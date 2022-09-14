08:52 14.09.2022 (обновлено: 15:03 14.09.2022)
Проект о гарантиях безопасности Украины "испепелит" Запад, заявила Захарова
Захарова: предложения о военной и финансовой помощи Украине странами Запада "испепелят" их
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Выдвинутые в украинском проекте по гарантиям безопасности предложения о продолжении военной и финансовой помощи Киеву со стороны западных стран "испепелят" их, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Накануне офис Владимира Зеленского представил соответствующий проект — предполагается, что его оформят в совместном документе под названием "Киевский договор безопасности". В качестве гарантов украинские власти предлагают страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию. Документ предусматривает иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведданных, проведение военных учений в стране с привлечением иностранных инструкторов и советников. В документе прописано, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки Украине оружия и помогать финансово. Проект предполагает, что санкции против России не могут быть сняты в том числе до тех пор, пока Москва "не возместит ущерб".
"Поставить под тотальную зависимость западные страны, обязуя их продолжать подобный масштаб помощи киевскому режиму, — это испепелить их. Представляете, предлагается это сделать государствам, которые сейчас думают, как им пережить зиму. Барабанная дробь — мы говорим о развитых странах", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
При этом она подчеркнула, что проблемы, с которыми столкнется ЕС в ближайшие несколько месяцев, спровоцированы действиями США.
"Они думают, как им пережить зиму. Но только не из-за того, что прилетевший метеорит стер с лица земли энергетику этих государств, не потому, что разлился Рейн, Дунай, Средиземное море вышло из берегов и затопило электростанции. Нет, а потому, что беда пришла покруче — в виде вашингтонских учителей, которые рассказали Евросоюзу, как жить и что делать. И вот — развитые страны одномоментно скатились на уровень недоразвитых стран, которые не знают, как отопить самих себя", — сказала Захарова.
Она добавила, что государствам, уже оказавшимся в таком положении, "предлагается еще такая страшная кабала — подписаться всем кровью, что это будет ужас без конца".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.