https://ria.ru/20220914/polsha-1816808396.html
Польша потребовала у России вернуть предметы искусства из Пушкинского музея
Польша потребовала у России вернуть предметы искусства из Пушкинского музея - РИА Новости, 14.09.2022
Польша потребовала у России вернуть предметы искусства из Пушкинского музея
Министерство иностранных дел Польши направило посольству России ноту с призывом вернуть семь произведений искусства из Пушкинского музея в Москве, сообщил... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:12
2022-09-14T18:12
2022-09-14T19:11
владимир мединский
польша
москва
россия
мид польши
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153192/63/1531926399_0:17:1500:861_1920x0_80_0_0_9b33374e077310dd8f10ebcf2db13186.jpg
ВАРШАВА, 14 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши направило посольству России ноту с призывом вернуть семь произведений искусства из Пушкинского музея в Москве, сообщил замглавы МИД Петр Вавжик.Как утверждает министр культуры Петр Глиньский, все эти предметы были украдены.В свою очередь, замминистра иностранных дел страны Петр Вавжик уточнил, что внешнеполитическое ведомство позавчера передало посольству России ноту по этому вопросу. Польша уже не первый раз заявляет права на ряд предметов искусства, находящихся в России. Экс-министр культуры Владимир Мединский подчеркивал, что вопроса о возвращении культурных ценностей для Москвы не существует. По его словам, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства — это достояние страны. Мединский добавил тогда, что "нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему возвращения культурных ценностей".
https://ria.ru/20220914/bakhrushenskiy-1816734312.html
польша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153192/63/1531926399_243:0:1500:943_1920x0_80_0_0_8a3f001f5740461c3b9cefd91825b1f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мединский, польша, москва, россия, мид польши
Владимир Мединский, Польша, Москва, Россия, МИД Польши, Культура
18:12 14.09.2022 (обновлено: 19:11 14.09.2022)
Польша потребовала у России вернуть предметы искусства из Пушкинского музея
Польша потребовала от России вернуть семь предметов искусства из Пушкинского музея