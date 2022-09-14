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ВГА Херсонской области заявила, что регион надежно защищен от атак Киева

ВГА Херсонской области заявила, что регион надежно защищен от атак Киева - РИА Новости, 14.09.2022

ВГА Херсонской области заявила, что регион надежно защищен от атак Киева

Планы украинских войск организовать наступление в Херсонской области обречены на провал ввиду надежной обороны, сообщила пресс-служба местной администрации в... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:06

2022-09-14T17:06

2022-09-14T17:30

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

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россия

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Планы украинских войск организовать наступление в Херсонской области обречены на провал ввиду надежной обороны, сообщила пресс-служба местной администрации в Telegram-канале.Власти также подчеркнули, что на сегодняшний день почти вся территория области контролируется российскими войсками.Вооруженные силы Украины в конце августа начали предпринимать попытки перейти в этом районе в контрнаступление. Минобороны России сообщает об успешном противодействии, украинская армия несет большие потери. Власти региона уточнили, что ВСУ уже лишились более трех с половиной тысяч человек.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах начали работу новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220913/vsu-1816588133.html

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