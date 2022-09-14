23:28 14.09.2022 (обновлено: 23:30 14.09.2022)
Протестующие в Гюмри перекрыли центральную улицу
hraparak: протестующие перекрыли центральную улицу в армянском городе Гюмри
© AP Photo / PAN Photo, Vahan StepanyanПолиция и протестующий в городе Гюмри, Армения
© AP Photo / PAN Photo, Vahan Stepanyan
Полиция и протестующий в городе Гюмри, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Протестующие перекрыли центральную улицу во втором по величине городе Армении Гюмри на фоне акций протеста в Ереване с требованием отставки премьера страны Никола Пашиняна, сообщает онлайн-ресурс hraparak.
"Гюмрийцы перекрыли улицу Саят-Нова и призывают граждан выйти на улицы, присоединиться к их борьбе во имя армянской государственности", - пишет издание.
Ранее в среду протестующие перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента. Участники акции утверждают, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану, и призывают сторонников присоединиться к ним. Митинг проходит и у здания правительства.
В среду Пашинян заявил в ходе правительственного часа в парламенте, что готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении. Позднее он заверил, что никакого документа не подписано и к подписанию не готовится и призвал соотечественников не поддаваться на манипуляции на фоне протестов с требованием его отставки.