https://ria.ru/20220914/protest-1816865340.html

Протестующие в Гюмри перекрыли центральную улицу

Протестующие в Гюмри перекрыли центральную улицу - РИА Новости, 14.09.2022

Протестующие в Гюмри перекрыли центральную улицу

Протестующие перекрыли центральную улицу во втором по величине городе Армении Гюмри на фоне акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера страны... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T23:28

2022-09-14T23:28

2022-09-14T23:30

в мире

никол пашинян

гюмри

армения

ереван

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ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Протестующие перекрыли центральную улицу во втором по величине городе Армении Гюмри на фоне акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера страны Никола Пашиняна, сообщает онлайн-ресурс hraparak."Гюмрийцы перекрыли улицу Саят-Нова и призывают граждан выйти на улицы, присоединиться к их борьбе во имя армянской государственности", - пишет издание.Ранее в среду протестующие перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента. Участники акции утверждают, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану, и призывают сторонников присоединиться к ним. Митинг проходит и у здания правительства.В среду Пашинян заявил в ходе правительственного часа в парламенте, что готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении. Позднее он заверил, что никакого документа не подписано и к подписанию не готовится и призвал соотечественников не поддаваться на манипуляции на фоне протестов с требованием его отставки.

https://ria.ru/20220914/impichment-1816859423.html

гюмри

армения

ереван

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, никол пашинян, гюмри, армения, ереван