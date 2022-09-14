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Глава РСТ рассказал, зачем туристы едут в Приморье

Глава РСТ рассказал, зачем туристы едут в Приморье - РИА Новости, 14.09.2022

Глава РСТ рассказал, зачем туристы едут в Приморье

Около 75 процентов туристов, прибывших в этом году в Приморье, посещали край впервые, рассказал в интервью РИА Новости президент Российского союза туриндустрии... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:29

2022-09-14T17:29

2022-09-14T17:29

туризм

туризм

новости - туризм

дальний восток

приморский край

российский союз туриндустрии (рст)

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен — РИА Новости. Около 75 процентов туристов, прибывших в этом году в Приморье, посещали край впервые, рассказал в интервью РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский."Мы наблюдаем взрыв интереса россиян к Дальнему Востоку. В том числе и потому, что здесь сочетаются уникальные природные условия, потрясающая гастрономия и теплое море. Еще в середине лета представители турбизнеса отмечали, что многие базы отдыха были забронированы до конца сезона", — объяснил эксперт.Уманский рассказал, что большой популярностью на Дальнем Востоке пользуется экологический туризм. Этому способствует желание особо охраняемых природных территорий идти навстречу путешественникам."Например, государственный биосферный заповедник в Приморье этим летом впервые открыл для гостей маршрут, посвященный амурскому тигру", — отметил эксперт. Интерес к проекту такой большой, что заповедник даже не может принять всех желающих, так как группы здесь небольшие – до четырех посетителей, добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220808/vladivostok-1807303132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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