Турция и ОАЭ могут стать лидерами у россиян в предстоящем зимнем сезоне среди выездных направлений, сообщила в кулуарах международного форума-выставки по туризму "Отдых" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.Она отметила, что продажи на декабрь, январь и февраль лучше, чем ожидалось. "Сначала было непонятно. Неясен объем перевозки в тот же Египет. Сейчас ситуация меняется, туроператоры ставят, пусть и со стыковками, рейсы в государства Юго-Восточной Азии, в частности, во Вьетнам и Таиланд. Есть планы на страны Карибского бассейна. Получается, зимой будет, что продавать", — добавила глава ассоциации.По мнению Ломидзе, открытие прямого авиасообщения с Таиландом и Вьетнамом могло бы снизить стоимость билетов на 35-40 процентов. "Туры настолько не подешевеют, потому что объем перевозки останется в дефиците, так как не на чем ставить чартеры. Но это будет другая цена все равно," — пояснила она.По словам главы ассоциации, из российских направлений в зимнем сезоне в топе будут Краснодарский край, Санкт-Петербург, а также все горнолыжные курорты РФ."Уже сейчас активно бронируют билеты и размещение там, поскольку туристы боятся повышения цен. Плюс уже понятно, что будет сложно с европейскими горнолыжными курортами. Туда, конечно, кто-то поедет, но это очень небольшой поток", — сообщила Ломидзе.Глава АТОР также заметила, что из-за опасения роста цен путешественники в этом году бронируют на новогодний период в первую очередь билеты на самолеты, и только потом — проживание. "Они уверены, что найдут, где разместиться", — пояснила она.
https://ria.ru/20220903/marmaris-1812066471.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, майя ломидзе, египет, турция, вьетнам, ассоциация туроператоров россии (атор), оаэ
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Майя Ломидзе, Египет, Турция, Вьетнам, Ассоциация туроператоров России (АТОР), ОАЭ
Эксперты назвали самые популярные страны для путешествий этой зимой
АТОР: Египет, Турция и ОАЭ станут самыми популярными турмаршрутами для поездок зимой
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Египет, Турция и ОАЭ могут стать лидерами у россиян в предстоящем зимнем сезоне среди выездных направлений, сообщила в кулуарах международного форума-выставки по туризму "Отдых" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Она отметила, что продажи на декабрь, январь и февраль лучше, чем ожидалось. "Сначала было непонятно. Неясен объем перевозки в тот же Египет. Сейчас ситуация меняется, туроператоры ставят, пусть и со стыковками, рейсы в государства Юго-Восточной Азии, в частности, во Вьетнам и Таиланд. Есть планы на страны Карибского бассейна. Получается, зимой будет, что продавать", — добавила глава ассоциации.
По мнению Ломидзе, открытие прямого авиасообщения с Таиландом и Вьетнамом могло бы снизить стоимость билетов на 35-40 процентов. "Туры настолько не подешевеют, потому что объем перевозки останется в дефиците, так как не на чем ставить чартеры. Но это будет другая цена все равно," — пояснила она.
По словам главы ассоциации, из российских направлений в зимнем сезоне в топе будут Краснодарский край, Санкт-Петербург, а также все горнолыжные курорты РФ.
"Уже сейчас активно бронируют билеты и размещение там, поскольку туристы боятся повышения цен. Плюс уже понятно, что будет сложно с европейскими горнолыжными курортами. Туда, конечно, кто-то поедет, но это очень небольшой поток", — сообщила Ломидзе.
Глава АТОР также заметила, что из-за опасения роста цен путешественники в этом году бронируют на новогодний период в первую очередь билеты на самолеты, и только потом — проживание. "Они уверены, что найдут, где разместиться", — пояснила она.