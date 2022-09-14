https://ria.ru/20220914/profsoyuz-1816793462.html
Мосгорсуд ликвидировал "Профсоюз журналистов и работников СМИ"
Мосгорсуд ликвидировал "Профсоюз журналистов и работников СМИ" - РИА Новости, 14.09.2022
Мосгорсуд ликвидировал "Профсоюз журналистов и работников СМИ"
Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры ликвидировал межрегиональную общественную организацию "Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации",... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:24
2022-09-14T17:24
2022-09-14T17:24
происшествия
россия
москва
цензура
московский городской суд
вооруженные силы рф
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мосгорсуд по иску столичной прокуратуры ликвидировал межрегиональную общественную организацию "Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации", ранее оштрафованную на 500 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде."Исковые требование удовлетворены", - сказал собеседник агентства.Таганский суд Москвы в начале августа оштрафовал организацию на 500 тысяч рублей за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ – это максимальный штраф по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.По данным газеты "Ведомости", 4 июля по ходатайству прокуратуры работа профсоюза была приостановлена в связи с возбуждением в отношении него административного дела о дискредитации ВС РФ. Как писало издание, претензии прокуратуры связаны с "размещением на сайте организации публикации, содержащей недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР".Позднее прокурор города Москвы обратился в суд с административным иском о ликвидации объединения.Судя по сайту организации, она зарегистрирована Минюстом России в конце 2017 года, является членом Европейской федерации журналистов (EFJ), насчитывает более 600 участников.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, россия, москва, цензура, московский городской суд, вооруженные силы рф, прокуратура г. москвы
Происшествия, Россия, Москва, Цензура, Московский городской суд, Вооруженные силы РФ, Прокуратура г. Москвы
Мосгорсуд ликвидировал "Профсоюз журналистов и работников СМИ"
Мосгорсуд по иску прокуратуры Москвы ликвидировал "Профсоюз журналистов и работников СМИ"