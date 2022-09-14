https://ria.ru/20220914/polsha-1816808396.html

Польша потребовала у России вернуть предметы искусства из Пушкинского музея

Польша потребовала у России вернуть предметы искусства из Пушкинского музея - РИА Новости, 14.09.2022

Польша потребовала у России вернуть предметы искусства из Пушкинского музея

Министерство иностранных дел Польши направило посольству России ноту с призывом вернуть семь произведений искусства из Пушкинского музея в Москве, сообщил... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T18:12

2022-09-14T18:12

2022-09-14T19:11

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польша

москва

россия

мид польши

культура

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ВАРШАВА, 14 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши направило посольству России ноту с призывом вернуть семь произведений искусства из Пушкинского музея в Москве, сообщил замглавы МИД Петр Вавжик.Как утверждает министр культуры Петр Глиньский, все эти предметы были украдены.В свою очередь, замминистра иностранных дел страны Петр Вавжик уточнил, что внешнеполитическое ведомство позавчера передало посольству России ноту по этому вопросу. Польша уже не первый раз заявляет права на ряд предметов искусства, находящихся в России. Экс-министр культуры Владимир Мединский подчеркивал, что вопроса о возвращении культурных ценностей для Москвы не существует. По его словам, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства — это достояние страны. Мединский добавил тогда, что "нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему возвращения культурных ценностей".

https://ria.ru/20220914/bakhrushenskiy-1816734312.html

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владимир мединский, польша, москва, россия, мид польши