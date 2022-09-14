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СМИ: санкции могут сказаться на транспортировке нефти через проливы Дании - РИА Новости, 14.09.2022
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СМИ: санкции могут сказаться на транспортировке нефти через проливы Дании
СМИ: санкции могут сказаться на транспортировке нефти через проливы Дании - РИА Новости, 14.09.2022
СМИ: санкции могут сказаться на транспортировке нефти через проливы Дании
Санкции в отношении российской нефти могут сказаться на работе перевалочного морского пункта в Дании, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T00:45
2022-09-14T05:25
экономика
россия
дания
евросоюз
g7
украина
цены на нефть
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Санкции в отношении российской нефти могут сказаться на работе перевалочного морского пункта в Дании, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Страны Запада в ответ на спецоперацию на Украине пытаются ограничить доходы России от поставок энергоресурсов, для этого они ввели несколько пакетов санкций. Так, в шестом пакете Евросоюза введен запрет компаниям ЕС страховать и финансировать транспортировку нефти, в частности, по морским маршрутам, в третьи страны. Также страны G7 обсуждают намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Идея ценовых лимитов заключается в том, чтобы вывести укладывающиеся в нее поставки российской нефти из-под готовящихся западных санкций, включая запрет на ее транспортировку морским путем, страхование и финансовое обеспечение таких сделок.Отмечается, что сырая нефть и топливо из российских портов на берегу Балтийского моря поставляются именно через эти проливы, это "неизбежно".Однако власти Дании могут только рекомендовать владельцам судов воспользоваться услугами лоцманов. Поэтому теоретически корабли могут отправляться в опасные путешествия без них."Любые суда, которые решат проплыть без лоцманов, могут также оказаться без надлежащей страховки... ЕС собирается запретить компаниям в странах-членах страховать российские грузы", - указывает агентство.Отмечается, что ограничения могут быть ослаблены: если G7 введут потолок цен на российскую нефть, судовладельцы смогут воспользоваться услугами страховки и лоцманов, но только если им не придется заплатить больше, чем будет установлено странами "семерки".
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экономика, россия, дания, евросоюз, g7, украина, цены на нефть
Экономика, Россия, Дания, Евросоюз, G7, Украина, Цены на нефть
00:45 14.09.2022 (обновлено: 05:25 14.09.2022)
 
СМИ: санкции могут сказаться на транспортировке нефти через проливы Дании

Bloomberg: антироссийские санкции могут сказаться на перевозке нефти через проливы Дании

© Pixabay / Pixabay / redhawkgroup Добыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Pixabay / Pixabay / redhawkgroup
Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Санкции в отношении российской нефти могут сказаться на работе перевалочного морского пункта в Дании, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Страны Запада в ответ на спецоперацию на Украине пытаются ограничить доходы России от поставок энергоресурсов, для этого они ввели несколько пакетов санкций. Так, в шестом пакете Евросоюза введен запрет компаниям ЕС страховать и финансировать транспортировку нефти, в частности, по морским маршрутам, в третьи страны. Также страны G7 обсуждают намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Идея ценовых лимитов заключается в том, чтобы вывести укладывающиеся в нее поставки российской нефти из-под готовящихся западных санкций, включая запрет на ее транспортировку морским путем, страхование и финансовое обеспечение таких сделок.

"Как только ограничения (со стороны ЕС) вступят в силу, судовладельцам больше не будет разрешено нанимать лоцманов-специалистов из компаний ЕС, чтобы проводить суда через датские проливы — это часть ограничений на предоставление технической помощи", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на источники, знакомые с масштабом санкций.

Отмечается, что сырая нефть и топливо из российских портов на берегу Балтийского моря поставляются именно через эти проливы, это "неизбежно".
Однако власти Дании могут только рекомендовать владельцам судов воспользоваться услугами лоцманов. Поэтому теоретически корабли могут отправляться в опасные путешествия без них.
"Любые суда, которые решат проплыть без лоцманов, могут также оказаться без надлежащей страховки... ЕС собирается запретить компаниям в странах-членах страховать российские грузы", - указывает агентство.
Отмечается, что ограничения могут быть ослаблены: если G7 введут потолок цен на российскую нефть, судовладельцы смогут воспользоваться услугами страховки и лоцманов, но только если им не придется заплатить больше, чем будет установлено странами "семерки".
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