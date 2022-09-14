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Убийцу двух школьниц в Киселевске приговорили к пожизненному сроку

Убийцу двух школьниц в Киселевске приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости, 14.09.2022

Убийцу двух школьниц в Киселевске приговорили к пожизненному сроку

Изнасиловавший и убивший в городе Киселевске Кемеровской области двух десятилетних школьниц Виктор Пестерников получил пожизненный срок, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T08:34

2022-09-14T08:34

2022-09-14T08:53

происшествия

киселевск

новокузнецк

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 14 сен – РИА Новости. Изнасиловавший и убивший в городе Киселевске Кемеровской области двух десятилетних школьниц Виктор Пестерников получил пожизненный срок, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.Две десятилетние девочки пропали 6 сентября 2021 года, не вернувшись домой из школы. Тела нашли на следующий день в одном из частных домов. Подозреваемый 41-летний Виктор Пестерников в 2009 году получил 10 лет за педофилию, ему предъявлено обвинение по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственным действиям сексуального характера. СК также возбудил уголовное дело о халатности против должностных лиц органов профилактики, осуществлявших за ним надзор: по данным следствия, после освобождения из колонии Пестерников уехал жить в другой город и на учет там не встал. В данное время дело рассматривается в суде.Собранные следователями Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 41-летнему жителю города Мыски. Он признан виновным в совершении преступлений по п. "а", "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера), 2 эпизодов ч. 5 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), 2 эпизодов ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора).Следствием и судом установлено, что в сентябре 2021 года в Киселевске днем к осужденному на остановке общественного транспорта подошла 10-летняя девочка и попросила у него семечки, чтобы покормить голубя. Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, предложил купить ей и ее подруге сладости, а для птицы – еду. Купив себе спиртное, а детям обещанное, он убедил их пойти к нему. В заброшенном доме, где он временно проживал, обвиняемый, употребив алкоголь изнасиловал детей. Чтобы сокрыть данное преступление, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и покинул дом.Родители одной из школьниц обратились за помощью в правоохранительные органы. В кратчайшие сроки подозреваемый был установлен и задержан. Злоумышленник дал признательные показания о том, где сокрыты тела детей. Со следствием он сотрудничал, вину признал. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, также он будет обязан выплатить 2 миллиона рублей компенсации в отношении одного из потерпевших и 500 тысяч в отношении другого потерпевшего", – сообщает ведомство.

https://radiosputnik.ria.ru/20220909/ubiytsy-1815602401.html

https://ria.ru/20220913/ubiystvo-1816488521.html

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новокузнецк

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Варвара Скокшина

происшествия, киселевск, новокузнецк, следственный комитет россии (ск рф)