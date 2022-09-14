https://ria.ru/20220914/primore-1816673090.html
Глава РСТ рассказал, зачем туристы едут в Приморье
Глава РСТ рассказал, зачем туристы едут в Приморье - РИА Новости, 14.09.2022
Глава РСТ рассказал, зачем туристы едут в Приморье
Около 75 процентов туристов, прибывших в этом году в Приморье, посещали край впервые, рассказал в интервью РИА Новости президент Российского союза туриндустрии... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:29
2022-09-14T17:29
2022-09-14T17:29
туризм
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новости - туризм
дальний восток
приморский край
российский союз туриндустрии (рст)
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен — РИА Новости. Около 75 процентов туристов, прибывших в этом году в Приморье, посещали край впервые, рассказал в интервью РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский."Мы наблюдаем взрыв интереса россиян к Дальнему Востоку. В том числе и потому, что здесь сочетаются уникальные природные условия, потрясающая гастрономия и теплое море. Еще в середине лета представители турбизнеса отмечали, что многие базы отдыха были забронированы до конца сезона", — объяснил эксперт.Уманский рассказал, что большой популярностью на Дальнем Востоке пользуется экологический туризм. Этому способствует желание особо охраняемых природных территорий идти навстречу путешественникам."Например, государственный биосферный заповедник в Приморье этим летом впервые открыл для гостей маршрут, посвященный амурскому тигру", — отметил эксперт. Интерес к проекту такой большой, что заповедник даже не может принять всех желающих, так как группы здесь небольшие – до четырех посетителей, добавил собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, дальний восток, приморский край, российский союз туриндустрии (рст), восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, дальневосточный федеральный университет, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Дальний Восток, Приморский край, Российский союз туриндустрии (РСТ), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Дальневосточный федеральный университет, туристы
Глава РСТ рассказал, зачем туристы едут в Приморье
Глава РСТ Уманский: туристов привлекают в Приморье природа, местная кухня и пляжный отдых
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен — РИА Новости. Около 75 процентов туристов, прибывших в этом году в Приморье, посещали край впервые, рассказал в интервью РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"Мы наблюдаем взрыв интереса россиян к Дальнему Востоку. В том числе и потому, что здесь сочетаются уникальные природные условия, потрясающая гастрономия и теплое море. Еще в середине лета представители турбизнеса отмечали, что многие базы отдыха были забронированы до конца сезона", — объяснил эксперт.
Уманский рассказал, что большой популярностью на Дальнем Востоке пользуется экологический туризм. Этому способствует желание особо охраняемых природных территорий идти навстречу путешественникам.
"Например, государственный биосферный заповедник в Приморье этим летом впервые открыл для гостей маршрут, посвященный амурскому тигру", — отметил эксперт. Интерес к проекту такой большой, что заповедник даже не может принять всех желающих, так как группы здесь небольшие – до четырех посетителей, добавил собеседник агентства.