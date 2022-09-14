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В Крыму начали проверку из-за гимна "Азова"* на свадьбе - РИА Новости, 14.09.2022
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В Крыму начали проверку из-за гимна "Азова"* на свадьбе
В Крыму начали проверку из-за гимна "Азова"* на свадьбе - РИА Новости, 14.09.2022
В Крыму начали проверку из-за гимна "Азова"* на свадьбе
В Крыму начали проверку из-за того, что на свадьбе в Бахчисарае играла песня, которую считают гимном украинских националистов, в частности запрещенных в России... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T01:10
2022-09-14T05:24
бахчисарай (крым)
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. В Крыму начали проверку из-за того, что на свадьбе в Бахчисарае играла песня, которую считают гимном украинских националистов, в частности запрещенных в России "Украинской повстанческой армии"** и полка "Азов"* (террористическая организация), сообщил вице-премьер республики Михаил Назаров.Ранее в соцсетях появилось видео со свадьбы в Бахчисарае, где люди ресторане танцуют под песню, которая считается гимном украинских националистов.По его словам, по результатам первых проверочных мероприятий уже составлены четыре протокола об административных правонарушениях. Материалы в отношении четырех лиц направлены в суд для рассмотрения по существу."По данным обстоятельствам проводится проверка. Я думаю, что это не окончательный список лиц, которые понесут заслуженную, предусмотренную российским законом ответственность", - сказал вице-премьер.В свою очередь замглавы администрации Бахчисарая Арсен Аблаев сообщил, что ресторан, где произошел данный инцидент, закрыли на время проверок."Принято решение о прекращении деятельности данного заведения до окончательного разбирательства, после чего будут приняты решения", — сказал Аблаев в эфире телеканала "Миллет".*Террористическая организация, запрещенная в России.**Экстремистская организация, запрещенная в России.
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бахчисарай (крым), россия, происшествия
Бахчисарай (Крым), Россия, Происшествия
01:10 14.09.2022 (обновлено: 05:24 14.09.2022)
 
В Крыму начали проверку из-за гимна "Азова"* на свадьбе

В Крыму начали проверку из-за песни на свадьбе, которую считают гимном "Азова"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. В Крыму начали проверку из-за того, что на свадьбе в Бахчисарае играла песня, которую считают гимном украинских националистов, в частности запрещенных в России "Украинской повстанческой армии"** и полка "Азов"* (террористическая организация), сообщил вице-премьер республики Михаил Назаров.
Ранее в соцсетях появилось видео со свадьбы в Бахчисарае, где люди ресторане танцуют под песню, которая считается гимном украинских националистов.
"Правоохранительные органы занимаются проверкой данной информации", - сказал журналистам Назаров.
По его словам, по результатам первых проверочных мероприятий уже составлены четыре протокола об административных правонарушениях. Материалы в отношении четырех лиц направлены в суд для рассмотрения по существу.
"По данным обстоятельствам проводится проверка. Я думаю, что это не окончательный список лиц, которые понесут заслуженную, предусмотренную российским законом ответственность", - сказал вице-премьер.
В свою очередь замглавы администрации Бахчисарая Арсен Аблаев сообщил, что ресторан, где произошел данный инцидент, закрыли на время проверок.
"Принято решение о прекращении деятельности данного заведения до окончательного разбирательства, после чего будут приняты решения", — сказал Аблаев в эфире телеканала "Миллет".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
**Экстремистская организация, запрещенная в России.
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