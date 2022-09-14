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Протестующие в Гюмри перекрыли центральную улицу - РИА Новости, 14.09.2022
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Протестующие в Гюмри перекрыли центральную улицу
Протестующие в Гюмри перекрыли центральную улицу - РИА Новости, 14.09.2022
Протестующие в Гюмри перекрыли центральную улицу
Протестующие перекрыли центральную улицу во втором по величине городе Армении Гюмри на фоне акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера страны... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T23:28
2022-09-14T23:30
в мире
никол пашинян
гюмри
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Протестующие перекрыли центральную улицу во втором по величине городе Армении Гюмри на фоне акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера страны Никола Пашиняна, сообщает онлайн-ресурс hraparak."Гюмрийцы перекрыли улицу Саят-Нова и призывают граждан выйти на улицы, присоединиться к их борьбе во имя армянской государственности", - пишет издание.Ранее в среду протестующие перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента. Участники акции утверждают, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану, и призывают сторонников присоединиться к ним. Митинг проходит и у здания правительства.В среду Пашинян заявил в ходе правительственного часа в парламенте, что готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении. Позднее он заверил, что никакого документа не подписано и к подписанию не готовится и призвал соотечественников не поддаваться на манипуляции на фоне протестов с требованием его отставки.
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в мире, никол пашинян, гюмри, армения, ереван
В мире, Никол Пашинян, Гюмри, Армения, Ереван
23:28 14.09.2022 (обновлено: 23:30 14.09.2022)
 
Протестующие в Гюмри перекрыли центральную улицу

hraparak: протестующие перекрыли центральную улицу в армянском городе Гюмри

© AP Photo / PAN Photo, Vahan StepanyanПолиция и протестующий в городе Гюмри, Армения
Полиция и протестующий в городе Гюмри, Армения - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / PAN Photo, Vahan Stepanyan
Полиция и протестующий в городе Гюмри, Армения. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Протестующие перекрыли центральную улицу во втором по величине городе Армении Гюмри на фоне акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера страны Никола Пашиняна, сообщает онлайн-ресурс hraparak.
"Гюмрийцы перекрыли улицу Саят-Нова и призывают граждан выйти на улицы, присоединиться к их борьбе во имя армянской государственности", - пишет издание.
Ранее в среду протестующие перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента. Участники акции утверждают, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану, и призывают сторонников присоединиться к ним. Митинг проходит и у здания правительства.
В среду Пашинян заявил в ходе правительственного часа в парламенте, что готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении. Позднее он заверил, что никакого документа не подписано и к подписанию не готовится и призвал соотечественников не поддаваться на манипуляции на фоне протестов с требованием его отставки.
На заседании парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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В миреНикол ПашинянГюмриАрменияЕреван
 
 
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