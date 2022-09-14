Рейтинг@Mail.ru
Глава РСТ рассказал, зачем туристы едут в Приморье - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220914/primore-1816673090.html
Глава РСТ рассказал, зачем туристы едут в Приморье
Глава РСТ рассказал, зачем туристы едут в Приморье - РИА Новости, 14.09.2022
Глава РСТ рассказал, зачем туристы едут в Приморье
Около 75 процентов туристов, прибывших в этом году в Приморье, посещали край впервые, рассказал в интервью РИА Новости президент Российского союза туриндустрии... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:29
2022-09-14T17:29
туризм
туризм
новости - туризм
дальний восток
приморский край
российский союз туриндустрии (рст)
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807449933_0:240:2500:1646_1920x0_80_0_0_39f40218aff547f546f256cf7d83f34a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен — РИА Новости. Около 75 процентов туристов, прибывших в этом году в Приморье, посещали край впервые, рассказал в интервью РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский."Мы наблюдаем взрыв интереса россиян к Дальнему Востоку. В том числе и потому, что здесь сочетаются уникальные природные условия, потрясающая гастрономия и теплое море. Еще в середине лета представители турбизнеса отмечали, что многие базы отдыха были забронированы до конца сезона", — объяснил эксперт.Уманский рассказал, что большой популярностью на Дальнем Востоке пользуется экологический туризм. Этому способствует желание особо охраняемых природных территорий идти навстречу путешественникам."Например, государственный биосферный заповедник в Приморье этим летом впервые открыл для гостей маршрут, посвященный амурскому тигру", — отметил эксперт. Интерес к проекту такой большой, что заповедник даже не может принять всех желающих, так как группы здесь небольшие – до четырех посетителей, добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220808/vladivostok-1807303132.html
дальний восток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807449933_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d5c640f02fa9bd07bc5e14a4808de730.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, дальний восток, приморский край, российский союз туриндустрии (рст), восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, дальневосточный федеральный университет, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Дальний Восток, Приморский край, Российский союз туриндустрии (РСТ), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Дальневосточный федеральный университет, туристы
17:29 14.09.2022
 
Глава РСТ рассказал, зачем туристы едут в Приморье

Глава РСТ Уманский: туристов привлекают в Приморье природа, местная кухня и пляжный отдых

© Фото : Александр АндреевВ Приморском сафари-парке можно покормить оленей
В Приморском сафари-парке можно покормить оленей - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен — РИА Новости. Около 75 процентов туристов, прибывших в этом году в Приморье, посещали край впервые, рассказал в интервью РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"Мы наблюдаем взрыв интереса россиян к Дальнему Востоку. В том числе и потому, что здесь сочетаются уникальные природные условия, потрясающая гастрономия и теплое море. Еще в середине лета представители турбизнеса отмечали, что многие базы отдыха были забронированы до конца сезона", — объяснил эксперт.
Уманский рассказал, что большой популярностью на Дальнем Востоке пользуется экологический туризм. Этому способствует желание особо охраняемых природных территорий идти навстречу путешественникам.
"Например, государственный биосферный заповедник в Приморье этим летом впервые открыл для гостей маршрут, посвященный амурскому тигру", — отметил эксперт. Интерес к проекту такой большой, что заповедник даже не может принять всех желающих, так как группы здесь небольшие – до четырех посетителей, добавил собеседник агентства.
Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 08:00Туризм
Полный Влади-восторг: что посмотреть в столице Приморского края
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмДальний ВостокПриморский крайРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Дальневосточный федеральный университеттуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала