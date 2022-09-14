https://ria.ru/20220914/prava-1816626084.html

Замгенпрокурора сообщил о росте числа обращений по нарушению прав военных

Замгенпрокурора сообщил о росте числа обращений по нарушению прав военных - РИА Новости, 14.09.2022

Замгенпрокурора сообщил о росте числа обращений по нарушению прав военных

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин заявил, что растет число обращений по нарушениям прав военных. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T05:30

2022-09-14T05:30

2022-09-14T05:30

общество

дмитрий демешин

россия

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ХАБАРОВСК, 14 сен – РИА Новости. Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин заявил, что растет число обращений по нарушениям прав военных.По его словам, поступают обращения о социальных проблемах по поддержке неработающих получателей пенсии, семей с несовершеннолетними детьми и людей в сложной жизненной ситуации."Большие проблемы вызывает медицина и связанные с ней проблемы, с обеспечением права на медицинскую помощь, право на жилище, социальное обеспечение, право на собственность, на землю и, конечно, права человека в местах принудительного содержания", - добавил Демешин.

https://ria.ru/20220914/moskalkova-1816624096.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, дмитрий демешин, россия