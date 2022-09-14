https://ria.ru/20220914/profsoyuz-1816793462.html

Мосгорсуд ликвидировал "Профсоюз журналистов и работников СМИ"

Мосгорсуд ликвидировал "Профсоюз журналистов и работников СМИ" - РИА Новости, 14.09.2022

Мосгорсуд ликвидировал "Профсоюз журналистов и работников СМИ"

Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры ликвидировал межрегиональную общественную организацию "Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации",... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:24

2022-09-14T17:24

2022-09-14T17:24

происшествия

россия

москва

цензура

московский городской суд

вооруженные силы рф

прокуратура г. москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150903/88/1509038800_0:54:2400:1404_1920x0_80_0_0_b32cf5cd9a9f6ab80da02d9b078a5d93.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры ликвидировал межрегиональную общественную организацию "Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации", ранее оштрафованную на 500 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде."Исковые требование удовлетворены", - сказал собеседник агентства.Таганский суд Москвы в начале августа оштрафовал организацию на 500 тысяч рублей за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ – это максимальный штраф по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.По данным газеты "Ведомости", 4 июля по ходатайству прокуратуры работа профсоюза была приостановлена в связи с возбуждением в отношении него административного дела о дискредитации ВС РФ. Как писало издание, претензии прокуратуры связаны с "размещением на сайте организации публикации, содержащей недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР".Позднее прокурор города Москвы обратился в суд с административным иском о ликвидации объединения.Судя по сайту организации, она зарегистрирована Минюстом России в конце 2017 года, является членом Европейской федерации журналистов (EFJ), насчитывает более 600 участников.

https://ria.ru/20220914/shtraf-1816790515.html

https://ria.ru/20220914/gozman-1816772198.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, москва, цензура, московский городской суд, вооруженные силы рф, прокуратура г. москвы