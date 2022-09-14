https://ria.ru/20220914/prolivy-1816618052.html

СМИ: санкции могут сказаться на транспортировке нефти через проливы Дании

СМИ: санкции могут сказаться на транспортировке нефти через проливы Дании - РИА Новости, 14.09.2022

СМИ: санкции могут сказаться на транспортировке нефти через проливы Дании

Санкции в отношении российской нефти могут сказаться на работе перевалочного морского пункта в Дании, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T00:45

2022-09-14T00:45

2022-09-14T05:25

экономика

россия

дания

евросоюз

g7

украина

цены на нефть

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Санкции в отношении российской нефти могут сказаться на работе перевалочного морского пункта в Дании, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Страны Запада в ответ на спецоперацию на Украине пытаются ограничить доходы России от поставок энергоресурсов, для этого они ввели несколько пакетов санкций. Так, в шестом пакете Евросоюза введен запрет компаниям ЕС страховать и финансировать транспортировку нефти, в частности, по морским маршрутам, в третьи страны. Также страны G7 обсуждают намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Идея ценовых лимитов заключается в том, чтобы вывести укладывающиеся в нее поставки российской нефти из-под готовящихся западных санкций, включая запрет на ее транспортировку морским путем, страхование и финансовое обеспечение таких сделок.Отмечается, что сырая нефть и топливо из российских портов на берегу Балтийского моря поставляются именно через эти проливы, это "неизбежно".Однако власти Дании могут только рекомендовать владельцам судов воспользоваться услугами лоцманов. Поэтому теоретически корабли могут отправляться в опасные путешествия без них."Любые суда, которые решат проплыть без лоцманов, могут также оказаться без надлежащей страховки... ЕС собирается запретить компаниям в странах-членах страховать российские грузы", - указывает агентство.Отмечается, что ограничения могут быть ослаблены: если G7 введут потолок цен на российскую нефть, судовладельцы смогут воспользоваться услугами страховки и лоцманов, но только если им не придется заплатить больше, чем будет установлено странами "семерки".

https://ria.ru/20220913/neft-1816377681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, дания, евросоюз, g7, украина, цены на нефть