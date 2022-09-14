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Пострадавшие при обстреле Перевальска в ЛНР находятся в больнице - РИА Новости, 14.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/postradavshie-1816797351.html
Пострадавшие при обстреле Перевальска в ЛНР находятся в больнице
Пострадавшие при обстреле Перевальска в ЛНР находятся в больнице - РИА Новости, 14.09.2022
Пострадавшие при обстреле Перевальска в ЛНР находятся в больнице
Все пострадавшие в результате обстрела со стороны украинских войск города Перевальск в Луганской Народной Республике находятся в больнице и в дополнительной... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:33
2022-09-14T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
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луганск
сцкк
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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Все пострадавшие в результате обстрела со стороны украинских войск города Перевальск в Луганской Народной Республике находятся в больнице и в дополнительной помощи не нуждаются, сообщил журналистам глава администрации Перевальского района Виталий Михайлов.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщало, что утром в среду украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Перевальск в ЛНР. В результате обстрела погибла девушка, шесть подростков и преподаватель местного колледжа были ранены. Здание колледжа полностью разрушено."Дети находятся сейчас в районной больнице, им оказана вся необходимая помощь. Необходимости перевозить их в Луганск (на лечение – ред.) – нет. Часть из них дети-сироты, поэтому они находились здесь (в колледже – ред.) круглосуточно", - сообщил Михайлов.
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в мире, луганская народная республика, луганск, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Луганск, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
17:33 14.09.2022 (обновлено: 17:44 14.09.2022)
 
Пострадавшие при обстреле Перевальска в ЛНР находятся в больнице

Глава администрации Михайлов: пострадавшие при обстреле Перевальска находятся в больнице

© РИА Новости / Валерий МельниковПоследствия обстрела в городе Перевальск со стороны ВСУ
Последствия обстрела в городе Перевальск со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Последствия обстрела в городе Перевальск со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Все пострадавшие в результате обстрела со стороны украинских войск города Перевальск в Луганской Народной Республике находятся в больнице и в дополнительной помощи не нуждаются, сообщил журналистам глава администрации Перевальского района Виталий Михайлов.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщало, что утром в среду украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Перевальск в ЛНР.
"Мы спим, и тут начинает прилетать". ВСУ обстреляли Перевальск ракетами
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В среду утром украинские войска выпустили по Перевальску шесть ракет из РСЗО HIMARS.

Мужчина с персональным компьютером на одной из улиц после обстрела ВСУ Перевальска
1 из 10

В среду утром украинские войска выпустили по Перевальску шесть ракет из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Полностью разрушено здание Перевальского колледжа.

Сотрудник следственного комитета РФ в одной из аудиторий здания ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск
2 из 10

Полностью разрушено здание Перевальского колледжа.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В колледже во время обстрела находились семь подростков. Большинство из них сироты, поэтому они жили здесь.

Собака в здании ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск
3 из 10

В колледже во время обстрела находились семь подростков. Большинство из них сироты, поэтому они жили здесь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Погибла пятнадцатилетняя девушка, шесть учащихся и один преподаватель получили ранения.

Сотрудники следственного комитета РФ в одной из аудиторий здания ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск.
4 из 10

Погибла пятнадцатилетняя девушка, шесть учащихся и один преподаватель получили ранения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

"Мы спим, и тут просто начинает все прилетать. Было очень страшно. Когда "бахало", я плакать начала, вообще не соображала, еле из комнаты выбралась..." — рассказала одна из пострадавших студенток.

Выбитые стекла в одной из аудиторий здания ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск
5 из 10

"Мы спим, и тут просто начинает все прилетать. Было очень страшно. Когда "бахало", я плакать начала, вообще не соображала, еле из комнаты выбралась..." — рассказала одна из пострадавших студенток.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

"Сначала был какой-то толчок, шифер заскрипел, а потом как "бахнуло". Вылетаю в коридор, слышу — девочки кричат. Мы только выходим, и сразу потолок "накрывает", еще больше начинает свистеть и "бахать", — вспоминает другой студент.

Здание ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенное в результате обстрела ВСУ города Перевальск
6 из 10

"Сначала был какой-то толчок, шифер заскрипел, а потом как "бахнуло". Вылетаю в коридор, слышу — девочки кричат. Мы только выходим, и сразу потолок "накрывает", еще больше начинает свистеть и "бахать", — вспоминает другой студент.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов заявил, что ракеты были специально наведены на здание колледжа.

Спортивный зал здания ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск
7 из 10

Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов заявил, что ракеты были специально наведены на здание колледжа.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова назвала удары со стороны украинских войск по гражданской инфраструктуре военным преступлением.

Сотрудники пожарной МЧС ЛНР в одной из аудиторий здания ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск
8 из 10

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова назвала удары со стороны украинских войск по гражданской инфраструктуре военным преступлением.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Следователи СК и офицеры представительства ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела.

Здание ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенное в результате обстрела ВСУ города Перевальск
9 из 10

Следователи СК и офицеры представительства ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Учившихся в Перевальском колледже детей-сирот планируют перевести в Луганск.

Выбитые стекла в одной из аудиторий здания ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск
10 из 10

Учившихся в Перевальском колледже детей-сирот планируют перевести в Луганск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
1 из 10

В среду утром украинские войска выпустили по Перевальску шесть ракет из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 10

Полностью разрушено здание Перевальского колледжа.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
3 из 10

В колледже во время обстрела находились семь подростков. Большинство из них сироты, поэтому они жили здесь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
4 из 10

Погибла пятнадцатилетняя девушка, шесть учащихся и один преподаватель получили ранения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
5 из 10

"Мы спим, и тут просто начинает все прилетать. Было очень страшно. Когда "бахало", я плакать начала, вообще не соображала, еле из комнаты выбралась..." — рассказала одна из пострадавших студенток.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
6 из 10

"Сначала был какой-то толчок, шифер заскрипел, а потом как "бахнуло". Вылетаю в коридор, слышу — девочки кричат. Мы только выходим, и сразу потолок "накрывает", еще больше начинает свистеть и "бахать", — вспоминает другой студент.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
7 из 10

Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов заявил, что ракеты были специально наведены на здание колледжа.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
8 из 10

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова назвала удары со стороны украинских войск по гражданской инфраструктуре военным преступлением.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 10

Следователи СК и офицеры представительства ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
10 из 10

Учившихся в Перевальском колледже детей-сирот планируют перевести в Луганск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
В результате обстрела погибла девушка, шесть подростков и преподаватель местного колледжа были ранены. Здание колледжа полностью разрушено.
"Дети находятся сейчас в районной больнице, им оказана вся необходимая помощь. Необходимости перевозить их в Луганск (на лечение – ред.) – нет. Часть из них дети-сироты, поэтому они находились здесь (в колледже – ред.) круглосуточно", - сообщил Михайлов.

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