https://ria.ru/20220914/prava-1816626084.html
Замгенпрокурора сообщил о росте числа обращений по нарушению прав военных
Замгенпрокурора сообщил о росте числа обращений по нарушению прав военных - РИА Новости, 14.09.2022
Замгенпрокурора сообщил о росте числа обращений по нарушению прав военных
Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин заявил, что растет число обращений по нарушениям прав военных. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T05:30
2022-09-14T05:30
2022-09-14T05:30
общество
дмитрий демешин
россия
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ХАБАРОВСК, 14 сен – РИА Новости. Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин заявил, что растет число обращений по нарушениям прав военных.По его словам, поступают обращения о социальных проблемах по поддержке неработающих получателей пенсии, семей с несовершеннолетними детьми и людей в сложной жизненной ситуации."Большие проблемы вызывает медицина и связанные с ней проблемы, с обеспечением права на медицинскую помощь, право на жилище, социальное обеспечение, право на собственность, на землю и, конечно, права человека в местах принудительного содержания", - добавил Демешин.
https://ria.ru/20220914/moskalkova-1816624096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий демешин, россия
Общество, Дмитрий Демешин, Россия
Замгенпрокурора сообщил о росте числа обращений по нарушению прав военных
Замгенпрокурора Демешин заявил, что число обращений по нарушениям прав военных растет
ХАБАРОВСК, 14 сен – РИА Новости. Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин заявил, что растет число обращений по нарушениям прав военных.
"В этом году наблюдается устойчивая тенденция роста обращений по нарушению прав военнослужащих. Также увеличение количества обращений наблюдается по прекращению и приостановлению уголовных дел, сложности с получением единовременной материальной помощи, в том числе новых, установленных в этом году", - сказал он на расширенном заседании координационного совета омбудсменов на Дальнем Востоке.
По его словам, поступают обращения о социальных проблемах по поддержке неработающих получателей пенсии, семей с несовершеннолетними детьми и людей в сложной жизненной ситуации.
"Большие проблемы вызывает медицина и связанные с ней проблемы, с обеспечением права на медицинскую помощь, право на жилище, социальное обеспечение, право на собственность, на землю и, конечно, права человека в местах принудительного содержания", - добавил Демешин.