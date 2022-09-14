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Пострадавшие при обстреле Перевальска в ЛНР находятся в больнице

Пострадавшие при обстреле Перевальска в ЛНР находятся в больнице - РИА Новости, 14.09.2022

Пострадавшие при обстреле Перевальска в ЛНР находятся в больнице

Все пострадавшие в результате обстрела со стороны украинских войск города Перевальск в Луганской Народной Республике находятся в больнице и в дополнительной... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:33

2022-09-14T17:33

2022-09-14T17:44

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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Все пострадавшие в результате обстрела со стороны украинских войск города Перевальск в Луганской Народной Республике находятся в больнице и в дополнительной помощи не нуждаются, сообщил журналистам глава администрации Перевальского района Виталий Михайлов.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщало, что утром в среду украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Перевальск в ЛНР. В результате обстрела погибла девушка, шесть подростков и преподаватель местного колледжа были ранены. Здание колледжа полностью разрушено."Дети находятся сейчас в районной больнице, им оказана вся необходимая помощь. Необходимости перевозить их в Луганск (на лечение – ред.) – нет. Часть из них дети-сироты, поэтому они находились здесь (в колледже – ред.) круглосуточно", - сообщил Михайлов.

https://ria.ru/20220914/studenty-1816784744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, луганск, сцкк, украина, вооруженные силы украины